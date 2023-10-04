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Yağmur Ve Murathan Mutluluğa Evet Dedi

Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı iş insanı Levent Çotuk oğlu Murathan Çotuk’u Yağmur Gündüz ile evlendirdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arsıoy’un kıydığı nikaha Saadet partisi İstanbul il başkanı Ömer Faruk Yazıcı başta olmak üzere çok sayıda siyaset ve iş insanı Gündüz ve Çotuk ailesini yalnız bırakmadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2023 Çarşamba 11:29
Yağmur Ve Murathan Mutluluğa Evet Dedi
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BAŞKAN ARISOY DAMADA BİZE BİR HÜNERİNİ GÖSTEREBİLİRMİSİN
DİYE SORDU…

Genç çiftlerin heyecanını almak için sohbet eden başkan damada dönerek bize
ve davetlilere göstereceğin bir hünerin var mı ? diye sordu damat soru
karşısında hazırlıksız yakalanınca babası Levent Çotuk en büyük hüneri evet
demesi diyerek oğlunu zor durumda kurtardı.

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy nikah kıymadan önce davetlilere
kısa bir konuşma yaptı.Öncelikle Saadet Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Levent
Çotuk’un oğlu Murathan’ın ve Yağmur’un nikahını kıymaktan dolayı çok
mutluyum. Her iki ailenin misafirlerine saygılarımı sunarken genç çiftlere bir
ömür boyu mutluklar dilerim şeklinde konuştu.

DAMADIN BABASI LEVENT ÇOTUK İSE GAZETEMİZE ŞUNLARI
SÖYLEDİ…

Öncelikle evlatlarımızın mutlu gününde yanımızda olan Saadet Partimizin
İstanbul il başkanı Ömer Faruk Yazıcı başkanıma, Uzaktan ve yakından bizleri
yalnız bırakmayıp gelen bütün akraba ve dostlarımıza her iki aile adına teşekkür
ederim şekline konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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