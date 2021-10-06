banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1378.32
ALTIN
502.36
DOLAR
8.9181
STERLİN
12.1120
EURO
10.3068
İmamoğlu ile Siyaset Bilimi Öğrencisinin Diyalogu
İmamoğlu ile Siyaset Bilimi Öğrencisinin...
‘İstanbul’un Kurtuluşu’ Taksim’de kutlandı
‘İstanbul’un Kurtuluşu’ Taksim’de kutlandı
İmamoğlu’ndan ‘yurt açıklaması’: Aile vakıflarını değil, devletimizin kurumlarını güçlendireceğiz
İmamoğlu’ndan ‘yurt açıklaması’: Aile vakıflarını değil,...
Din Görevlilerinden İmamoğlu'na Sevgi Seli
Son Dakika
Din Görevlilerinden İmamoğlu'na Sevgi Seli

YENEROĞLU: ‘Zorla kaybedildiği iddia edilen KHK’lı Yusuf Bilge Tunç'un dosyası etkin bir şekilde soruşturulmalıdır’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 2016 yılında KHK ile ihraç edilen ve 2019 yılında zorla kaybedildiği iddia edilen Yusuf Bilge Tunç’un durumunu cevaplaması istemiyle Adalet Bakanına sordu. Yeneroğlu, “Zorla kaybedildiği iddia edilen Yusuf Bilge Tunç'un kayıp şahıs dosyası ile FETÖ/PDY üyeliğinden şüpheli olduğu dosya birleştirildi mi?” dedi. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2021 Çarşamba 12:08
YENEROĞLU: ‘Zorla kaybedildiği iddia edilen KHK’lı Yusuf Bilge Tunç'un dosyası etkin bir şekilde soruşturulmalıdır’
banner171

 Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda Mali Hizmetler Uzmanı olarak görev yaparken 29 Ekim 2016 tarihli KHK ile görevinden ihraç edilen Yusuf Bilge Tunç'un ailesinin beyanlarına göre 6 Ağustos 2019 tarihinden itibaren kayıp olduğunu söyleyen Yeneroğlu'nun açıklamaları şöyle:

'Aileye Tunç'un adli kaydı ve yakalama kararı olmadığı söylenmiş'

"Yusuf Bilge Tunç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış olan FETÖ/PDY üyeliği ve KPSS sorularının sızdırılması ile ilgili iki ayrı soruşturma olduğu ve hakkında gözaltı kararı olduğu iddia edilmekteyken kaçırıldıktan sonra ailesinin Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruda aileye söz konusu şahıs hakkında yakalama kararı bulunmadığı söylenmiştir. Sonrasında ise eşi Nuray Tunç tarafından 12 Ağustos 2019 ve 8 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan kayıp şahıs konulu başvurular ile Yusuf Bilge Tunç’un FETÖ/PDY üyeliğinden şüpheli olduğu soruşturma dosyalarının birleştirildiği iddia edilmektedir."

'FETÖ şüphelilerinin zorla kaybedildiği ve emniyette 'bulunmaları' sonrası şahısların suskunluğa bürünmeleri iddiaların gerçekliği hakkında fikir vermekte'

"Son yıllarda siyah transporter marka araçlarla hareket eden bazı kişilerin özellikle FETÖ şüphelilerini zorla kaybettiği (kaçırdığı) yönünde kuvvetli şüpheler bulunmaktadır. Bu kaçırılan kişilerden bazılarının daha sonra çeşitli emniyet müdürlüklerinde tekrar ‘bulunmaları’ ve kendi haklarında artık gündem oluşturulmamasını talep ederek suskunluğa bürünmeleri iddiaların gerçekliğine dair fikir vermektedir. Savcılıkların ise suç teşkil eden bu eylemleri etkin bir şekilde soruşturması hukuken bir zorunluluktur."

'DEVA Partisi olarak soruyoruz'

1- Yusuf Bilge Tunç’un kaçırılması konusunda ailesinin savcılığa yaptığı başvuru üzerine savcılıkça hangi işlem ve eylemler gerçekleştirilmiştir?

2- Yusuf Bilge Tunç hakkında adli soruşturmalar olduğunun bilinmesine rağmen bilinmeyen kişilerce kaçırılması üzerine ailesinin yaptığı başvuruya cevaben ailesine neden bu kişi hakkında hiçbir adli kayıt bulunmadığı ve hakkında yakalama kararı bulunmadığı söylenmiştir?

3- Bu kişinin ‘zorla kaybedildiği’ iddiaları ve suç duyurusu hakkında herhangi bir adli soruşturmaya başlanılmış mıdır?

4- Zorla kaybedildiği iddia edilen şahsın eşi Nuray Tunç tarafından 12 Ağustos 2019 ve 8 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan kayıp şahıs konulu başvurular ile Yusuf Bilge Tunç’un FETÖ/PDY üyeliğinden şüpheli olduğu soruşturma dosyalarının birleştirildiği iddiaları doğru mudur? Eğer birleştirilmişse kayıp şahıs başvurusu ile zorla kaybedildiği iddia edilen şahsın işlediği iddia edilen suçlar hakkında yürütülen soruşturma dosyaları neden birleştirilmiştir? Birinde mağdur diğerinde şüpheli sıfatıyla bulunulan dosyaların birleştirilmesinin mantığı nedir?

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu ile Siyaset Bilimi Öğrencisinin Diyalogu
İmamoğlu ile Siyaset Bilimi Öğrencisinin Diyalogu
Din görevlileri onuruna yemek verildi
Din görevlileri onuruna yemek verildi
‘İstanbul’un Kurtuluşu’ Taksim’de kutlandı
‘İstanbul’un Kurtuluşu’ Taksim’de kutlandı
Süleyman Soylu Askeri Radar Ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ne Katıldı
Süleyman Soylu Askeri Radar Ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ne Katıldı
Tarımı stratejik olarak bitirdiler
Tarımı stratejik olarak bitirdiler

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169