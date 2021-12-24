YEDAŞ Ar-Ge Projesiyle bir ilki gerçekleştirdi

ŞEBEKEDE İYİLEŞME OLACAK

Proje kapsamında yerli üretilecek olan Yeni Nesil Trafo; mevcut dağıtım şebekesinde kullanılan dağıtım transformatörlerinden farklı olarak iki ayrı aktif çekirdeğe sahip olacaktır. İlk kez uygulanan tasarımıyla Yeni Nesil Çift Aktif Çekirdekli Trafo; tarımsal sulamanın yoğun olduğu noktalarda, imara yeni açılan bölgelerde, turizm ve yayla bölgelerinde müşterilerimizin tükettiği yük durumuna göre sadece tek çekirdek veya iki çekirdek aktif olacak şekilde çalışarak dağıtım şebekesinde yük değişiminin dinamik olduğu zamanlarda trafo kayıp optimizasyonunu sağlayacaktır.

Böylece yıllık trafo kayıplarındaki düşüşe bağlı olarak şebeke kayıp oranında iyileşme meydana gelecektir. Ayrıca çift aktif çekirdekli trafo sayesinde trafolardan(çekirdeklerden) herhangi birinin arızalanması durumunda 2. çekirdek devreye alınarak tedarik sürekliliği sağlanacaktır.

AR-GE PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK

Rekabetçi koşullarda ‘Sürdürülebilir’ başarının sırrını Ar-Ge çalışmalarına verilen öneme bağlayan YEDAŞ, ‘Teknolojik Yatırımlarını’ hızlı bir şekilde sistemine entegre ediyor. YEDAŞ Dağıtım Teknolojileri ve Ar-Ge Müdürü Emrah Ayvaz, “2021 Temmuz döneminde EPDK tarafından onaylanan ‘’Yeni Nesil Çift Aktif Çekirdekli Transformatör Tasarımı ile Verimliliğin Artırılması ve Uygulaması” Ar-Ge Projemiz ile Trafo çalışma verimliliği arttırılarak milli ekonomiye katkıda bulunuyoruz. inovasyon hedefli projelerimizi hayata geçirerek, teknolojik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tüm çalışmalarımızda sürdürülebilir, kaliteli enerji ve kesintisiz hizmet misyonunu amaçlıyoruz. Ar-Ge projelerimizde yerli kaynaklarla geliştirdiğimiz ürün ve hizmet kalitemiz ile müşteri memnuniyeti önceliğimizdir” dedi.

YEDAŞ çalışanları, Çorum'da oluşturdukları hatıra ormanında 10 Bin fidanı toprakla buluşturdu.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde Kaliteli ve sürdürülebilir enerji tedariğini sağlamanın yanında sosyal sorumluluklarını da tüm hızıyla hayata geçiren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), ‘Sıfır Karbon’sloganı ile Çorum Merkez'de bulunan Deniz Köyü’nde bir hatıra ormanı oluşturdu. “Geleceğe Nefes” adıyla düzenlenen etkinliğe YEDAŞ’ın Koordinatörleri, Bölge Müdürleri ve çalışanları da katıldı.

HEDEFİMİZ SIFIR ATIK

Doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilirlik üzerine geliştirilen projeler içinde yer almaya çalıştıklarını dile getiren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Çevreye duyarlı bir şirket olarak yürüttüğümüz çalışmaları

tüm hızıyla sürdürüyor, yeni bir proje ile yolumuza devam ediyoruz. Bu dünyaya bir

nefes, dikili bir ağaç kazandırmak için YEDAŞ Ailesi olarak 'Hatıra Ormanı' oluşturuyoruz. Şirket olarak doğal yaşama ve çevreye büyük önem veriyoruz. Bölgemizdeki abonelerimizin de çevre sorunlarına büyük bir hassasiyetle yaklaştığını gözlemliyoruz. Bu anlayışla oluşturduğumuz hatıra ormanına 10 Bin fidan dikerek 'Sıfır Karbon' şirket hedefimize yaklaşmış bulunmaktayız. Hem müşterilerimize hem de doğa ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fidan dikme etkinliğinin sonunda şirket çalışanları ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, oluşturulan YEDAŞ Hatıra Ormanı’nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)