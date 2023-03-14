Veteriner Malzemelerinde Kalitenin Adresi: Medikal.vet

, hayvan sağlığı ve hastalıkları iyileştirmek için kullanılır. Sağlık kuruluşlarında mutlaka bulunması gereken bu malzemelerin kullanım alanları farklılık gösterebilir ancak gereklilikleri ortaktır. Veteriner kliniklerinin yanında ofislerde, fabrikalarda ve tüm sağlık merkezlerinde mutlaka bulundurulması gerekir. Ayrıca bu malzemelerin uygun sayıda ve gerekli alanlarda yer alması da oldukça önemlidir. Veteriner kliniklerinde kullanılmak üzere birçok farklı malzeme üretilir. Üretilen veteriner malzemeleri hayvan sağlığı ve hastalıkları iyileştirmek için kullanılır. Sağlık kuruluşlarında mutlaka bulunması gereken bu malzemelerin kullanım alanları farklılık gösterebilir ancak gereklilikleri ortaktır. Veteriner kliniklerinin yanında ofislerde, fabrikalarda ve tüm sağlık merkezlerinde mutlaka bulundurulması gerekir. Ayrıca bu malzemelerin uygun sayıda ve gerekli alanlarda yer alması da oldukça önemlidir.

Veteriner kliniklerinde bulunması gereken malzemeler, kullanım alanına ve işlevine göre farklı çeşitlerde bulunabilmektedir. Bazı malzemeler hayvanların hastalıklarının tedavisi için kullanılırken bazıları ise onların bakımını yapmak için kullanılır. Çok fazla çeşit olduğundan veteriner malzemeleri fiyatları da bu çeşitliliğe bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ürün çeşitliliği kadar kalitesiyle de öne çıkan bu malzemelerin neredeyse bütün kliniklerde yer alması gerekir.

Medikal.vet Veteriner Malzemeleri Nelerdir?

Medikal.vet birçok veteriner malzemesi ve araçlarını bünyesinde barındırır. Hem işlevsel yönü hem de kalitesi ile öne çıkan bu ürünler, hayvanların hastalıklarının tedavi edilmesinde ya da onlara bakım yapılmasında işlevseldir. Bu noktada “Veteriner malzemeleri nelerdir?” sorusuna yanıt olarak aşağıdaki ürünler verilebilir.

Medikal Sarf Malzemeleri

Veteriner klinik malzemeleri arasında en öne çıkan malzemelerden bir tanesi medikal sarf malzemelerdir. Bu malzemelerin mutlaka her klinikte bulunması gerekir. Medikal sarf malzemeleri genellikle eldiven, sargı bezi, alçı, dezenfektan, yara bakım malzemeleri ve çeşitli ilaçlardan oluşur. Bu malzemeler özellikle hayvanların tedavisinde sıklıkla kullanıldığı için mutlaka klinikte yer alması gerekir.

Veteriner ürünleri arasında öne çıkan medikal sarf malzemeler de kendi arasında çeşitli türlere ayrılmaktadır. Örnek vermek gerekirse medikal sarf malzemelerinden olan eldivenlerin pudralı, pudrasız, lateks, cerrahi gibi birçok çeşidi mevcuttur. Tedavi, muayene ve operasyon süreçlerinde kullanılan bu malzemeler hayvan sağlığını korumak için temel ihtiyaçlar arasındadır.

Enjeksiyon ve İnfüzyon Malzemeleri

İlaç tedavisinde kullanılan enjeksiyon ve infüzyon işlemleri için birçok farklı malzeme gerekmektedir. Bazı ilaçlar ağız yoluyla verilemediği için bu durumda enjeksiyon ve infüzyon işlemleri kullanılır. Medikal.vet’de bulunan çeşitli enjeksiyon aletleri ile kliniklerde tedavi işlemleri daha kolay hale gelir. Her türlü kalınlıkta bulunan iğne uçları ile hayvan tedavileri daha sağlıklı ve etkili bir şekilde yapılır ve pet veteriner kliniği için uygunluk sağlar.

Enjektör ve infüzyon aletleri; kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlardan küçükbaş ya da büyükbaş gibi birçok hayvana uygunluk gösterecek şekilde tasarlanır. Steril ve tek kullanımlık olacak şekilde üretilen bu malzemeler paslanmak çelikten üretilir. Tek tek özenle paketlenen enjeksiyon ve infüzyon veteriner malzemeleri tedavi amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır.

Laboratuvar ve Biyokimya Malzemeleri

Hastalıklara tanı koyma amacıyla kullanılan veteriner laboratuvar malzemeleri, kan ve idrar tahlilleri için gereklidir. Kan alma tüpleri, tanı koyma ürünleri, plastik laboratuvar ürünleri ve laboratuvar araç gereçlerinden oluşan bu kategori birçok farklı işlevsel ürünü içermektedir. Neredeyse her hastalığın tanısını koymaya yardımcı olacak bu malzemeler, veteriner kliniklerinin olmazsa olmazlarıdır.

Özellikle evcil hayvanlardaki hastalıkların tanısı için üretilen bu ürünler, birçok hastalığın erkenden fark edilmesini sağlayarak hastalığın ilerlemesinin önüne geçmek amacıyla kullanılır. Her klinikte bulunması gereken laboratuvar ve biyokimya malzemeleri, farklı markalar tarafından kaliteli bir şekilde üretilir.

Sütur ve Dikiş Ekipmanları

Cerrahi müdahalelerde dikiş için kullanılan sütur malzemeleri veteriner malzemeleri arasından en önemli ekipmanlardır. Ameliyatlardan sonra ya da oluşan kazalar sonucu kullanılan sütur malzemeleri, farklı çeşitleri ile öne çıkmaktadır. Örneğin emilebilir sütur malzemeleri, son zamanlarda sıklıkla kullanılmakta olup bu malzeme dikiş atıldıktan sonra deri tarafından emilen özel bir malzeme ile üretilir.

