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Yabancı Firmaların Yeni Gözdesi Trakya

​​​​​​​Türkiye’de konut kiralarının yanı sıra iş yeri ve fabrika kiralarında da ciddi oranda artış oldu. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusya’da fabrikası olan firmalarınTürkiye’yi tercih etmeye başladığını söyleyenGayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay “Bizzat kendim kiraya fabrika verdim. Yurtdışında üretim yapan sanayiciler ürünlerinde Made in Türkiye yazmasını ve Türkiye’nin lojistik alt yapısından yararlanmanın daha avantajlı olduğunu düşünüyor. Lübnan’da fabrikası olan bir müşterim Türkiye’ye yatırım yapmak istiyor. Oradaki ekonomik krizden dolayı oradaki fabrikasını kapatmayı düşünüyor. Yatırımcılar öncelikle kiralık fabrika ile başlamak istiyorlar daha sonra vatandaşlık alarak fabrika satın alımına yöneliyorlar” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Temmuz 2023 Cuma 09:58
Yabancı Firmaların Yeni Gözdesi Trakya
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“İSTANBUL’DA FABRİKALARIN METREKARE KİRA FİYATI 7 DOLAR, TRAKYA’DA 4 DOLAR”

İstanbul’da sanayi bölgelerinde kiraların çok fazla yükseldiğinin altını çizen Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay, “İstanbul’da katlı fabrikalar çok fazla olduğu için üretim yapmakta zorluk yaşıyorlar. Büyümek isteyen firmalar İstanbul’da kiralar çok fazla yükseldiği için Trakya bölgesini tercih ediyorlar. İstanbul’a yakın olan Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı bölgelerini tercih ediyorlar. Bunun sebebi de hem limanlara ve Avrupa ülkelerine açılan kapılara yakın olması hem de kira fiyatlarının daha düşük olması. Hadımköy bölgesinde metrekare kira fiyatları 7 dolar civarındayken Trakya bölgesinde metrekare fiyatı 4 dolara düşüyor. Örneğin Topbaş ailesi merkezleri İstanbul’da olmasına rağmen kuracakları dondurma fabrikası için Trakya, Çerkezköy’ü tercih ettiler” diye konuştu.

“YABANCI YATIRIMCININ YOĞUN TALEBİ FABRİKA KİRALARINI ARTIRDI”

Kiralık fabrikaların fiyatlarının artışında Türkiye’ye olan yatırım talebinin etkili olduğunu söyleyen Altınayşunları söyledi;

Hem inşaat maliyetleri hem arsaya olan talepten kaynaklı arsa fiyatlarının artması nedeniyle fabrika sahipleri kiralık rakamlarını artırdılar. Kira fiyatlarının artmasının bir diğer nedeni de talebin çok fazla olması. Özellikle yabancı yatırımcıların yatırımlarını artırması buna bağlı olarak arz tarafında yaşanan sıkıntılar kiralık fabrikaların fiyatlarının artmasına neden oldu.

İŞ YERLERİNDEKİ KİRA ARTIŞ ORANLARI ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

İş yerlerindeki kiracılar, kira artış oranlarından şikayetçiler. İş yerlerinde konutlarda olduğu gibi yüzde 25 kira artış sınırı olmadığı için kiracılar mağdur durumda. Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay: “İş yerlerindeki kira artışı üretim yapan kiracıyı zor duruma düşürüyor. Karlılık oranının düşmesinden, kira rakamlarının ve artış oranlarının yükselmesinden şikayetçiler.” dedi.

KONUTTAKİ KİRA ARTIŞ SINIRI EV SAHİBİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMÜYOR

Konutlardaki kiracılar için yüzde 25 kira artış sınırı uygulanıyor. Fakat bu uygulamayı sahada her ev sahibi uygulamıyor. Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay, ev sahiplerinin de artan enflasyon rakamlarının karşısında, kiralarında uyguladıkları yüzde 25’lik artışın az kaldığını belirttiklerini söylüyor.

KİRA ARTIŞ ORANLARI ÜRETİCİNİN BELİNİ BÜKTÜ

Kira artış oranları arttı esnaf kara kara düşünüyor. Üretici kiralık yer bulmakta sıkıntı çekiyor. Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay: “Üretici,arsaların kira fiyatlarındaki artış sebebiyle kiralık işyerlerine yöneldi. Kiralık iş yerlerinde talebin artmasıyla beraber arzda sıkıntı yaşanıyor. Bu da iş yerleri kiralarının artmasını beraberinde getirdi. Üretici karlılık oranının düşmesinden şikayetçi. Yapacakları üretimi artırmayıp mevcut olanı korumayayöneleceklerinden bahsediyorlar.” diye konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

 

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