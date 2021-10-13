YEDAŞ, İSG Kültürü Oluşturmak İçin Saha Çalışanlarını Ziyaret Etti

87 EKİP KATILDI
Genel Müdür Hasan Yasir Bora'nın da katıldığı 87 ekip, hizmet verilen 5 ilde İş Sağlığı
ve Güvenliği denetlemeleri yaptı. Sahada yapılan çalışma esnasında saha ekiplerinin
eksiksiz, kusursuz ve İSG hassasiyetini sürekli ön planda tutarak çalıştıkları tespit
edildi. Çalışanlara ikramlarda bulunarak şirket olarak çok değerli oldukları kendilerine
hatırlatıldı. YEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Emre Bilgi ise olası iş kazalarının önüne
geçilmesi ve iş güvenliği bilincinin artırılması adına kurum içinde çeşitli eğitimlerin
yanı sıra İSG farkındalık etkinliklerinin de devam edeceğini söyledi.
HEDEF SIFIR İŞ KAZASI
Yapılan denetimler ile ilgili açıklamada bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir
Bora, "Şirket olarak iş güvenliği birinci önceliğimizdir. Sıfır iş kazası hedefine emin
adımlarla yürüyoruz. Çalışanlarımızı risklerden uzak tutmak için hiçbir fedakarlıktan
kaçınmıyoruz. Denetimlerde İSG konusunda çalışanlarımızın öncelikle kendilerine,
daha sonra da ekip arkadaşlarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeleri
gerektiği hatırlatıldı. Çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile birlikte büyük bir aileyiz.
Alanında uzman eğitimcilerimizin verdiği düzenli eğitimlerle ve sahada yaptığımız
anlık denetimlerle İSG kültürümüzü kalıcı davranış haline getirmeyi hedefliyoruz. Sıfır
iş kazası hedefini birlikte başaracağız" diye konuştu.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)