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Yaşa Takılmadılar Bisiklet Kullanmayı Öğrendiler

Bisiklet, büyükşehirlerde yoğun trafiği rahatlatacak ekonomik alternatifler sunuyor. İSPARK ve Abdi İbrahim iş birliğiyle geçtiğimiz ay eğitimlere başlayan İsbike Bisiklet Okulu’na yoğun ilgi devam ediyor. Bir ay gibi kısa sürede uzmanlardan alınan eğitimle çocuk, genç, yaşlı 3 bin kişi bisiklet sürmeyi ‘ücretsiz’ öğrendi. 85 yaşında bisiklet kullanmayı öğrenen Niyazi Bekgöz, “İBB’nin ücretsiz bisiklet eğitimini duydum, bir günde bisiklet kullanmayı öğrendim” diyor. Başvurular bisikletoku.isbike.istanbul adresinden online yapılabiliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:10
Yaşa Takılmadılar Bisiklet Kullanmayı Öğrendiler
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TRAFİK YOĞUNLUĞUNA PRATİK ÇÖZÜM

Sağlığa faydası kanıtlanan ve artık günlük hayatın parçası olan bisiklet, özellikle büyükşehirlerde yoğun trafiğin pratik çözümü olurken, aynı zamanda ekonomik yönüyle de popüler bir taşıma aracı olarak öne çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSPARK’ın Abdi İbrahim ana sponsorluğunda ücretsiz olarak hizmete açtığı “İsbike Bisiklet Okulu” bir ayda 3 bin kişiye eğitim verdi.

85 YAŞINDA BİSİKLET KULLANMAYI ÖĞRENDİ

Bisikleti hayatının bir parçası yapmak isteyenler, İsbike Bisiklet Okulu’nda adeta ‘öğrenmenin saati var ama yaşı yok’ dedirtiyor. Bir günde pedal çevirmeye başlayan her yaştan ve her meslekten İstanbullular artık hem bisikletleriyle gezerek eğlenceli dakikalar geçiriyor hem de trafik yükünü hafifletiyor. Bisiklet okulu eğitimlerine katılan ve 85 yaşında bisiklet kullanmayı başaran Niyazi Bekgöz, bisiklet kullanmayı çok istediğini ama kendi kendine başaramadığını söylüyor. Bekgöz, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz bisiklet eğitimi veren bir okulu olduğunu öğrendim. Görevliler beni öğrenebileceğim konusunda ikna ettiler. Bir günlük eğitimin ardından başardım. İki tekerli aracımla artık özgürce gezebiliyorum. Sabırlı ve nazik eğitmenlere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

HEDEF: 10 BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ BİSİKLET EĞİTİMİ

Yenikapı ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda çevre dostu ve sağlıklı yaşamın ideal araçlarından biri olan bisikletin yaygınlaşması amacıyla başlayan eğitim süreci devam ediyor. 2022 yılında yaklaşık 10 bin kişiye bisiklet eğitimi verilmesi hedefleniyor. Başvuru oranlarında 40 yaş üstü yetişkinler öne çıkarken kadınlardan daha çok talep geliyor. Çocuklar, üniversite öğrencileri, ev hanımları, çalışanlar, emekliler yaş sınırı olmaksızın binlerce İstanbullu bisiklet kullanmayı öğreniyor. Eğitimini tamamlayarak sertifikasını alanlar; bisikletleriyle spor yapabiliyorlar, sahilde boğaz turu atıyorlar, okula, işe ya da alışverişe artık bisikletleriyle gidebiliyorlar.

Bisiklet eğitimi almak isteyenler, bisikletokulu.isbike.istanbul adresinden online başvuru yapabiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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