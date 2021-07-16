Wushuda Bağcılarlı sporcular kürsünün sahibi

Sakarya’da gerçekleşen 2021 yılı Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Kung-fu Şampiyonası’na 405 kulüpten 1534 sporcu katıldı. Türkiye’nin en iyilerinin mücadele ettiği turnuvada Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü de yer aldı. Sporcuların kürsü için ter döktüğü müsabakalardan Bağcılarlı sporcular mutlu ayrıldı. Bağcılarlı kungfuculardan Rabia Andıç ve Yunuscan Hergül 56 kilogramda şampiyon olarak altın madalya kazandı. İkili Bulgaristan’daki Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Kendi kategorilerinde yarışan Nazlı Büyük ile Furkan Özdemir de ikinci olarak gümüş madalya, Gamzenur Avcı ise üçünü olarak bronz madalya elde etti. Üç sporcu da Uluslararası Balkan Şampiyonası’nda ülkemiz adına yarışacak. Öte yandan aynı turnuvada yarışan Bağcılar Belediyesi izci lideri Ramazan Yasir Sağlam da altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası’na direk katılmaya hak kazandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sporcuları tebrik ederken uluslararası turnuvada da başarılar diledi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)