Pratik bir kullanım sağladığı için emilen sütur malzemelerinin kullanım alanı hayli geniştir. Veteriner kliniklerinde mutlaka bulunması gereken malzemelerden olan dikiş ekipmanları ise özel iğnesi ile paketlenir. Ayrıca bu kategoride cilt zımbası ve stapler sökücü gibi malzemeler de bulunmakta olup tüm hayvanlara uyacak şekilde hazırlanır.

Cerrahi ve Operasyon Malzemeleri

Veteriner ameliyat malzemeleri kategorisinde yer alan cerrahi ve operasyon malzemeleri daha çok cerrahi işlemlerde kullanılacak malzemeleri içerir. Genellikle paslanmaz malzemeden üretilen bu ürünler, istenildiği zaman sterilize edilme özelliği sayesinde avantaj sağlar. Uzun süre kullanılmaya uygunluk gösteren cerrahi malzemeler, veteriner klinik ve muayeneleri için birer gerekliliktir.

Bistüri uçları ve saplarından oluşan bu kategoride ayrıca çeşitli cerrahi aletler ve operasyon malzemeleri de yer almaktadır. En steril haliyle paketlenen operasyon malzemeleri gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Özellikle önemli cerrahi müdahaleler için gerekli olan ekipmanlar hayati önem taşıdığından ötürü bir veteriner kliniği için oldukça önemlidir.

Demirbaş ve Cihazlar

Bir klinikte mutlaka yer alması gereken demirbaşları içeren bu kategoride muayene masası, muayene lambası ve operasyon masası gibi ürünler yer alır. En kaliteli formu ile müşterilere sunulan bu ürünler uzun ömürlü olmasının yanı sıra farklı tasarımları ile kliniğe farklı bir hava katmaya yardımcı olur. Ayrıca bu kategoride sıklıkla kullanılan veteriner ekipmanları da yer almaktadır. Bu ürünlerin başlıcaları steteskop, laringoskop, ateş ölçer ve ışıklı kalemdir.

Hastalıkların tanısı için kullanılan bu ürünler aynı zamanda tedaviyi de kolaylaştırmaktadır. Hem cerrahi işlemler hem de tedavi sırasında oldukça işe yarayan bu ürünler, veteriner pet malzemeleri arasında önemli ihtiyaçlardandır. Bir veteriner kliniği için en gerekli malzemeleri demirbaş ve cihazlar kategorisinde bulabilirsiniz.

Medikal Tekstil

Veteriner kliniğinde işe yarayacak tekstil ürünleri içeren bu kategori steril örtü, cerrahi maske ve bone gibi malzemeleri içerir. Tedavi ve muayene sırasında kullanılan medikal malzeme çeşitleri genellikle tek kullanımlık olup steril bir çalışma sunmaya yardımcı olur. Sıvı geçirmez örtü gibi ürünler barındıran bu kategori oldukça kaliteli malzemelerden oluşur.

Pet Kuaför Ürünleri

Hayvanlarda tedavi, muayene, ameliyat gibi işlemlerin dışında düzenli bakım da yapılması gerekmektedir. Bakımı yapılan hayvanın hastalığa yakalanma riski daha düşük olacaktır. Aynı zamanda kendisini daha iyi hisseder. Bu doğrultuda üretilen pet kuaför ürünleri; hayvanları tıraş etmek, taramak ve tırnaklarını kesmek gibi işlemler için üretilir.

Tıraş makinesi, tıraş bıçağı, tırnak makası, tarak gibi ürünleri içeren bu kategori en kaliteli ürünleri bünyesinde barındırır. Günümüzde birçok hayvan sahibi hayvanlarına bakım yaptırmak için veteriner kliniklerini tercih ettiğinden bu malzemelerin kliniklerde bulunması önem taşır.

Veteriner Malzemeleri Fiyatları

Medikal.vet olarak birçok veteriner malzemeleri ve ürünlerini web sitemizde sizlere sunmaktayız. Veteriner malzemeleri kapsamına birçok ürün girdiği düşünüldüğü zaman her bir ürünün fiyatında farklılıklar görmek mümkündür. Veteriner medikal malzemeleri fiyatları ürünün işlevinden işlevine göre değişiklik göstermektedir. Bazı ürünlerde farklı marka üreticileri bulunur. Durum böyleyken ürünün fiyatını marka da değiştirebilmektedir.

Veteriner hekim malzemeleri birçok farklı kategoride farklı çeşitleri ile kullanıcıya sunulmaktadır. Zaman zaman yapılan kampanyalar ve indirimler ile bu ürünlere uygun fiyatlar üzerinden ulaşabilmek mümkündür. Her veteriner kliniğinde bulunması gereken veteriner malzemeleri kaliteli malzemelerden imal edilip müşterilerimize en uygun fiyat üzerinden sunulmaktadır.

Medikal.vet ile Güvenli Alışveriş

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Veteriner önlüğü

Veteriner eldiveni

Tırnak malzemeleri

Sargı bezi

Sütur

Veteriner kitapları

Batikon

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Sık Sorulan Sorular

Veteriner Klinik Malzemeleri Nelerdir?

Klinik malzemeleri hayvanların hastalıklarını tedavi etmek ya da hastalıklara tanı koymak ayrıca hayvanların bakımını yapmak için kullanılan malzemelerdir.

Veteriner Malzemeleri Fiyatları Nelerdir?

Veteriner malzemeleri fiyatları, 15.05.2014 tarih 29001 sayılı "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" hükümleri gereği üyelerin yalnızca siteye üye olduktan sonra görebileceği şekilde ayarlanmıştır.