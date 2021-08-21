Windows 10, en güncel ve en çok tercih edilen sürümüdür. Ekstra gelişmiş özellikleri, kişiselleştirebilme imkânı ve geçmiş sorunların çözümü sayesinde bir adım öndedir. Windows 10 satın al reklamasyonu ile tanıtılıyor. Windows 10’nun içerisinde farklı türler yer alır. Home, pro gibi Windows 10 versiyonları bulunur. Microsoft resmî web sayfasından daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Windows 10 Özellikleri Neler?

Windows, yüzde seksen oran ile küresel çapta en çok kullanılan sistem yazılımıdır. Windows 10, yüksek performans hızı, sistem yönetim kabiliyeti ve verimli çalışabilme yetkileri alanının en iyisidir. Özür grubunda yer alan bireyler, işçi, işveren, kamu görevlisi gibi her kesime hitap edebiliyor. Belirli dönemlerde düzenlediği indirim kampanyaları ile Windows 10 kolayca temin edilebilir.

Pro, home, education, enterprise sürümleri ile geniş bir yelpazeye sahiptir. Pro, sahip olduğu profesyonelce hazırlanmış özellikleri nedeniyle diğer sürümlere göre avantajlıdır. Microsoft, Windows 10 pro satın al cümlesi ile pazarlıyor. Versiyonları ile bilişim meraklılıarına seçme özgürlüğü tanıyor. Gelişmiş denetim paneli sayesinde sistem akışı takip edilebilir.

Bambaşka Bir Yazılım Windows 10!

İşletim sistemi, cihazlar ile kullanıcılar arasında iletişimi sağlayan, donanımın kontrol edilmesine olanak tanıyan sistem yazılımlarıdır. Sektör içerisinde farklı niteliklerde işletim sistemleri bulunur.

Windows’tan önce MS-DOS adı verilen ve kullanılan işletim sistemi metin tabanlıdır. Yani sistem verilen komutlar ile yönlendirilir. MS-DOS’ta görsel ve sesli ileti araçları bulunmaz.

Windows ile işletim sistemleri farklı bir boyut kazandı. En yeni versiyonu windows 10, grafiksel uygulamalar ile kod yazma probleminden kurtardı. Ayrıca önceki sürümlerde yer alan etkinleştirme sorunu çözüme kavuştu. Microsoft, windows 10 lisans satın al uygulaması ile sorunun çözümüne katkıda bulunuyor.



