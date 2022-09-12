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Yağmur Altında Türkiye Tarihinin En Kısa Açılış Töreni

Zeytinburnu ilçesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılının açılış programı Saniye Sezgin Elmas İlköğretim okulunda aniden başlayan yağmur altında Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt,Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy ve kaymakam Ercan Turan tarihlerinin en kısa konuşmasını yaparak Eğitim ve Öğretim sezonunu başlattılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Eylül 2022 Pazartesi 13:38
Yağmur Altında Türkiye Tarihinin En Kısa Açılış Töreni
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KAYMAKAM TURAN VE BELEDİYE BAŞKANI ARISOY

Yağmurun yağmaya başlaması nedeni ile konuşmalarını oldukça kısa tutan kaymakam Ercan Turan ve Belediye Başkanı Ömer Arısoy 2022-2023 Eğitim ve öğretim Yılının hayırlara vesile olmasını dilediler.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının Başlama Töreninde Şunları Söyledi


Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt açılış töreninde aninden yapmaya başlayan yağmur’dan dolayı konuşma metnini tam ifade ederken şiddeti artan yağmurdan dolayı konuşmasını kısa kesti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
 

İŞTE YEŞİLYURT’UN KONUŞMASININ TAM METNİ

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başladığımız bu anlamlı günde geleceğimizin teminatı, yarının büyükleri olan çocuklarımız ders başı yaparak okulları, öğretmenleri ve arkadaşları ile buluşacaklar. Bu güzel buluşmanın tüm çocuklarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve eğitim camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimin ve okullarımızın fiziki yapılarının kalitelerinin artırılması; öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda desteklenmesi için okul binalarımızı yenileme ve güçlendirme çalışmalarına devam etmekteyiz. Yapımı tamamlanan ve 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında hizmete giren okullarımızın öğretmen, öğrenci ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Her zaman olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da hep birlikte ülkemizi güçlü yarınlara laştırmanın, millî ve manevi değerlerine bağlı, nitelikli bireyler yetiştirip eğitimin kalitesini ve verimliliğini arttırmanın, öğrencilerimize daha iyi bir eğitim sunmanın gayreti içindeyiz. Sizlere özverili çalışmalarınız için şimdiden teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum.

Geleceğimizin Teminatı Sevgili Öğrencilerim,

Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak tüm imkânlarımızla her daim yanınızda olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında hepinize başarılar diliyor, bu süreçte sorumluluk duygusu ve bilinci ile hareket edeceğinizi biliyor, hepinizle gurur duyuyorum. Biliniz ki ülkemizin hatta medeniyetimizin geleceği sizlersiniz. Her anlamda kendinizi yetiştirerek ülkemizi daha ilerilere taşımanız, sizlerden en önemli beklentimizdir. Temel hedeflerinizden biri, düzenli ve planlı çalışarak derslerinizde üstün başarı göstermek olmalıdır. Sadece derslerde başarılı olmakla kalmayıp, üzerinde yaşadığımız vatanın, mensubu olduğumuz millet ve medeniyetin değerlerini özümsemeli ve hayatınızı bu değerler üzerine inşa etmelisiniz.

Kıymetli Velilerimiz,

Eğitim öğretimin en önemli ve belirleyici taraflarından biri de sizlersiniz. Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi ve veli arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim öğrencilerimizin ve bizlerin başarısını artıracaktır. Yeni eğitim-öğretim yılında göstereceğiniz özverili çabalarınız için şimdiden teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 12.09.2022 14:42
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