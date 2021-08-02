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YEDAŞ Sorumluluk Bölgesinde İletim Hatlarından Kaynaklı Kesinti

Kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağladığı; Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin YEDAŞ’tan açıklama geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ağustos 2021 Pazartesi 17:54
YEDAŞ Sorumluluk Bölgesinde İletim Hatlarından Kaynaklı Kesinti
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Kesintilerle ilgili YEDAŞ'tan yapılan açıklamada, “Tüm Türkiye genelinde İletim Sistemi Kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Sorunun çözümü noktasında Dağıtım şirketimizin sorumluluk alanı dışında gelişen bu kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumlarca Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır.” denildi.

YEDAŞ yetkililerinin yaptığı açıklamada sorumluluk alanımızda olan 5 ilde çağrı merkezi ve arıza ekiplerinin hazır olduğu,  oluşabilecek arızalara karşı tüm tedbirlerin alındığı ve tedarik sürekliliğini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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