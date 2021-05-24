Yankı Nasıl Önlenir ?

Sirkülasyon alanları için ana alanlar birbiriyle uyumlu hale getirilmelidir.

Ortamda rezonans uyumları titizlikle belirlenmelidir.

Yankı oluşmaması için eşyalar doğru yerlere konumlandırılmalıdır.

Yaşam alanında döşeme, duvar ve tavan gibi yalıtım bölgelerinde doğru malzemeler ve boyalar kullanılmalıdır.

Dışarıdan gelen gürültüyü engellemek için çalışmalar yapılmalıdır.

Dışarıdan gelen gürültü kaynakları mümkünse ortadan kaldırılmalıdır.

Yaşam alanında sesi emme özelliği olan malzemeler doğru bölgelere koyulmalıdır.

Yankı engellenecek alanda doğru ses frekansı belirlenmelidir. Ortamda yer alan sesler frekansın üst seviyesinden yukarı çıkmamalıdır.

Yaşam alanında formun doğru ses dağılımını sağlaması önemlidir.

Yukarıdaki unsurlara dikkat ederek bir ortamda yankı engellenebilir.

Yankı Önlemede Malzeme Seçimi

Bir ortamda yankıyı önlemek için doğru yalıtım malzemesi seçilmesi çok önemlidir. Bir ortamda serbestçe yayılan ve emilmeyen ses dalgaları yalıtım çalışması sonrasında kolayca emilebilir. Böylece ortamda ses kalitesi arttırılabilir.

Yankıyı önlerken akustik ve yutucu paneller kullanılabilir. Bu ürünleri tercih etmeden ortamdaki akustik hacim hesaplanmalı ve ihtiyaç duyulan yalıtım malzemesi belirlenir. Ayrıca yutucu özellikte panellerin yerleştirileceği alanlar da doğru seçilmelidir. Profesyonel akustik danışmanlığı hizmeti alınarak tüm hesaplamalar doğru şekilde yapılabilir. Akustik hesaplamalar sonrasında doğru malzeme de seçilirse yankı şikayetleri kolayca ortadan kalkabilir.

Akustik Malzemeler Nasıl Uygulanır?

Yankı önlemek için en verimli yol akustik ekipmanlar uygulanmasıdır. Akustik malzemelerin uygulanacakları yer öncelikle belirlenir. Daha sonra malzemelerin uygulanacağı alana bir kat alçıpan geçilmesi gerekir.

Alçıpan uygulamasından sonra yalıtımda kullanılan özel yapıştırıcılar yalıtımda kullanılacak ürünün arka bölümüne sürülür. Daha sonra kurumasına izin vermeden yalıtım malzemesi alçıpan üzerine yapıştırılır.

Yankı önleme amacıyla kullanılan yalıtım malzemesinin uygulanacağı zeminin düz ve temiz olması önemlidir. Düzlüğü sağlanmayan zeminlerde yalıtım işlemi çok daha uzun sürebilir. Yalıtım malzemesi uygulandıktan hemen sonra malzemenin üzerini tamamen kapatacak gibi bir kat alçıpan uygulaması yapılır. Böylece alanda yankı önleme işlemi başarıyla gerçekleşmiş olur.

Evlerde Akustik Önlemede Neler Kullanılabilir?

Evlerde yankı olması rahatsızlık verebilir. Evinizde yankı şikayetleriniz varsa yaşam alanlarınızda doğru malzemeleri kullanarak yankıyı kolayca önleyebilirsiniz. Evlerde yankı önlemek için şu malzemeler kullanılabilir;

Yüzer ve sarkık panel çeşitleri

Masa seperatörleri

Akustik paravan çeşitleri

Ahşap ve kumaş kaplı panel modelleri

Baffle

Ses kesici akustik sünger, ses kesici Basotect sünger ve renkli Tekno Touch süngerler kullanılabilir.

Yukarıda sayılan malzemeleri doğru bir şekilde kullandığınızda yankıyı başarıyla engelleyebilirsiniz. Ayrıca içerideki sesin dışarı çıkması ve dışarıdaki gürültünün de içeri girmesi engellenebilir. Her bütçeye ve tarza uygun, yaşam alanlarına estetik bir hava katacak yalıtım malzemeleri kullanılabilir.

Yankı Önleme Maliyetli mi?

insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan bir durumdur. Ortamda yankı olması yaşam kalitesini ve çalışma performansını belirgin ölçüde düşürür. Ayrıca bir evde uzun süre ve yüksek frekansta bir yankı olursa kişide duyma sorunları, dikkat bozuklukları ve işitme kayıpları söz konusu olabilir. Bu yüzden iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında sürekli olarak yüksek sesli olan çalışma ortamlarının sağlığa zararlı olduğu belirtiliyor.

Yankı önleme işlemlerinin maliyetli olup olmadığı da merak konusudur. Bir ortamda yankıyı önlemenin maliyeti tamamen size göre değişiyor. Kullanacağınız malzeme, uygulayacağınız diğer dekoratif çalışmalar ve ortamın genişliği maliyetleri etkiliyor.

Evde ve çalışma ortamlarında yankı önleme hakkında daha detaylı bilgi almak için https://www.eskakustik.com/evde-yanki-neden-olur-yanki-nedir-nasil-onlenir/ adresini ziyaret edebilirsiniz.