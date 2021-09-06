Yeni Eğitim Öğretim Sezonu Hayırlı Olsun (Videolu Haber)

Zeytinburnu’nda da ‘2021 – 2022 Eğitim ve Öğretim’ yılının ilk dersi zili çaldı. Yıkılıp yeniden inşa edilen Ayhan Şahenk Ortaokulu, Fatma Süslügil İlkokulu, Zeytinburnu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ve Merkezefendi İlköğretim okulları da öğrencilere kapılarını açtı. Zeytinburnu Belediyesi, kırtasiye çeki ve defter yardımı yaparak öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu.

120 BİN ADET DEFTER, 20 BİN ADET KIRTASİYE ÇEKİ DAĞITILDI

İlçede eğitim gören 55 bin öğrenciye 120 bin adet defter yardımında bulunan Zeytinburnu Belediyesi, aynı zamanda 14 ilköğretim okulunda, 20 bin öğrenciye ‘Kırtasiye Desteği’ projesi kapsamında 50 TL’lik kırtasiye çeki hediye etti. İlçedeki 28 kırtasiyede kullanılabilen çeklerin dağıtımı ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin tamamını kapsadı.

“KİTAPLAR ANKARA’DAN DEFTERLER BİZDEN…”

Merkezefendi İlköğretim Okulu’nda öğrencileri yalnız bırakmayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çaldılar.

Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Arısoy, “2021 – 2022 Eğitim Öğretim yılımızın açılışını burada, yıkılıp yeniden muhteşem bir şekilde inşa edilen Merkezefendi İlköğretim okulunda yapıyoruz. Yaklaşık 1.5 yıl aradan sonra yeniden okullarımız öğrenciyle doldu. Bu cıvıl cıvıl manzara bizi mutlu etmeye yetti. Kurallara uyarak okullarımızın sürekli açık kalmasını sağlamalıyız. Kitapları hükümetimiz, defterleri ise Zeytinburnu Belediyesi olarak biz vermek istedik. İlçedeki 55 bin öğrencimize 120 bin adet defteri ücretsiz olarak dağıtmaya başladık. Aynı zamanda 20 bin ilköğretim öğrencimize de 50 TL’lik kırtasiye çeki hediyemizi de dağıtıyoruz. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Yeşilyurt'un 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başladığımız bu anlamlı günde geleceğimizin teminatı, yarının büyükleri olan çocuklarımız ders başı yaparak okulları, öğretmenleri ve arkadaşları ile buluşacaklar. Bu güzel buluşmanın tüm çocuklarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve eğitim camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Biliyoruz ki; milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak, müreffeh milletler arasında yer almasını sağlamak için birinci şart eğitim ve öğretimdir. Çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik donanımlara sahip, hayat boyu eğitimi benimseyen, evrensel değerlerin yanında millî, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerle bezenmiş bireyler olarak yetiştirmek hepimizin ortak hedefidir. Devletimizin ve milletimizin geleceğini garanti altına alarak insanlarımızın mutlu ve müreffeh yaşamalarını temin etmenin yolu da buradan geçmektedir. Bu noktada toplumun bütün kesimlerine önemli görevler düşmektedir.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında dikkat etmemiz gereken öncelikli konuların başında salgın süreci gelmektedir. Çocuklarımızn en temel ihtiyaçlarından biri olan eğitim faaliyetlerinin yüz yüze devam etmesi için gereken tüm hazırlıklar yapıldı, tüm tedbirler alındı. Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir eğitim-öğretim yılı geçirebilmeleri için veli, öğretmen ve öğrencilerimizin temizlik, maske ve mesafe kurallarına gereken hassasiyeti göstermesi önem arz etmektedir. Devletimizin salgınla mücadelede göstermiş olduğu çabaya bizler de kurallara uyarak destek verirsek bu günleri geride bırakacağımıza inancım tamdır.

Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimin kalitesinin arttırılması, okulların fiziki yapılarının kalitesinin arttırılması, öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda desteklenmesi için okul binalarımızı yenileme ve güçlendirme çalışmalarına devam etmekteyiz. Yapımı tamamlanan ve 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında hizmete giren okullarımızın öğretmen, öğrenci ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

Değerli Meslektaşlarım,

Her zaman olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da hep birlikte ülkemizi güçlü yarınlara ulaştırmanın, millî ve manevi değerlerine bağlı, nitelikli bireyler yetiştirip eğitimin kalitesini ve verimliliğini arttırmanın, öğrencilerimize daha iyi bir eğitim sunmanın gayreti içinde olacağız. Sizlere özverili ve fedakâr çalışmalarınız için şimdiden teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum.

Geleceğimizin Teminatı Sevgili Öğrencilerim,

Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak tüm imkânlarımızla her daim yanınızda olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında hepinize başarılar diliyor, bu süreçte sorumluluk duygusu ve bilinci ile hareket edeceğinizi biliyor, hepinizle gurur duyuyorum. Biliniz ki ülkemizin hatta medeniyetimizin geleceği sizlersiniz. Her anlamda kendinizi yetiştirerek ülkemizi daha ilerilere taşımanız, sizlerden en önemli beklentimizdir. Temel hedeflerinizden biri, düzenli ve planlı çalışarak derslerinizde üstün başarı göstermek olmalıdır. Ancak sadece derslerde başarılı olmakla kalmayıp, üzerinde yaşadığımız vatanın, mensubu olduğumuz millet ve medeniyetin değerlerini özümsemeli ve hayatınızı bu değerler üzerine inşa etmelisiniz.

Kıymetli Velilerimiz,

Eğitim öğretimin en önemli ve belirleyici taraflarından biri de sizlersiniz. Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi ve veli arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim öğrencilerimizin ve bizlerin başarısını arttıracaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ali YEŞİLYURT

Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürü

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)