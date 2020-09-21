Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu Üst Düzey Hijyen Standartlarıyla Koşuldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu 20 Eylül 2020 Pazar günü (bugün) koşuldu. World Athletics tarafından Altın Kategori’ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 Yarı Maraton listesine giren ve Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulan yarışa bu yıl pandemi önlemleri dolayısıyla (kısıtlı kontenjanla) 2500 koşucu katıldı. Yeni normal dönemde koşulan altın kategorideki ilk yarı maraton olma özelliğini taşıyan yarışın startını; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Arif Gürkan, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İsper Genel Müdürü Banu Saraçlar, Ugetam Genel Müdürü İbrahim Edin, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Yasin Taş ve İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk birlikte verdi.

1.03.16’lık derecesiyle Sezgin Ataç birincilik kürsüsüne çıkarken bu derecesiyle ‘Tüm zamanlarda en hızlı 10. Türk’ atlet oldu. Yarışı erkekler kategorisinde; 1.03.25 ile Adel Mechaal ikinci ve 1.03.51’lik süresiyle Benard Cheruiyot Sang üçüncü sırada tamamladı. Kadınlarda ise 1.13.17’lik derecesiyle İBBSK sporcusu Fatma Demir kürsünün ilk basamağında yer alırken 1.13.29 ile Daisy Jepto Kimeli ikinci, 1.15.40 süresiyle Esma Aydemir ise üçüncü oldu.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Pandemi döneminde düzenlenen altın kategorideki ilk yarı maraton olması sebebiyle; koşu dünyası için yarış kriterlerini belirleyici ve öncü bir rol oynadı. Bu kapsamda; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan “Covit-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi” kriterleri gereği kategorilerde ve kişi sayılarında sınırlamaya gidildi. Başlangıç noktasında metrekare başına düşen kişi sayısı ile 4’er kişi 5 saniye arayla start alırken bekleme alanında yapılan düzenlemelerle sosyal mesafe kurallarına uyularak sporcuların güvenli bir ortamda yarışı tamamlamaları sağlandı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen yarı maratonda atletler için 20, 200 ve 1000. metrelerde maskelerini çıkarmaları için müsaade edildi.

47 elit atletin koştuğu yarışta Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayan sporcular, Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde yarışı sürdürdü. Eyüp'ten dönüş yapan atletler, başlangıç noktası olan Yenikapı'da bitiş çizgisine ulaştı.

Türkiye’de bir ilk; Sanal Yarı Maraton

Katılımcı kısıtlaması nedeniyle fiziki koşuda yer alamayanlar için ise ilk kez “tek başına bizimle koş!” sloganıyla Türkiye’nin en geniş kapsamlı sanal koşusu düzenlendi.

Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonunda 21 km ve 10 km koşmak isteyen koşucular, sanal koşu uygulamasını Play Store ve App Store’dan indirerek (19 - 20 Eylül) bu tarihi koşuda yerini aldı. Sporcular bu sayede; diledikleri yerde, kendi seçtikleri parkurda koşuyu tamamladı.

21K Patenli Koşu Kategorisi

Yoğun talep üzerine yeniden açılan 21 kilometre Paten kategorisi ile paten tutkunları da Tarihi Yarımada parkurunun büyüleyici manzarasında Vodafone İstanbul Yarı Maratonu parkurunda yerini aldı. 09.50 de verilen Patenli Koşu startı ile parkura çıkan sporcular renkli görüntüler yarattı.

Güvenli Alan Uygulaması

Pandemi önlemleri kapsamındaki uygulamalardan biri de ‘Güvenli Alan’ uygulamasıydı. Yarış öncesi sporculardan alınan HES kodlarıyla sağlanan ‘Güvenli Alan’ ile sağlık açısından oluşabilecek tehditler en aza indirgendi.

Sporcular, etkinlik alanına asılan kare kodlarla alana girerken, içerideki gönüllü ve görevli olarak bulunan tüm personelin güvenli olduğunu gösteren bu uygulama katılımcılar için güvenli alanı oluşturdu.

Yeşil Maraton Konseptiyle Koşuldu

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, bu yılda "Yeşil Yarı Maraton" konseptinde koşuldu. Bu konseptte sporcular için hazırlanan su şişeleri, göğüs numaraları, poşetler, çipler vb. materyaller geri dönüşümlü malzemelerden yapılarak, baskı materyalleri minimum seviyede tutuldu.