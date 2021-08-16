banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1455.25
ALTIN
486.41
DOLAR
8.4597
STERLİN
11.7390
EURO
9.9859
Şişkinlik Sebebiniz Zararlı Bağırsak Bakterileri Olabilir
Şişkinlik Sebebiniz Zararlı Bağırsak Bakterileri...
Selde Ailesini Kaybeden Gençten Kılıçdaroğlu'na “En Azından Bir Mezarları Olsun”
Selde Ailesini Kaybeden Gençten Kılıçdaroğlu'na...
Kılıçdaroğlu Ve İmamoğlu, Felaketi Yaşayan Bozkurt'ta
Kılıçdaroğlu Ve İmamoğlu, Felaketi Yaşayan...
Koronavirüs 73 Milyon 500’ün Üzerinde Haberde Yer Aldı
Koronavirüs 73 Milyon 500’ün Üzerinde...

Yangını Görmeyen İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Oluyor!

Sağlık eğitiminin önemi pandemide daha çok anlaşıldı… Sağlık alanında verilen eğitimler ve yetiştirilen öğrenciler tarafından halka sunulan hizmetlerin önemi pandemi döneminde daha çok anlaşıldı. İnsanlık tarihinin sonuna kadar sağlığın son derece önemli olacağını vurgulayan uzmanlar, iyi bir eğitim almaları halinde sağlık bilimleri alanındaki bölümlerden mezun olan uzmanların iş bulma sıkıntısı yaşamayacağını ifade ediyor. Hemşirelik uygulama eğitim olmadan öğrenilmez diyen Prof. Dr. Şefik Dursun, İSG, Çocuk Gelişimi gibi bölümlerin eğitiminin de uzaktan verilmemesi gerektiğini söyledi. Dursun, “Yangını görmeyen iş sağlığı güvenliği uzmanı oluyor.”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:22
Yangını Görmeyen İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Oluyor!
banner171

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şefik Dursun, Sağlık Bilimleri Fakültelerindeki bölümlerin öneminden ve istihdam olanaklarından bahsetti.

“Pandemide sağlık eğitimlerinin değeri anlaşıldı”

Sağlık alanında verilen eğitimlerin ve sağlık alanında yetiştirilen öğrenciler tarafından halka sunulan hizmetin pandemi döneminde daha net görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Şefik Dursun, “Üniversitemizde çocuk gelişimi, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi, dil ve konuşma terapisi gibi önemli bölümler bulunuyor. Bunların her biri uygulamalı olduğu için insanlarla diyalog kuran öğrenciler yetişiyor. Yetişmeleri sırasında öğrenciler teorik derslerden sonra öğrendiklerini alanda uygulama imkânı buluyor. Kariyer merkezinde uygulamalı derslerin işletmelerde mesleki eğitimini yapmak üzere organize oluyorlar. Biz bunu pandemiye rağmen elimizden geldiği kadar gerçekleştirmeye çalıştık.” dedi.

“Sağlıklı yüz yüze eğitim için aşı önemli

Aday öğrencilerin intibaklarını ve oryantasyonlarını sağlayacak bir hazırlık yaptıklarını belirten Prof. Dr. Şefik Dursun, “Şu anda pandemi olduğu için görülüyor ki bu ortamda üniversite çalışanları ve öğretim elemanlarının aşı olması hususu son derece önemli. Öğrencilerin de aşı olmaları halinde daha sağlıklı ve daha huzurlu bir ortam sağlayabiliriz. Böylece kesintisiz olarak yüz yüze eğitimi devam ettirebiliriz. Gerek Sağlık Bakanlığı’nın gerekse diğer yetkililerin ifade ettiği gibi yüz yüze eğitim olmazsa olmazdır. Bu nokta da öğrencilerin de aşı olmasını gerektirecek bir durumdur. Bir başkasını veya ailelerini, koruyacaklar, arkadaşlarını ve kendilerini de koruyacaklar.” ifadelerini kullandı.

“Hemşirelik uygulamalı eğitim olmadan öğrenilemez”

İnsanlık tarihinin sonuna kadar sağlığın son derece önemli olacağını vurgulayan Prof. Dr. Şefik Dursun, “Dolayısıyla öğrenciler sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olduktan sonra alanda iş bulmak için zorluk çekmezler. Örneğin hemşirelik, Sağlık Bakanlığı politikalarında olduğu gibi üniversitemizde ayrı bir fakülte olacak kadar önemli bir yere sahip. Pandemi nedeniyle uygulamalı eğitimlerde sıkıntılar yaşandı fakat telafi etmeye çalıştık. Hemşirelik mesleğini uygulamalı eğitim olmadan öğrenmek mümkün değil.” dedi.

“Uygulamalı eğitimler uzaktan verilmemeli! 

Prof. Dr. Şefik Dursun, çocuk gelişimi ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili açık öğretim üniversitelerinde eğitim verildiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

“Çocuğu görüp psikolojisi ile ilgilenmek ve onun toplumla sosyal ilişkilerini takip edebilmek bir çocuk gelişimcisinin bizzat yaşayarak edinmesi gereken bir süreç. Öğrencilere bu özellikler açık öğretimde verilmeye çalışılıyor. Bu yanlış bir uygulama. Bu konuda uygulamalı eğitimin sağlık alanında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İş sağlığı güvenliğini de aynı şekilde düşünmek gerekiyor. Yangını görmeyen iş sağlığı güvenliği uzmanı oluyor. İş sağlığı güvenliği artık Türkiye’nin önemli bir sorunu haline geldi. Türkiye’de üniversitelerin kontrolünü Yükseköğretim Kurulu yapabilse daha iyi olur. Örneğin Sağlık Bilimleri Fakültesi YÖK tarafından denetleniyor.”

“İyi bir eğitimle iş bulma sıkıntısı yaşamayacaklardır”

Sağlık Bilimleri Fakültelerinde birçok bölümün yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Şefik Dursun, “Mezun olduktan sonra iş bulamamak gibi bir endişe var ama lisansı bitirmiş sağlık bilimleri fakültesi öğrencisine Türkiye’de ihtiyaç duyuluyor. İyi bir eğitim aldıktan sonra bir ebe, çocuk gelişimci, hemşire ve fizyoterapist iş bulma sıkıntısı yaşamayacaktır.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Babacan Sel Bölgesi Bozkurt'ta
Ali Babacan Sel Bölgesi Bozkurt'ta
İmamoğlu Bebek Parkı Ve Sahili İçin Açılış Tarihi Verdi
İmamoğlu Bebek Parkı Ve Sahili İçin Açılış Tarihi Verdi
Özel Güvenlik Görevlilerinin Aşılanma Oranı Yüzde 90’lara Ulaştı
Özel Güvenlik Görevlilerinin Aşılanma Oranı Yüzde 90’lara Ulaştı
Taksim Olayında Peronelin İş Akdi Feshedildi
Taksim Olayında Peronelin İş Akdi Feshedildi
Müsilajdaki Faydalı Organizmalar Kozmetikte Kullanılacak
Müsilajdaki Faydalı Organizmalar Kozmetikte Kullanılacak

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169