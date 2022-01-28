Yarın Seçim Olsa Ekrem Başkanın Oyu % 58

Bu başlığı okuyan bazı okurlarım bu başlık nereden çıktı diyebilirler. Hemen anlatayım daha önce Ak Parti’de Mahalle başkanı,ilçe başkan yardımcısı ve Beylikdüzü belde iken İl koordinatörü olarak nacizane görev yaptığımı bilen bazı Ak Partili dostlarım yarın İBB seçimi olsa İmamoğlu kaybeder istersen sokakta seçmen’e “Yarın İBB seçimi olsa bir tarafta Binali Yıldırım diğer yanda Ekrem İmamoğlu aday olsa hangisine oy verirsiniz diye sor dediler.

Bende zaten işimiz bu diyerek hay hay deyip yüzlerce kişiye sordum.Hatta daha da ileriye giderek Ak Parti’nin İstanbul’da % 67.5 ile en yüksek oyu aldığı kalesi Esenler’de İBB ‘nin çalışmalarından memnun musunuz değilmisiniz diye bir soru daha sordum.

Her iki soruda ‘da İmamoğlu’nun halk nezdinde ki karşılığının 23 Haziran 2019’da yapılan seçimden daha üst bir seviyede olduğunu yaptığımız sokak röportajında gördüm.

İMAMOĞLU HAKSIZLIĞA UĞRADIKÇA HALKIN DAHA ÇOK DESTEĞİNİ ALIYOR…

Kim ne derse desin AK PARTİ’nin hem 31 Mart hem de 23 Haziran 2019 Mahalli seçimlerinden önce ve sonra kesinlikle sağlıklı bir muhasebe yapamadığını seçimden sonra da şu an 3. Senin bitmesine 2 ay kala bir kez daha söyleyeceğim.

Bu seçimlerden önce Erdoğan’ın İBB’ ye aday olduğu zaman Beyoğlu’nda belediye başkanlığını kaybeden bir aday olarak İBB ‘ye aday olduğu zaman kimse kendisine sen girdiğin Beyoğlu Belediye Başkanlığını kaybettiğin halde İBB adayı oluyorsun demedi.

Ama onlar Beylikdüzü’nü 30 Mart 2014 mahalli idareler seçiminde Ak Parti’nin elinden alıp 5 sene başarılı bir şekilde yöneten Ekrem başkanı HOR GÖRDÜLER,onların adayı kenar ilçe belediye başkanı bizim adayımız ise başbakan diyerek böbürlendiler o zaman bunun çok yanlış ve hatalı bir yaklaşım olduğunu yazdım ve söyledim ama ne yazık ki halen hata üstüne hata yapıyorlar Ak Parti.

GELELİM 24 OCAK 2022 KAR ESARETİNE

Bu esaretten direkt etkilenen ve Başakşehir Metrokent’ten Kayaşehir ‘e kadar kar,fırtına ve tipi altında 7 Km.lik yolu kar’a bata çıka 2.5 saat yürüyerek aşabilen bir kişi olarak yaşadığım bütün sıkıntılara rağmen kimseyi eleştirmeyi veya bu konuda yazı yazmayı düşünmemiştim lakin iktidar kanadının daha sonra yaptığı açıklamalarda sanki ülkeyi Ekrem İmamoğlu yönetiyormuş gibi açıklamalar yapmaları karşısında yazmazsam olmaz dedim ve burada yazılanlar klavyemde süzüldü.

Ulaştırma bakanlığı,AFAD,İBB ve Başakşehir Belediyesi üzerine düşeni yapmadığı için çektiğim eziyetlere rağmen yağan kar barajlara,tarıma yararlı olabileceğini düşünerek sosyal medya paylaşımında sıkıntı ve zorluk yaşadığım halde hiçbir kurumumuzu suçlamayacağım diyerek bir paylaşım yapmış idim.

Ulaştırma bakanı Karaismailoğlu ve iç işleri bakanı Soylu’nun İstanbul’u esaret altına alan kar ile alakalı ilk açıklamalarında o kadar güzel konuştular ki kendi kendime ne kadar güzel İBB başkanı sayın İmamoğlu’nu suçlamadan da açıklama olabiliyor ve ülkemizin buna ihtiyacı var diyerek mutlu olmuştum.

Ancak bir gün sonra Ak Parti basın sözcüsü sayın Ömer Çelik’in yaptığı açıklamayı dinlerken tüylerim diken oldu.

