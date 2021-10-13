YEDAŞ, İSG Kültürü Oluşturmak İçin Saha Çalışanlarını Ziyaret Etti

87 EKİP KATILDI

Genel Müdür Hasan Yasir Bora'nın da katıldığı 87 ekip, hizmet verilen 5 ilde İş Sağlığı

ve Güvenliği denetlemeleri yaptı. Sahada yapılan çalışma esnasında saha ekiplerinin

eksiksiz, kusursuz ve İSG hassasiyetini sürekli ön planda tutarak çalıştıkları tespit

edildi. Çalışanlara ikramlarda bulunarak şirket olarak çok değerli oldukları kendilerine

hatırlatıldı. YEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Emre Bilgi ise olası iş kazalarının önüne

geçilmesi ve iş güvenliği bilincinin artırılması adına kurum içinde çeşitli eğitimlerin

yanı sıra İSG farkındalık etkinliklerinin de devam edeceğini söyledi.

HEDEF SIFIR İŞ KAZASI

Yapılan denetimler ile ilgili açıklamada bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir

Bora, "Şirket olarak iş güvenliği birinci önceliğimizdir. Sıfır iş kazası hedefine emin

adımlarla yürüyoruz. Çalışanlarımızı risklerden uzak tutmak için hiçbir fedakarlıktan

kaçınmıyoruz. Denetimlerde İSG konusunda çalışanlarımızın öncelikle kendilerine,

daha sonra da ekip arkadaşlarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeleri

gerektiği hatırlatıldı. Çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile birlikte büyük bir aileyiz.

Alanında uzman eğitimcilerimizin verdiği düzenli eğitimlerle ve sahada yaptığımız

anlık denetimlerle İSG kültürümüzü kalıcı davranış haline getirmeyi hedefliyoruz. Sıfır

iş kazası hedefini birlikte başaracağız" diye konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)