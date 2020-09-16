Yaş Arttıkça Kızlarda Okullaşma Azalıyor

Öğrencilerin yüzde 8,7’si okul öncesi eğitim, yüzde 28,3’ü ilkokul, yüzde 28,8’i ortaokul, yüzde 23,5’i ortaöğretim ve yüzde 10,7’si açık öğretim kurumlarında eğitim alıyor. Okul öncesi eğitimde 5 yaşta net okullaşma oranı yüzde 66,1, 3-5 yaşta ise yüzde 40,8 oldu. Yaş arttıkça okullaşma oranının azaldığı kız çocuklarında, net okullaşma oranı, 10-13 yaşta yüzde 98,9 olurken, 14-17 yaşta yüzde 92,9’e düştü.

İstanbul’un eğitim istatistiklerin derlenmesi amacıyla; hem Türkiye’deki hem de İstanbul’daki öğrenci, öğretmen, okul, derslik ve eğitim seviyeleri bilgileri değerlendirildi. İstanbul İstatistik Ofisi, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bilgilerini inceleyerek şu sonuçlara ulaştı:

Öğrenci sayısı 3 milyonu aştı

İstanbul’daki toplam öğrenci sayısı 2018-2019 dönemine göre yüzde 1,8 artarak 3 milyon 242 bin 185’e ulaştı. Türkiye’deki toplam öğrencilerin yüzde 17,8’lik kısmını İstanbul’daki öğrenciler oluşturdu.

Devlet okullarındaki öğrencilerin yüzde 16,2’si İstanbul’da

Öğrencilerin 2 milyon 459 bin 169’u resmi, 435 bin 986’sı özel ve 347 bin 30’u ise açık öğretim kurumlarında okuyor. Türkiye’de resmi kurumlarda okuyan öğrencilerin yüzde 16,2’sini İstanbul’daki öğrenciler oluşturuyor.

Açık öğretim kurumları dışındaki resmi kurumlardaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 84,9 oldu. Okul öncesi öğrencilerin yüzde 68,7’si, ilkokul öğrencilerinin yüzde 90,7’si, ortaokul öğrencilerinin yüzde 88,9’u ve ortaöğretim öğrencilerinin yüzde 79,1’i resmi okullarda eğitim görüyor. Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin payı yüzde 15,1; bu öğrencilerin, yüzde 31,3’ü okul öncesinde, yüzde 9,3’ü ilkokulda, yüzde 11,1’i ortaokulda ve yüzde 20,9’u ortaöğretimde bulunuyor.

Öğrencilerin yüzde 8,7’si okul öncesinde

Öğrencilerin yüzde 8,7’si okul öncesi eğitim, yüzde 28,3’ü ilkokul, yüzde 28,8’i ortaokul, yüzde 23,5’i ortaöğretimde ve yüzde 10,7’si açık öğretim kurumlarında eğitim alıyor.

Ortaöğretimin yüzde 59,8’i genel liselerde

Ortaöğretimdeki 1 milyon 53 bin 598 öğrencinin yüzde 59,8’i genel liselerde, yüzde 29,2’si mesleki ve teknik liselerde, yüzde 11’i ise imam hatip liselerinde eğitim alıyor.

5 yaşta net okullaşma oranı yüzde 66,2

2019-2020 eğitim öğretim yılında, okul öncesi eğitimde net okullaşma oranı 3-5 yaşta yüzde 40,8, 4-5 yaşta yüzde 49,9 ve 5 yaşta yüzde 66,2 oldu. Net okullaşma oranı, ilkokulda yüzde 94,6, ortaokulda yüzde 96,6 ve ortaöğretimde yüzde 89,2 olarak gerçekleşti.

Kızlarda okullaşma yaş arttıkça azalıyor

Kız çocuklarında net okullaşma oranı, 10-13 yaşta yüzde 98,9 olurken, 14-17 yaşta yüzde 92,9 oldu.

166 bin 715 öğretmen görev yapıyor

Öğretmen sayısı, 2018/2019 dönemine göre yüzde 3,3 artarak 166 bin 715 oldu. Türkiye’deki toplam öğretmenlerin yüzde 14,4’lik kısmını İstanbul’daki öğretmenler oluşturdu; 117 bin 185’i resmi okullarda, 49 bin 530’u ise özel okullarda görev alıyor. Okul öncesi eğitimde 15 bin 785, ilkokulda 43 bin 685, ortaokulda 47 bin 738 ve ortaöğretimde 59 bin 507 öğretmen çalışıyor.

Okulların yüzde 44,3’ü özel

9 bin 420 okulun, yüzde 55,7’si resmi, yüzde 44,3’ü özel okul statüsünde; 5 bin 245’i resmi, 4 bin 175 özel okul bulunuyor.

Okulların yüzde 10,5’i İstanbul’da

Türkiye’deki okulların yüzde 10,5’lik kısmı İstanbul’da; 4 bin 181’i okul öncesi eğitim, bin 600’ü ilkokul, bin 791’i ortaokul ve bin 848’i ortaöğretim kademesinde yer alıyor.

111 bin 500 derslik

Resmi okullarda 72 bin 739, özel okullarda 38 bin 761 olmak üzere örgün eğitimde toplam 111 bin 500 derslik bulunuyor.