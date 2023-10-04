Yağmur Ve Murathan Mutluluğa Evet Dedi

BAŞKAN ARISOY DAMADA BİZE BİR HÜNERİNİ GÖSTEREBİLİRMİSİN

DİYE SORDU…

Genç çiftlerin heyecanını almak için sohbet eden başkan damada dönerek bize

ve davetlilere göstereceğin bir hünerin var mı ? diye sordu damat soru

karşısında hazırlıksız yakalanınca babası Levent Çotuk en büyük hüneri evet

demesi diyerek oğlunu zor durumda kurtardı.

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy nikah kıymadan önce davetlilere

kısa bir konuşma yaptı.Öncelikle Saadet Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Levent

Çotuk’un oğlu Murathan’ın ve Yağmur’un nikahını kıymaktan dolayı çok

mutluyum. Her iki ailenin misafirlerine saygılarımı sunarken genç çiftlere bir

ömür boyu mutluklar dilerim şeklinde konuştu.

DAMADIN BABASI LEVENT ÇOTUK İSE GAZETEMİZE ŞUNLARI

SÖYLEDİ…

Öncelikle evlatlarımızın mutlu gününde yanımızda olan Saadet Partimizin

İstanbul il başkanı Ömer Faruk Yazıcı başkanıma, Uzaktan ve yakından bizleri

yalnız bırakmayıp gelen bütün akraba ve dostlarımıza her iki aile adına teşekkür

ederim şekline konuştu.