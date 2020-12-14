Yeni Yıla, Kırmızı THEA Ultima İle Merhaba …

Kırmızının enerjisi, hem yılbaşına hem tüm yıla yansıyor. Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider ismi Panasonic Life Solutions Türkiye, Thea Ultima serisinin kırmızı renk, cam elektrik anahtarı ve priz modelleri ile yeni yıl coşkusunu evlere ve tüm mekanlara taşıyor.

Renklerin büyüsü, yeni yılın gelişine bambaşka bir heyecan katıyor. Bu renklerin başında ise kırmızı var. Panasonic Life Solutions Türkiye’nin en özel ürünleri arasında yer alan Thea Ultima’nın özellikle kırmızı renkli, cam elektrik anahtarı ve prizleri, tüm mekanların dekorasyonunu yeni yıla hazırlıyor. Ferahlığın yanı sıra zarif bir görünüm de yaratan cam, mekanların hemen hemen her alanında değerlendirilebiliyor. Hijyenik, kolay temizlenebilir ve insan sağlığına zarar vermeyen bir malzeme olduğu için de sadece yeni yıla girerken değil, her zaman trend olmayı başarıyor. Thea Ultima, yaşam alanlarına ve dekorasyon dünyasına kattığı üst seviyede şıklık, konfor ve ayrıcalıkla öne çıkıyor. Thea Ultima’nın cam modelleri, yaşam alanlarında iç açıcı bir atmosfer yaratırken üstün kalitesi ve teknolojisi ile de fark yaratıyor.

Serinin açık yeşil, beyaz ve siyah alternatifleri de dekorasyonunuzda çok özel dokunuşlarla fark yaratmanız için sizi bekliyor.