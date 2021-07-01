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Yaşar Güner’den Gazetemize Ziyaret

Zeytinburnu Tüm Giresunlular Dernek Başkanı Yaşar Güner ve yardımcılarından Mürsel Çırak ve Ali Dilsiz ile beraber Gazetemizin imtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’i ziyaret ederek Zeytinburnu ve ülke gündemini konuştular.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Temmuz 2021 Perşembe 09:17
Yaşar Güner’den Gazetemize Ziyaret
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ZEYTİNBURNU TÜM GİRESUNLULAR DERNEK BAŞKANI YAŞAR GÜNER ŞUNLARI SÖYLEDİ :

Ben daha önce yine dernek başkanı idim. Bir dönem ara verdik. Kısa bir süre önce yapılan kongrede ben ve arkadaşlarım yeniden seçimi kazanarak yönetime geldik.

Delegelerimize bir kez de sizi aracılığınız ile bizi seçtikleri için teşekkür ederim.

Onlara layık olmak adına genel merkezi ilçemizde bulunan İstanbul Times Medya Grubu İmtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’i ziyaret ederek fikir  alışverişinde bulunduk.

Sayın Çetiner sadece bizim için bir basın mensubu değildir. Kendisi ve yönetimi yıllar önce  Zeytinburnu ilçesinde bulunan tarihi mekanlarımızı ve ebedi şahsiyetlerimizi milyonlarca yerli ve yabancı insana tanıtmak adına “Geleceğim Zeytinburnu Platformu”GZP”nu kurucusudur .

Başta İŞTE ZEYTİNBURNU BELGESELİ Olmak üzere ilçenin tanıtımı ile alakalı çok güzel faaliyetlere imza atıyorlar. 

Hüseyin Çetiner aynı zamanda güzel çalışmalara imza atan Zeytinburnu Tüm Malatyalılar dernek başkan yardımcısıdır.

Bu ziyaret nedeni ile  güzel bir fikir alış verişi yaptık. Bizi samimi ve içten karşılamasından dolayı Hüseyin Çetiner ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim.

Bundan sonra Zeytinburnu’muz için Hüseyin bey ile istişarelerimiz devam edecektir şeklinde konuşan Güner ve beraberindeki heyet Çetiner’e  çiçek takdim etti.

ÇETİNER ZİYARETTEN DOLAYI MEMNUNİYET DUYDUM

Öncelikle Zeytinburnu Tüm Giresunlular Derneğinde seçime girip  kongrede  kazanan sayın Yaşar Güner ve yönetimine tebrik ederim.

Bugün ziyaretimize daha önce beraber Zeytinburnu’nda bir siyasi partide görev yaptığımız yardımcısı sayın Mürsel Çırak ve yönetim kurulu üyesi sayın Ali Dilsiz ile beraber ziyaretimize gelmelerinden dolayı mutlu oldum.

Bir çok çalışmamda kendimi Zeytinburnu’na vakfettim diyorum. Yayın organlarımızın kapıları sonuna kadar ilçemize hizmet eden siyasi partilerimize, derneklerimize, vakıflarımıza,okullarımıza  açıktır.

Bugün ilçemizin en köklü ve önemli derneklerinden birisi olan Zeytinburnu  Tüm Giresunlular Dernek başkanı sayın Yaşar Güner ve arkadaşlarına nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederim.

Yaşar başkanım ve yardımcıları ile beraber Zeytinburnu ve ZEYDEF ile alakalı güzel bir sohbet yaptık.  İnşallah bundan sonrada ilçemiz ile alakalı güzel çalışmalara hep beraber imza atacağız.

Benim için konu Zeytinburnu ise gerisi teferruattır diyen Çetiner, Yaşar Güner Başkanıma,beraber bizi ziyaret ettikleri yardımcıları Mürsel Çırak ve Ali Dilsiz’e nazik ziyaretleri ve güzel çiçekleri için teşekkür ederim dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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