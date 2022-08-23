Yazar Demir’den Liderlere ‘Af’ ve ‘Sicil Affı’ Çağrısı

Liderler, ’Cumhuriyetin yüzüncü yılı Affın’ da uzlaşmalı!

1921'den günümüze dek, kapsamı değişiklik gösteren toplam 52 adet af kanununun çıktığının altını çizen Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, ‘7 Ocak 1922, 26 Aralık 1923, 20 Mart 1924, 26 Ekim 1933, 23 Şubat 1963, 3 Ağustos 1966 ve 15 Mayıs 1974'te olmak üzere toplamda 7 kez genel af ilan edilmiştir. Geçmişte ilan edilen af düzenlemelerinin gerekçeleri dikkate alındığında bugün, geçmişten daha ağır koşullar yaşandığını ve yaşanan sorunlara çözüm üretmede, siyasi parti liderlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. 26 Ekim 1933 tarihinde Cumhuriyetin onuncu yılı dönümü kutlamaları çerçevesinde çıkarılan kapsamlı genel af yasası, Cumhuriyetin yüzüncü yılını kutlayacağımız bu senelerde, öncelikle sicil affı kapsayacak, kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, demokrasi ve toplumsal barış için ileri bir adım olabilecek, yaşanan sorunlara çözüm olabilecek, vatandaşa temiz bir sayfa açılmasına olanak sağlayacak, liderlerin uzlaşması ile Cumhuriyetin yüzüncü yılı affı niteliği taşıyan bir kanun çıkarılmalıdır. Bu kanuna Türkiye’nin ihtiyacı vardır.’ dedi.

‘Genel Af’ ve Sicil Affı talebine birlikte çözüm üretmesi! Toplumun yararına ve çözüm üreten partinin selametine olacaktır.

Siyasi Partilerinin, sayıları 10 milyonu aşan kitlenin ‘Genel Af’ ve Sicil Affı talebine, çözüm üretmesi gerektiğine vurgu yapan Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, Geçmişte birçok infaz düzenlemesi ile cezaevlerinin doluluk oranları düşürülmeye çalışılsa da, 2 yıl geçmeden tekrar cezaevlerinin dolup taştığını görmekteyiz. 2 yıl önce yasalaşan infaz düzenlemesi ve bugün cezaevlerinin doluluk oranının kapasitenin çok üzerinde olması bunun en bariz örneğidir. Öyleyse yapılması gereken geçici çözümler yerine, kalıcı çözümleri hayata geçirmektir. Sabıkalı insanlar cezaevlerinden çıktıktan sonra topluma adapte olmalarını engelleyen ve halk arasında sabıka olarak telaffuz edilen adli sicil konusunda bir düzenleme en önemli noktadır. Adli sicili bulunan vatandaşlarımızın sayısı 7 milyonu geçmiş durumda ve adli sicil silinme koşulları çok uzun seneler sonra ancak silinebilmekte, bazı suçların sicilden silinmesine ömür yetmemektedir. Uzun yıllar neticesinde birikmiş sorunlara çözüm bulmak, Siyasi partilerin en büyük görevleri arasındadır. Çözüm üretemeyen partiler zamanla yok olduğu gibi çözüm üreten partilerde güçlenerek yoluna devam etmektedir. Güçlenerek yoluna devam etme niyetinde olan partilerin, sayıları 10 milyonu aşan kitlenin ‘Genel Af’ ve Sicil Affı talebine birlikte çözüm üretmesi, toplumun yararına ve partinin selametine olacaktır.’ dedi.