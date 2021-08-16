Yangını Görmeyen İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Oluyor!

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şefik Dursun, Sağlık Bilimleri Fakültelerindeki bölümlerin öneminden ve istihdam olanaklarından bahsetti.

“Pandemide sağlık eğitimlerinin değeri anlaşıldı”

Sağlık alanında verilen eğitimlerin ve sağlık alanında yetiştirilen öğrenciler tarafından halka sunulan hizmetin pandemi döneminde daha net görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Şefik Dursun, “Üniversitemizde çocuk gelişimi, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi, dil ve konuşma terapisi gibi önemli bölümler bulunuyor. Bunların her biri uygulamalı olduğu için insanlarla diyalog kuran öğrenciler yetişiyor. Yetişmeleri sırasında öğrenciler teorik derslerden sonra öğrendiklerini alanda uygulama imkânı buluyor. Kariyer merkezinde uygulamalı derslerin işletmelerde mesleki eğitimini yapmak üzere organize oluyorlar. Biz bunu pandemiye rağmen elimizden geldiği kadar gerçekleştirmeye çalıştık.” dedi.

“Sağlıklı yüz yüze eğitim için aşı önemli

Aday öğrencilerin intibaklarını ve oryantasyonlarını sağlayacak bir hazırlık yaptıklarını belirten Prof. Dr. Şefik Dursun, “Şu anda pandemi olduğu için görülüyor ki bu ortamda üniversite çalışanları ve öğretim elemanlarının aşı olması hususu son derece önemli. Öğrencilerin de aşı olmaları halinde daha sağlıklı ve daha huzurlu bir ortam sağlayabiliriz. Böylece kesintisiz olarak yüz yüze eğitimi devam ettirebiliriz. Gerek Sağlık Bakanlığı’nın gerekse diğer yetkililerin ifade ettiği gibi yüz yüze eğitim olmazsa olmazdır. Bu nokta da öğrencilerin de aşı olmasını gerektirecek bir durumdur. Bir başkasını veya ailelerini, koruyacaklar, arkadaşlarını ve kendilerini de koruyacaklar.” ifadelerini kullandı.

“Hemşirelik uygulamalı eğitim olmadan öğrenilemez”

İnsanlık tarihinin sonuna kadar sağlığın son derece önemli olacağını vurgulayan Prof. Dr. Şefik Dursun, “Dolayısıyla öğrenciler sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olduktan sonra alanda iş bulmak için zorluk çekmezler. Örneğin hemşirelik, Sağlık Bakanlığı politikalarında olduğu gibi üniversitemizde ayrı bir fakülte olacak kadar önemli bir yere sahip. Pandemi nedeniyle uygulamalı eğitimlerde sıkıntılar yaşandı fakat telafi etmeye çalıştık. Hemşirelik mesleğini uygulamalı eğitim olmadan öğrenmek mümkün değil.” dedi.

“Uygulamalı eğitimler uzaktan verilmemeli!

Prof. Dr. Şefik Dursun, çocuk gelişimi ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili açık öğretim üniversitelerinde eğitim verildiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

“Çocuğu görüp psikolojisi ile ilgilenmek ve onun toplumla sosyal ilişkilerini takip edebilmek bir çocuk gelişimcisinin bizzat yaşayarak edinmesi gereken bir süreç. Öğrencilere bu özellikler açık öğretimde verilmeye çalışılıyor. Bu yanlış bir uygulama. Bu konuda uygulamalı eğitimin sağlık alanında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İş sağlığı güvenliğini de aynı şekilde düşünmek gerekiyor. Yangını görmeyen iş sağlığı güvenliği uzmanı oluyor. İş sağlığı güvenliği artık Türkiye’nin önemli bir sorunu haline geldi. Türkiye’de üniversitelerin kontrolünü Yükseköğretim Kurulu yapabilse daha iyi olur. Örneğin Sağlık Bilimleri Fakültesi YÖK tarafından denetleniyor.”

“İyi bir eğitimle iş bulma sıkıntısı yaşamayacaklardır”

Sağlık Bilimleri Fakültelerinde birçok bölümün yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Şefik Dursun, “Mezun olduktan sonra iş bulamamak gibi bir endişe var ama lisansı bitirmiş sağlık bilimleri fakültesi öğrencisine Türkiye’de ihtiyaç duyuluyor. İyi bir eğitim aldıktan sonra bir ebe, çocuk gelişimci, hemşire ve fizyoterapist iş bulma sıkıntısı yaşamayacaktır.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)