Ömer Çelik açıklama yaparken Ulaştırma Bakanlığının yaptığı Metrolar’a M logosu yerine U logosunu kullanacaklarını söylemelerini,Yenibosna’da başlayıp Başakşehir ‘e kadar uzayan 13 Km.lik Basın Ekspres yolunun Ulaştırma Bakanlığına bağlı olduğunu ve burada yapılan asfaltlama çalışmalarının bakanlık tarafından yapıldığına dair yol boyu afiş ve pankart asarak duyuru yaptılar.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan İstanbul Havalimanı,Kuzey Marmara otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil bütün paralı yolları işleten firmaların işlettikleri yolları açık tutmak için hiçbir hazırlıklarının olmadığını onların mağdur ettikleri halk’a tazminat ödemleri gerektiğini söyleyeceği yerde İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 25 gün önceden randevu verdiği İngiliz Büyükelçisi ile gittikleri yemeği ön plana çıkarmanızın İstanbul’ a ve ülkemize ne faydası var ?

Bunu derken de Başkanın elçi ile balık Lokantasına gitmesini de tasvip etmiyorum. Başkanın Ak Parti’nin bu durumu köpürteceğini daha önce yaşanan olaylardan bilmesi gerekirdi.

Velev ki Ak Parti köpürtmezse bile başkan sayın Büyükelçiye sizinle randevunuz var sizde zor şartlarda Ankara’dan İstanbul’a zahmet edip geldiniz ancak İstanbul şu an yağan aşırı kar nedeni ile büyük bir felaket ile karşı karşıya sizi AKOM’da ağırlayacağım Balıkçı yerine sizinle AKOM’ da “DÜRÜM YERİK” Deseydi emin olun Büyükelçi daha memnun olur ve rakipleri de bu kadar basit bir konu üzerinde işi sulandırmayacaktı.

Sayın Ömer Çelik’e de bir iki sözüm olsun sizin Başakşehir Belediyesi’nin çalışanları araç ve gereçlerini bir benzinliğin önüne park edip gırgır şamata yaptıkları anda bu fakir dizlerine kadar kara bata çıkan evine gitmeye çalışıyordu.

Evet yolda çok araç kalmıştı kar küreme araçlar çok rahat çalışmayabilirdi ama yinede Çam Sakura Hastanesi önü kaymakamlık önü başta olmak üzere çok yer de çaba sarf edip bir şeyler yapmaya gayret etseydi çok sayıda kişinin işini kolaylaştırabilirdi.

Çam Sakura’nın karşısında o şartlar altında arabasın çalıştırıp gitmeye gayret eden bir sürücüye çıkma sansın yok park et yürü dedim bana minik bir bebeğimiz var onunla yürüsem bu havada ölür dedi.

Ellerim buz gibi olmasına rağmen ben de aracı iteklemeye yardım ettim sıkıştığı yerden çıkardık ama yola devam edebileceğini sanmazsam da bırakmak zorunda kaldım ve yoluma devam ettim.

Sanki birileri Başakşehir Belediyesi çalışanlarına adeta sizde çalışmayın İstanbul’da hayat felç olsun ki İmamoğlu burada yara alsın gayreti içinde olduğunu hissettim

PARK EDİP ÇALIŞMAYAN BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT ARAÇ

Sizden şunu beklerdik Ulaştırma bakanlığı ,AFAD ,Kuzey Marmara Otoyolu ve diğer paralı yol ve köprüleri işleten firmalar ve İBB kendi sorumluluk alanlarında mağdur olan halkımızın zararlarını tazmin edecek deseydiniz ne olurdu ? Paralı yollar para keserken her türlü önlemi düşünüyorlar da bir tabi affet karşısında neden yolları açık tutacak önlemleri almazlar?

Ürünlerini zamanında HAL’e yetiştiremeyen üretici zarar etti. Bir çok ürün tırlar da bozulduğu için fiyatlar üç misli artı bu zararlara vesile olanlar bunu ödeyecek diyerek halkın sıkıntısına derman olacağınız yerde İmamoğlu misafirini Balık restorantına götürmesini birinci sorun yaptınız. Mağdur olan halkın ilk sorunu İmamoğlu ve Büyükelçi’nin Balık restoran’a gitme olayı değildi.

KEÇE DÖVÜLDÜKÇE GÜZELLEŞİR VE KALİTELİLEŞİR…

Bir belgesel de izlemiştim kaliteli bir keçe elde etmenin en güzel yolunun yün’ün çok dövülmesine bağlı olduğunu izlemiştim.

Teşpihte hata olmasın AK PARTİ İmamoğlu’nu eleştirdikçe keçe misali başkanın daha da kuvvetleştiğini görüyorum.

