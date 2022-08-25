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Yaz Kur’an Kursu Öğrencileri Hediyeler Kazandı

Adana’da Yaz Kuran Kursu Öğrencilerine Bisiklet, Dron, Scooter ve Akıllı Saat Hediye edildi Adana’da Yaz Kur’an Kursu Öğrencilerinin Muhteşem Yıl Sonu Gösterisi Diyanet Gençlik Adana İl Koordinatörlüğü, Seyhan İlçe Müftülüğü, Hacı Nuri Çomu Vakfı’nın iş birliği Hacı Nuri Çomu Camiinde "Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" düzenlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2022 Perşembe 09:21
Yaz Kur’an Kursu Öğrencileri Hediyeler Kazandı
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Adana‘da 2022 yılı Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında düzenlenen çeşitli etkinlikler ve yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere, 70 adet bisiklet, 60 adet drone, 50 adet elektrikli scooter, 50 adet akıllı saat ve hediye çeki dağıtıldı.
Programa Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Seyhan İlçe Müftüsü Vekili Halit Köse, Sunar Şirketler Grubu Yönetim kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, Hacı Nuri Çomu Vakfı Müdürü Mustafa Bahar, Din Görevlileri, Daire personeli, Öğrenciler ve veliler katıldı.
Başkan Çomu, “Şimdi görüyoruz ki, neslin ihyasında, imanlı bir gençliğin inşasında önemli rol üstleniyor. Kur'an Okuyan, peygamberini tanıyan, vatanını milletini seven bir nesil için, sunar şirketler Grubu Yönetimi olarak bizler desteğimizi her daim sunmaya devam edeceğiz, programa dahil olan gençlere, ailelerine ve gayretkarca emek sarf eden hocalara teşekkür ederim” dedi.
Hediye dağıtım töreninde konuşan Taşçı ise, "Yaz Kur’an Kursumuza gelen çocuklarımızın Kur’an-ı Kerimi, dini bilgileri öğrendiler. Siyer-i Nebiyi, İslam’ın güzel ahlakını öğrendiler. Ben bu yavrularımızı camiye gönderen anne babalarına teşekkür ediyorum. Yaz Kur'an Kursları, Diyanet işleri Başkanlığımızın çok önemsediği, halkımızın da dinini, Kur'an'ını öğrensin diye çocuklarını büyük bir içtenlik ve beklentiyle camilere ve Kur'an Kurslarına göndermesiyle, milyonlarca çocuğumuzun katılımıyla gerçekleşen çok ciddi bir eğitim faaliyetidir. Okullar kapandığında bütün çocukların heyecanlarının temelinde tatilin tadını çıkarma gayreti varken, uzun yaz günlerinde, bu beklentilerini bir tarafa bırakıp camilere doluşan çocuklar, hediyelerin en iyisine ve övgülerin en yücesine layıktır. Bu hediyelerin teminine vesile olan hayır sahiplerine, çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çocukları Yaz tatilinde camilere gönderen Anne-Babalara, onları en güzel şekilde eğitmek için tatillerini ve izinlerini feda eden Din gönüllüleri ve Kur'an Kursu öğreticilerine de teşekkür ederim" diye konuştu.
İl Müftü Taşçı'nın konuşmasından sonra Yaz Kur'an kursu öğrencilerinin hazırlamış olduğu Peygamberimizi tanımanın önemine dikkat çeken "Onu Ne Kadar Tanıyoruz" isimli tiyatro gösterisi sahne aldı.
Tiyatro sonrasında çok küçük yaşta kısa sürede Kur'an okumaya geçmiş öğrenciye Taç ve Cübbe Giydirme sonrasında günün anısına yapılmış pasta kesimi ve hediye dağıtımıyla program son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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