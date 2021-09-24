Dijital dünyada yaşıyor olsak bile, web sitesi tasarımı ve web sitesi geliştirme arasındaki ilişki genellikle yanlış anlaşılmaktadır.

Birçok birey naif bir şekilde bu iki farklı disiplinin değiştirilebilir olduğuna inanır, ancak değildir. Web sitesi tasarımı, sitenin düzen ve renk gibi estetiği ile ilgili olsa da web sitesi geliştirme, sitenin çevrimiçi çalışmasına izin veren teknik bileşenleriyle ilgilenir. Birçok kuruluş web tasarım ve geliştirme hizmetleri sağlar, bu nedenle hangisini seçeceğinize karar verirken bunalmak kolaydır.

Web tasarım Nedir?

web tasarım, renk düzeni, düzen, bilgi akışı ve UI/UX'in diğer görsel öğeleri(kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi) dahil olmak üzere bir web sitesinin görsel estetiğinin ve kullanılabilirliğinin tüm yönlerini kapsar. Aşağıda, bir web tasarımcısını bir web geliştiricisinden ayıran özelliklerden ve araçlardan bazıları yer alır:

• Adobe Creative Suite,

• Grafik tasarım,

• Logo tasarımı,

• Düzen/biçim,

• Eylem çağrısı düğmelerini yerleştirme,

• Marka

• Mockup'lar,

• Film şeritleri,

• Renk paletleri,

• Tipografi.

Web tasarımı, kullanıcının bilgisayar ekranında veya mobil cihazında gördüklerine, her şeyin yüzeyin altında çalışmasını sağlayan mekanizmalardan daha fazla odaklanır.

Renk, görüntü, tipografi ve düzen aracılığıyla dijital bir deneyime hayat veriyorlar. Ancak, birçok web tasarımcısı html, CSS ve JavaScript konusunda da yetkindir; takıma bir konsept tanıtırken veya bir uygulamanın kullanıcı arabirimine /UX'sine ince ayar yaparken bir web uygulamasının canlı maketlerini oluşturmak faydalıdır.

Web tasarımcıları, temaları ve widget'ları kullanarak tek bir kod satırı yazmadan web siteleri oluşturmanıza izin veren WordPress veya Joomla gibi templating sistemlerini sıklıkla kullanır.

Web Tasarım Ajansları ne yapar?

Web Tasarım Ajansı'nın Fayda Temel Sorumluluklarına değinecek olursak;

• Web site nizin sektörünüze göre neye ihtiyacı olduğunuz konusunda ajansınız size danışmanlık sağlar.

• Zaman yönetimi konusunda avantaj sağlarsınız.

• Mobil uyumlu vb teknik konularda ve daha fazlası için sizi yönlendirir.

• Bir web tasarım ajansı, Adobe Photoshop, Framer veya Sketch kullanarak web sitesinin planını oluşturur.

• Basit tutarken zengin bir kullanıcı arayüzüne sahip bir web site si oluşturabilmelidir.

• Ayrıca, fotoğraflar, düğmeler ve diğer genel formlar gibi web site sinin tüm özelliklerinin sığacağı doğru yuvayı tasarlamaları gerekir.

• Sektördeki en son trendlere ayak uydurmalı ve web site sinin tasarımına yeni özellikler eklemeye çalışmalıdır.

• Web site si için uygun renk ve yazı tipi biçiminin farkında olmalıdır.

• Büyük arama motorlarında iyi sıralanacak bir web site si oluşturmak için Arama Motoru Optimizasyonu'na aşina olmalıdır.

• Tutarlı ve dengeli bir düzen oluşturmalıdır.

• En önemli avantajı ise 7-24 karşınızda bir muhatap bularak danışmanlık alabiliyor olmanızdır.

Kısacası kafanızdaki vizyonu dijital olarak lanse edebilecek planlama ve yeteneğe sahip olmalıdır.

Web tasarım ajansı nedir? Bizlere Nasıl Yardımcı Olur?

Web tasarım ajansınızı seçmek hızlı bir karar değildir. Şirketiniz ve projeniz için web tasarım firmalarını incelemek için zaman ayırın. Web siteniz, potansiyel bir müşterinin markanıza ve işletmenize sahip olacağı ilk izlenimdir.

Harika bir web tasarım ortağında üç önemli şey vardır: deneyim, ajans kültürü ve portföy. Bu üç öğe, projenizin nasıl yönetileceği, hedeflerinizi ve standartlarınızı karşılayıp karşılamayacağı ve web tasarım ajansınız olarak genel olarak uygun olup olmayacağı hakkında fikir verebilir.

Bir web tasarım ajansı bir özet alır ve çoğu durumda yeni bir web sitesi tasarlayarak, üreterek ve başlatarak yanıt verir. Hayal güçlerini ve web oluşturma yeteneklerini kullanırlar, ancak markaya veya hedef kitleye çok derinlemesine girmezler. Web tasarım ajansının rolü, projeyi tamamlamak ve müşteriye teslim etmektir. Müşteri tarafından talep edilen site güncellemeleri ve bakımın yanı sıra, bu web sitesinin başarısı bir pazarlama ajansının elindedir. Genel olarak, bir web tasarım ajansı, şirketiniz ve hedef kitlesi için gerçekten neyin işe yarayacağından ziyade, spesifikasyonlarınıza göre bir projeyi tamamlamakla daha fazla ilgilenir.

Neden Bir Web Tasarım Ajansı ile Çalışmalıyız?

Web sitenizin başarılı olmasını istiyorsanız, eksiksiz bir web geliştirme prosedüründen geçmeniz gerekir.

Web sitenizin birincil amacı, potansiyel ziyaretçileri ödeme yapan müşterilere dönüştürürken mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak olmalıdır. Ayrıca, web sitenizin işletmenizin ve markanızın çevrimiçi bir yansıması olarak hizmet ettiğini unutmayın. Sonuç olarak, müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz web sitenizi ziyaret ederken mümkün olan en iyi deneyime sahip olmalıdır. Bu nedenle, işletmenizin uçmasına yardımcı olmak için, uygun fiyatlı ve profesyonel bir web sitesi oluşturmak için profesyonel bir web tasarım ajansı ile anlaşın. Digipeak Dijital pazarlama ajansı size web tasarım konusunda benzersiz çözümler sunabilir, mutlaka Digipeak Agency web sitesini ziyaret edin.