Ak Parti belki bu düşmanlık ve ayrıştırma ile bazı fanatik seçmenini düşmanca eylem ve söylemlere yönetebiliyor ama daha çok sayıda kişiyi de demek ki bu parti İmamoğlu’nda çekiniyor ve bu partinin en çok çekindiği ve korktuğu kişi İmamoğlu o halde 20 yıldır iktidar olan bu parti’nin başımızdan gitmesi için Ekrem İmamoğlu’nun olduğu partide toplanalım diyen seçmen sayısında artış olduğunu da göremeyecek kadar kızgınlığı ve kini aklının önüne geçmiş.

Ak Parti 20 senedir iktidar söyleyeceği sözlerini CEK,CAK ile değil yaptım ettim ile biten cümleler kurması lazım. Özetle İmamoğlu’’nu suçlayarak oy alamaz nasıl bir hikaye ile sorunlarımızı çözeceğini bize anlatsın.İmamoğlu kötü ben iyiyim diyerek bir yere varamaz. Biz artık her an kimin ne yaptığını görüyor ve biliyoruz. Kimse bize artık maval okuyamaz. Kimse artık kendi inanmadığı sözler ile halkı ikna edeceğini düşünmesin.

HALK NEDEN İMAMOĞLU’NU SEVİYOR ?

Her şeyden önce güler yüzü büyük bir arttı. Halkı ayrıştırmıyor..Aşırı sinirli ve kavgacı değil. Kimsenin dilini keseceğiz demiyor. Ak Parti’nin büyük projeler peşinden koşup halkın günlük maişet derdine yeteri kadar eğilmemiş olması halkın İmamoğlu’na sevgisini arttırıyor.

Erdoğan hiç bir zaman Ankara’yı kaybeden Türkiye yi de kaybeder demedi ama İstanbul için bu sözü defarca dedi.

Zaten İmamoğlu 31 Mart 2019’da İstanbul’a seçimi kazanınca bazı kadınların Erdoğan’a yaşanan duruma çok üzüyoruz şimdi ne olacak demelerinden sonra Erdoğan üzülmeyin 23 Haziran 2019’da’da kazansa bile biz onu İBB Meclis çoğunluğumuz ile TOPAL ördek yaparız demişti.

İBB otobüs alacak ANKARA onay vermiyor ama Konya’nın nüfusu İstanbul’un çeyreği kadar değil hemen onaylanıyor.

İstanbul’da yaşayan İnsanların nüfusu ülkenin nerede ise % 25’ine denk geliyor. Buna Karşın sadece İmamoğlu yıpransın diyerek araç ve gereç alımı için izin vermeyenleri halk görüyor.Hükümet Galata Kulesi dahil İBB’nin elinde bir çok yeri aldı.

Hükümet TOKİ,Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Marifeti ile çok yakında İBB’nin elinde İmar’ı da alırsa hiç mi hiç şaşmam …

Bakın 3 sene önce “ SOYLU İMAMOĞLU’NU GÖREVDE ALMAK İÇİN ZEMİN Mİ YOKLUYOR “Başlığı ile bir makale Yazmıştım. Makale de adı geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı kedisini yıprattığım gerekçesi ile hakkımda dava açmıştı.Çok şükür bu sefer yargı beni haklı bularak davayı RED etti.

İŞTE O MAKALE LİNKİ:

https://www.istanbultimes.com.tr/guncel/soylu-imamoglunu-aciga-almak-icin-zemin-mi-kolluyor-h45391.html

KENAN EVREN’İN RÜTBELERİ ALINDA ADAM ÖLDÜ GİTTİ AMA ÇIKARDIĞI YASADAN DOLAYI 14 AY HAPİS ALDIM…

Bakınız Kenan Evren ve ondan sonra gelen Turgut Özal,Süleyman Demirel,Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ‘ün tek şapkaları vardı sadece tarafsız Cumhurbaşkanı idiler. Ancak Ak Parti başkanlık sistemine geçişte bazı anayasa maddelerini buna uyarlayarak değiştirdi.

Lakin darbeci Kenan Evren’in sadece kendisi korumak için vatan’a ihanet dışında her şeyden muaf olduğu 299.sayılı madde aynen korundu. Başkanlık sistemi ile bir çok yasa ve madde değiştiği halde iktidar partisinin genel başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı da olacağı için neden bu madde de değişmedi ?

Aslında yazacak daha çok şey var bu kadarı ile yetinelim biz.

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner – 28 Ocak 2022