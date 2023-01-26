Yazar Hatice Kübra İpek Bilgi Evi Üyeleri’nin Sorularını Yanıtladı

Çocukları ve gençleri her ay kitap dünyasında geziye çıkaran, yepyeni ufuklara farklı pencerelerden bakmalarını sağlayan, Zeytinburnu Bilgi Evleri’nin Gençlerle Baş Başa Sohbetleri devam ediyor. 2023 yılı Gençlerle Baş Başa Sohbetleri’nin ilk konuk yazarı Hatice Kübra İpek oldu. Bilgi Evi Üyeleri’nin sorularını yanıtlayan ve geleceğin yazar adaylarına tavsiyelerde bulunan Hatice Kübra İpek, gençlerle çok verimli bir söyleşi gerçekleştirdi.

GENÇLERE CEZERÎ, HEZÂRFEN VE AKŞEMSEDDİN TAVSİYELERİ

Yazar olmakla ilgili serüvenini; “Kalem ve kitapla olan bağım, çocukluğumdan bu yana hep iyiydi. Araştırmayı çok seviyordum ve kalemle olan bu sevdam beni yazarlığa itti. Aslında bir yolculuk sırasında gençlere hazırlanmış bir kitabı okurken, onlar için uygun olmadığını düşündüğüm bir bölüm okudum ve bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Böylelikle yazmaya başladım.” sözleriyle anlatan Yazar İpek, İslam bilim tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Cezerî, Hezârfen Ahmet Çelebi, Akşemseddin gibi isimleri incelemeyi çok sevdiğini ve gençlere de bu isimleri bilmeleri ve iyi araştırmaları gerektiğini belirtti. Yazar İpek, “Yaşlanmayan bir çalışma yaparak vatana, millete faydalı güzellikler ürettiğinizde siz bu dünyadan göçmüş olsanız bile o yaşamaya devam ediyor. Bunun da değeri paha biçilemez.” ifadeleriyle işini büyük bir sevgiyle yaptığını da cümlelerine ekledi.

“KEŞKE CEZERÎ İLE TANIŞMIŞ OLSAYDIM”

“Neden Cezerî ile ilgili bir kitap yazdınız sorusuna; “Cezerî’nin günümüz bilim insanlarına örnek olacak çok güzel çalışmaları var, ben bunları öğrendiğimde kendisine hayran olmuştum bile.” cevabını veren Yazar Hatice Kübra İpek,“Keşke Cezerî ile tanışmış olsaydım.” dedi.

Söyleşinin ardından “Bir Adın Kalmalı Geriye” isimli kitabını Bilgi Evi Üyeleri için imzalayan Yazar İpek, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.