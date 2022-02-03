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Viravira.co & Yat Kiralama Hakkında Her Şey

Daha önce yat kiralamamış olabilir ve bir yatta tatil yapmak nasıldır bilmiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla yat kiralama sürecinin zor olduğunu, her yıl yaptığınız ve alıştığınız otel tatillerine gitmeye devam etmenizin daha zahmetsiz olacağını düşünüyor olmanız olası. viravira.co yat kiralama deneyiminizi sizin için kolaylaştıran bir online platform. Düşündüğünüzün aksine yat kiralama, binlerce tekne seçeneği ve lokasyon arasından en beğendiğiniz tekneyi seçerek yüzde yüz online ve güvenli ödeme yöntemiyle yapabileceğiniz rezervasyon süreci kolay ve keyifli bir tatil alternatifidir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2022 Perşembe 14:31
Viravira.co & Yat Kiralama Hakkında Her Şey
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Yat kiralamanın neden bu kadar popüler hale geldiğini merak ediyorsanız bu tatil seçeneğinin sunduğu avantajları henüz bilmiyorsunuz demektir. Bir yat kiralayarak mavi yolculuğa çıktığınız lokasyonun karadan ulaşımı olmayan saklı köşelerini keşfedebilir, birbirinden güzel koy ve adalarda yüzerek masmavi suların serinliğinin tadını çıkarabilir, sevdiklerinizle birlikte muhteşem gün batımı manzaralarına karşı akşam yemeği yiyebilir ve çeşitli doğa ve su sporları aktivitelerine katılarak tatilinize macera katabilirsiniz.

Tüm bunlara ek olarak yat kiralama yaparak el değmemiş doğanın tam ortasında, şehrin kaos ve karmaşasından uzakta dinleneceğiniz ve tüm yılın stres ve yorgunluğunu atacağınız harika bir tatil deneyimine viravira.co’da başlayabilirsiniz.

Yat Kiralamanın En Doğru Adresi: viravira.co

Yaz tatili için yat kiralamak iyi bir fikirmiş diye düşünmeye başladıysanız sizin için en doğru adres viravira.co. Yat sahipleri ile tekne ve yat kiralamak isteyenleri bir araya getiren online yat kiralama platformu olan viravira.co’da 41 ülke ve 960 farklı lokasyonda 11.000 doğrulanmış tekne yer almaktadır. viravira.co üzerinden gulet, yelkenli, katamaran, motoryat, sürat teknesi ve şişme bot arasından size en uygun olanı seçebilir ve kolaylıkla rezervasyonunuzu yapabilirsiniz.

Saatlik, günlük ve haftalık yat kiralama opsiyonları, %100 online olan rezervasyon süreci ve kullanıcılarına sunduğu kredi kartı / havale / online ödeme ve taksit imkanlarıyla viravira.co sayesinde bu yaz yat tatilinizi güvenle organize edebilir ve hayatınız boyunca unutamayacağınız eşsiz bir tatil deneyimleyebilirsiniz.

41 Ülke ve 960 Destinasyonda 11.000 Yat

viravira.co üzerinden 41 ülke ve 960 farklı lokasyonda 11.000 yat arasından seçiminizi yapabilir, kaptanlı ve kaptansız kiralama seçenekleri ile maviliklere açılabilirsiniz. Birkaç saatliğine veya günlük yat kiralayarak mavilikleri keşfedebileceğiniz gibi, haftalık yat kiralama gerçekleştirerek sevdiklerinizle birlikte mavi tur tatiline çıkabilirsiniz.

Bodrum, Antalya, Kaş, Göcek, Fethiye, Datça, Bozburun, Selimiye, Orhaniye ve Marmaris gibi Türkiye’nin tatil için en çok tercih edilen lokasyonlarında yat kiralayabilirsiniz. Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, İspanya ve Fransa gibi dünyanın pek çok ülkesinde yat kiralama yapabilirsiniz.

Yat kiralama fiyatları tekne tipi, lokasyon ve sezonsallığa göre değişmektedir. viravira.co’nun gelişmiş ve kolay arama panelini kullanarak size uygun olan tekne tipini, tarih aralığını ve gitmek istediğiniz yeri seçerek yat özelinde fiyatları görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, En İyi Fiyat Garantisi özelliği ile belirli bir tarih aralığı için bir tekneyi başka bir platformda daha düşük fiyata bulmanız durumunda viravira.co size aynı fiyatı sunar. Böylece en uygun fiyata yat kiraladığınızdan emin olur, bütçenize uygun bir yat tatiline çıkmış olursunuz. Kampanyalar sayfasına da göz atmayı ihmal etmeyin.

Kişiselleştirilmiş Bir Yat Kiralama Deneyimi

viravira.co üzerinden bir yat kiralarken yat sahibi ile iletişime geçerek tarih aralığınız, görmek istediğiniz yerler, rotanız ve teknede sunulan ekstra hizmetler ile ilgili detaylı bilgi alabilir ve kişiselleştirilmiş teklif talep edebilirsiniz. Böylece alışılagelmiş otel tatillerinden farklı olarak kiraladığınız yatta tüm istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda tatilinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 03.02.2022 16:17
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