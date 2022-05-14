Wefood Ada Çayı Ihlamur

Wefood ada çayı ürünü benzersiz kokusu ve tadıyla size ayrıcalıklı bir ürün sunacaktır. İçeriğindeki yapraklar demlenerek sağlıklı tüketime hazır hale gelmektedir. Dilerseniz Wefood ıhlamur çayını da kullanarak sağlığınıza daha da katkı elde edebilirsiniz.

Wefood Ada Çayı

Aromatik bir bitki çeşidi olan Wefood Ada Çayı gri ve yeşil renkteki yapraklarıyla fark yaratmaktadır. Orta Doğu ve Akdeniz bölgelerinde yoğun şekilde üretilen bu şifa dolu çayı birkaç adımda alarak siz de kullanabilirsiniz.

Temiz ve güvenilir bir adaçayını kullanırken içim kurallarına uymanız sağlık açısından önemli olacaktır. Tüm bitkisel ürünlerde olduğu gibi ada çayını sınırlı olarak almanız önerilir. Günde bir iki fincan içtiğiniz ada çayı sayesinde vücudunuzdaki direnç yeniden gelecektir. Fiziksel ve ruhsal açıdan ada çayını içmek size anında farklı bir his sunacaktır.

Wefood Ihlamur Çayı Nasıl Hazırlanır?

Wefood ıhlamur çayı severler için ayrıcalıklı başka bir seçenek sizi bekliyor. Wefood Organik Ihlamur uzun ömürlü bir ağaç türünden üretilen çay olarak sarı renkli çiçeklere sahiptir. Çiçekli bir çay içerken kendinizi renklerle birlikte daha enerji dolu hissedebilirsiniz. Ihlamurun verdiği enerji çok hızlı şekilde kendisini hissettirecektir.

Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda ıhlamur çayını içmek size hızlı bir şekilde şifa verecektir. Türkiye ‘de üretilerek ham madde olarak kullanılan ıhlamur birkaç adımda demlenmektedir. Ihlamuru demlemek için birkaç dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Yumuşak kokusuyla ıhlamur ürünü günde bir iki kere içilebilmektedir.

Wefood Ihlamur Ada Çayı Fiyatları

Wefood Ihlamur ada çayı fiyatları bütçenizi zorlamayan ürünlerdir. Dilerseniz bu ürünleri işletmelerinizde müşterilerinize sunmak için de alabilirsiniz. Kokusu ve içimiyle beğeni toplayacak olan ıhlamur ve ada çayları limonla da servis edilebilir.

Wefood Ihlamur ada çayı ürünleri yılın belirli dönemlerinde kampanyalı olarak satışa sunulmaktadır. Her kategorimizi bir arada değerlendirmek için web adresimizi kullanmanız önerilir. Bitkisel, doğal, organik, katkısız ve GDO içermeyen Wefood ıhlamur ürünümüz sizleri beklemektedir.