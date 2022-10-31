Yasav'dan 99. Yıla Görkemli Kutlama

Bursa'da sağlık, eğitim ve spor alanlarında ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek amacıyla “Yarına Şans Vermek İçin Zaman Yok” sloganıyla kurulan YASAV, Cumhuriyet'in 99. yılını unutulmaz bir geceyle kutladı. Bursa Çelik Palas Oteli'ndeki Atatürk Palas'ta gerçekleşen geceye YASAV üyesi tüm hanımlar, kıyafetlerinden saç, makyajına ve aksesuarlarına kadar her detayıyla adeta Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk yıllarına döndüler. 'Cumhuriyet Kadını' konseptiyle Atatürk Palas'ta keyifli bir zaman yolculuğuna çıkan YASAV üyeleri, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

35 CESUR YÜREK KADIN

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de eşi Zeynep Erdem'le birlikte katıldığı gecenin açılış konuşmasını yapan YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren, “Geçen yıl 35 cesur yürek kadın yine ilk kez bu salonda yola çıkma kararı aldık. Kısa sürede 70 üyeye ulaştık. Büyümeye de devam ediyoruz. Atatürk'ün izindeki Cumhuriyet kadınları olarak iyilik hareketini yaymaya devam edeceğiz” dedi. Gecede ayrıca YASAV ailesine katılan Hülya Gülen, İzel İnceyol, Buse Dalan'ın üyelik kabulleri gerçekleşti. Vals ve zeybek gösterileriyle renklenen gecede sahne alan Türk Sanat Müziği'nin güçlü isimleri Betül Bilgin, Salih Taşkın ve Elif Hanoğlu konuklara Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirdi. Gece tüm konukların ellerinde Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde 10. Yıl Marşı'nı söylemesiyle sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )