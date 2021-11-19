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Yeni Oranlar Sıfır Konutta Doping Olacak

Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel, kamu bankalarının sıfır konut alımındaki kredi indirimini değerlendirdi. Dinçel, şu görüşleri paylaştı:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Kasım 2021 Cuma 15:26
Yeni Oranlar Sıfır Konutta Doping Olacak
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"Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık indirimi sonrasında konut kredi oranları tüm konutlar için 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34'e inmişti. Kamu bankaları, Merkez Bankası’nın dün yaptığı 100 baz puanlık indirimi de takip etti. Bu kez sıfır konutlar için 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1.20, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.29 oran belirlendi.

Ekimde yapılan indirim, piyasaya bir miktar hareket getirdi ve ipotekli konut satışları 5 ay sonra ilk kez Ekim ayında artıya geçti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.7 artışla 28 bin 49 konut için kredi kullanıldı. Bugün yapılan indirim sayesinde bu ivmenin daha da artacağını, kredi ile konut alımına talebin artacağını düşünüyoruz.

Bu kez özellikle sıfır konutlara indirim yapılmış olması, vatandaşın depreme karşı güvenli, kaliteli konutlara ulaşmasında avantaj sağlayacak. Bildiğiniz gibi son dönemde sıfır konutların payı düşük seyrediyordu. Bu tip indirimler genelde ikinci el piyasasını hareketlendiriyordu. Bu indirim, sıfır konut satışına doping yapacak, sıfır konutta ivme artacaktır. Kamu bankalarının attığı bu adımı özel bankaların da takip etmesini umuyoruz."

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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