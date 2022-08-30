''Yeni Bir Yüzyılın Tariflenmesi İçin Milletçe Yeni Zaferler Kazanmalıyız''

BEYOĞLU – FATİH / İSTANBUL (İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner)

Taksim Cumhuriyet Anıtı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı nedeniyle düzenlenen törene ev sahipliği yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende sırayla çelenklerini Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Yüksel Mansur Kılınç ile siyasi partilerin temsilcileri de törende yer aldı.

“CUMHURİYET’İN 100’NCÜ YILINI SENEYE TÜRKİYE'MİZİN HER YERİNDE KUTLAYACAĞIZ”

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törene oğlu Semih İmamoğlu ile katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulundu. 30 Ağustos Zaferi’nin 100’ncü yılında olduğumuza dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

“100 yıl önce zafer, bağımsızlık mücadelesiyle kazanıldı. Şimdi önümüzde farklı bir zafer süreci var. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlılığı ve adil bir memleket, eşit bir yurttaşlık olgusu üzerine yeni bir yüzyılın tariflenmesi için milletçe yeni zaferler kazanmalıyız. Eğitimde, teknolojide, üretimde ve dünyaya örnek olacak, başarılara imza atan nesillerin yaşadığı güzel bir Cumhuriyetin varlığını hep beraber sürekli yaşayabilir bir biçimde daimi kılmalıyız. Bu bağlamda hepimizin sorumlulukları var. En küçüğümüzden en büyüğümüze, gazilerimizden il başkanlarımıza, siyasilerimizden öğretmenlerimize, çocuklarımızdan gençlerimize bu duyguyla 100’ncü yılını kutluyoruz. Tabiri caizse Cumhuriyet’in yüzüncü yılına da bugünden itibaren yürümeye başlıyoruz. İnşallah hep birlikte belki de tarihin en coşkulu 100’ncü yılını seneye Türkiye'mizin her yerinde, İstanbul'da başta olmak üzere hep birlikte kutlayacağımız 29 Ekim'i iple çekiyoruz.”

İKİNCİ ADRES İSTANBUL VALİLİĞİ

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde gerçekleşen törenin ardından İstanbul Valiliği’nde düzenlenen programa geçildi. Vali Yerlikaya, Birinci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Sivri, İBB Başkanı İmamoğlu’nun katılımıyla bayramlaşma gerçekleşti.

VATAN CADDESİ’NDE GEÇİT TÖRENİ

Zafer Bayramı kutlamalarında üçüncü adres Vatan Caddesi oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun askeri aracın üzerinden tören birliklerinin ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayan kutlamalara İstanbullular da ellerindeki Türk Bayraklarıyla katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos mesajı okundu. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları topluluğu, Trabzon yöresine ait folklor gösterisi sundu. 30 Ağustos kutlamaları askeri birliklerin geçit merasimiyle sona erdi.