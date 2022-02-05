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Yeni Oda Kapısı Modelleri Neler ?

Kapı modellerinde sizler için daha iyi bir seçenekle daha modern ev tasarımlardır demektir. Evde en sık kullanılan geçiş alanlarındaki oda kapıları sizlere bambaşka ev dekorasyonları imanı sunar. Lake kapı ve membran kapı iç oda kapıları için TORUN KAPI ya İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR ikitelli keresteciler sitesi 23 blok no17 de (0212 442 33 21) www.membrankapı.com bu aşamada en zengin renk ve model seçenekleri sizlere bu imkanları sunar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Şubat 2022 Cumartesi 11:19
Yeni Oda Kapısı Modelleri Neler ?
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Evinizin dekorasyonuna katkı sağlar bu tasarım kimi zaman avangart kapı modelleri olurken kimi zaman lake kapılar kimi zaman da membran kapı olur.

Avangart oda kapısı daha ağır motiflere sahip iç kapılardır. Motifleri ve süslemeleri çok oluğu için genellikle daha pahalı iç kapılardır. İşçiliği çok fazla ve üretim süresi uzun kapılardır. Klasik ve ağır motifli bu kapılar çoğu zaman altın renklerde veya eskitme renklerde renklendirilirler. Altın varaklı modeller ve eskime modeller tamamen kendilerine uygun bir ev dekorasyonuna eşlik ederse mükemmel tasarımları ortaya çıkarırlar.

Klasik göbekli lake kapılar ise daha modern tasarımlara sahip iç oda kapı modelleridir. Eski kapı tasarımlarının kabartma yapılarak oluşturulan daha lüks kapı modelleri genelde beyaz lake olarak tercih edilmekte. Bu lake boyalı kapı tek göbekli, ki göbekle ve üç göbekli olarak farklı model seçenekleri üretmekteyiz.

Pvc membran kapı modellerinde ise genelde farklı tasarımda kapı modellerimiz bulunmakta. 80 farklı model ve renk seçenekleri ile en zengin renk ve model seçeneğine sahip oda kapısı modellerimiz bu sınıftadır.

Membran kapılar genellik çizilmesi zor kapılardır. Bunun yanında Amerikan kapılar ve diğer kapı sınıflarından daha dayanıklı kapı modelleri olduğundan en çok tercih edilen kapılar. Bu kapıların çok tercih edilem sebeplerinden bi r diğer sebebi ise çok modele sahip olmasıdır. Mebran kapı artık inşaat projelerinde en çok tercih edilen kapı sınıfı. Çünkü inşalar yeni projelerde farklı tasarımlarla karşılaşmayı bekliyor. Bu beklentiyi karşılamak için müteahhitlik firmaları bu modelleri tercih ediyor.

Yeni bir mekan için yeni bir kapı ihtiyacınız olduğunda bu ihtiyacı karşılamak için fabrikamızda özel üretimler yapıyoruz. En çok tercih edilen kapıları en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz. TORUN KAPI ya İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR ikitelli keresteciler sitesi 23 blok no17 de (0212 442 33 21) www.membrankapı.com adresinde sizler için kapı modelleri ile tanıştırmayı bekliyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


Son Güncelleme: 05.02.2022 11:27
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