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YABANCI ZİYARETÇİ SAYILARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

2020/2021 yılında turizm, seyahat ve alınan diğer tedbirler kapsamında COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer alırken, ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısında da büyük düşüş yaşandı. Böylelikle ilk 2 ayda ülkemize gelen yabancı turist sayısı sadece 1 milyon 47 bin 763 oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Nisan 2021 Çarşamba 09:25
YABANCI ZİYARETÇİ SAYILARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
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Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, turizm istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2021 yılının ilk 2 ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı sadece 1 milyon 47 bin 763 oldu. Bu rakam geçen yılın aynı ayları ile kıyaslandığında o zamanki rakamın 3 milyon 520 bin 547 olduğu saptandı. 2020 yılının tamamında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 12 milyon 734 bin 297 olurken, bu rakam 2019 yılında 45 milyon 58 bin 286 olarak saptandı. Yıllara göre bakıldığında son 1 yıl içerisinde ziyaretçilerde çok büyük düşüş yaşandığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl turizm ile alakalı basına 47 bin 581 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise yurt içi turizmin daha ön planda olduğu gözlendi. Yabancı ziyaretçilerle alakalı bu yıl çıkan haber adedi ise 8 bin 326 olurken,  geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 11 bin 251 olduğu belirlendi.

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