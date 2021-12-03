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Yeni Dönemde KİPTAŞ Farkı

Yeni dönemde her gelir grubuna uygun nitelikli, özgün mimariye sahip, çevreci ve ulaşılabilir sosyal konut projelerine ağırlık veren İBB iştiraki KİPTAŞ, 2,5 yıl içinde 6 projenin temelini attı. Vergi borçları yüzünden ihaleye dahi giremeyecek bir tabloyla göreve başladıklarını anımsatan KİPTAŞ Genel Müdür Ali Kurt, “Ağustos 2019’da şirketi devraldığımızda kasada sadece 2 milyon TL bulunuyordu. Toplam borç 1 milyar TL’nin üstündeydi. Bugün yeni yönetim tarafından geçmişten gelen borçlar ödendi. Çözümsüz bırakılmış 7 proje, tüm sorunlarından arındırılarak tamamlandı. 2021 sonuna kadar 2 farklı bölgede daha başlayacak projelerle toplam 4 bin 100 bağımsız birimin inşasına başlamış olacağız” dedi.Her gelir grubu için konut projeleri geliştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, yeni dönemde 6 farklı bölgede 6 projenin başlangıcını yaptı. 2021 yılı bitmeden 2 projenin daha temelinin atılacağını söyleyen KİPTAŞ Genel Müdür Ali Kurt, başlanan bağımsız birim rakamının 2,5 yıl içerisinde toplam 4 bin 100’e ulaşacağını kaydetti. ALİ KURT: “1 MİLYAR TL BORÇ YÜKÜ VARDI” Göreve başladıklarında ihaleye dahi giremeyecek bir şirket ile karşılaştıklarını belirten Kurt, Ağustos 2019’da şirketi devir aldıklarında kasada sadece 2 milyon TL bulunduğunu kaydetti. Yazılmak üzere olan çekleri ve 177 milyon lirası bankalara kredi borcu olmak üzere, hemen ödenmesi gereken 1 milyar TL’nin üstünde borç tablosuyla karşılaştıklarını açıkladı. “ARSALAR YEŞİL ALANA ÇEVRİLDİ” Yeni yönetiminin göreve gelir gelmez borç yükünden kurtulabilmek için yoğun mesai harcadığını aktaran Kurt, şirketin tarihinde ilk kez mülkiyetinde bulunan ve proje üretemeyeceği gayrimenkulleri satışını herkese açık müzayede ile gerçekleştirdiği söyledi. Bu arsaların İBB Meclisi tarafından yeşil alana çevrildiğini aktaran Kurt, şöyle devam etti: “Göreve gelen KİPTAŞ yeni yönetimi, önceki dönemde başlayan ancak teknik, hukuki ve finansal hiçbir problemi çözülmemiş, inşaatları durmuş 8 farklı bölgede 7 bin 815 bağımsız birimden oluşan projeleri devraldı. Tapusu olmayan, devlete 115 milyon lira borcu, aylık 1 milyon liranın üzerinde faiz ödemesi olan, hak sahiplerine aylık 1 milyon lira kira yardımı ödenen Zeytinburnu Locamahal Projesi bunlardan biri…” İKİ PROJE DAHA BAŞLIYOR KİPTAŞ'ın eski dönemde yaptığı projelerin yüzde 90’ın üzerindeki kısmının İBB Meclisi'nce gerçekleştirilen imar hareketleri ile olduğunu aktaran Kurt, “Bugün ise yeni yönetim tarafından geçmişten gelen borçlar ödendi. Önceki yönetimden devir alınan 7 bölgede 7 bin 99 bağımsız birimden oluşan 7 proje tüm sorunlarından arındırıldı. KİPTAŞ yeni döneminde 6 farklı bölgede 3 bin 574 bağımsız birimden oluşan 6 projenin temelini attı. 2021 sonuna kadar sosyal konut projesi Tuzla Aydınlık Evler ve de uzun zamandır çözüm bekleyen Doğakent Sitesi'nin yerinde dönüşümü projelerine başlayacağız. Toplam 4 bin 100 bağımsız birimin temelini atmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Aralık 2021 Cuma 12:33
Yeni Dönemde KİPTAŞ Farkı
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Her gelir grubu için konut projeleri geliştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, yeni dönemde 6 farklı bölgede 6 projenin başlangıcını yaptı. 2021 yılı bitmeden 2 projenin daha temelinin atılacağını söyleyen KİPTAŞ Genel Müdür Ali Kurt, başlanan bağımsız birim rakamının 2,5 yıl içerisinde toplam 4 bin 100’e ulaşacağını kaydetti. 

ALİ KURT: “1 MİLYAR TL BORÇ YÜKÜ VARDI”

Göreve başladıklarında ihaleye dahi giremeyecek bir şirket ile karşılaştıklarını belirten Kurt, Ağustos 2019’da şirketi devir aldıklarında kasada sadece 2 milyon TL bulunduğunu kaydetti.  Yazılmak üzere olan çekleri ve 177 milyon lirası bankalara kredi borcu olmak üzere, hemen ödenmesi gereken 1 milyar TL’nin üstünde borç tablosuyla karşılaştıklarını açıkladı.

“ARSALAR YEŞİL ALANA ÇEVRİLDİ”

Yeni yönetiminin göreve gelir gelmez borç yükünden kurtulabilmek için yoğun mesai harcadığını aktaran Kurt, şirketin tarihinde ilk kez mülkiyetinde bulunan ve proje üretemeyeceği gayrimenkulleri satışını herkese açık müzayede ile gerçekleştirdiği söyledi. Bu arsaların İBB Meclisi tarafından yeşil alana çevrildiğini aktaran Kurt, şöyle devam etti:

“Göreve gelen KİPTAŞ yeni yönetimi, önceki dönemde başlayan ancak teknik, hukuki ve finansal hiçbir problemi çözülmemiş, inşaatları durmuş 8 farklı bölgede 7 bin 815 bağımsız birimden oluşan projeleri devraldı. Tapusu olmayan, devlete 115 milyon lira borcu, aylık 1 milyon liranın üzerinde faiz ödemesi olan, hak sahiplerine aylık 1 milyon lira kira yardımı ödenen Zeytinburnu Locamahal Projesi bunlardan biri…”

İKİ PROJE DAHA BAŞLIYOR

KİPTAŞ'ın eski dönemde yaptığı projelerin yüzde 90’ın üzerindeki kısmının İBB Meclisi'nce gerçekleştirilen imar hareketleri ile olduğunu aktaran Kurt, “Bugün ise yeni yönetim tarafından geçmişten gelen borçlar ödendi. Önceki yönetimden devir alınan 7 bölgede 7 bin 99 bağımsız birimden oluşan 7 proje tüm sorunlarından arındırıldı. KİPTAŞ yeni döneminde 6 farklı bölgede 3 bin 574 bağımsız birimden oluşan 6 projenin temelini attı. 2021 sonuna kadar sosyal konut projesi Tuzla Aydınlık Evler ve de uzun zamandır çözüm bekleyen Doğakent Sitesi'nin yerinde dönüşümü projelerine başlayacağız. Toplam 4 bin 100 bağımsız birimin temelini atmış olacağız” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 03.12.2021 14:43
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