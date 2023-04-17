Veli Ağbaba Malatya'dan "AKP" Hükümetini Yerden Yere Vurdu

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VELİ AĞBABA’’ BAY KEMAL ZENGİNLİK VE ÜRETİM, ERDOĞAN DAHA FAZLA YOKSULLUK VE YOLSUZLUK VAAT EDİYOR’’.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Malatya’da ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba’’ Erdoğan devletin hazinesinde halen günlük 300 milyar TL harcarken, milyonlarca vatandaşımız çadır ve konteynır bekliyor. Bay Kemalin tahtasında zenginlik ve refah vaat edilirken, Erdoğan daha fazla yoksulluk ve yolsuzluk vaat ediyor. Katara Suudi Arabistan’a yalvarıp para isteyen, dolar garantili işler veren Erdoğan tefeci arıyorsa önce aynada kendisine baksın’’ dedi.

Bay kemalin tahtasında zenginlik Erdoğan’ın tahtasında yoksulluk var.

13.Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ‘’vizyonumuz şampiyonlar ligi ekonomistler, dürüst bürokratlar, çalışkan insanlar, bolca temiz yatırım parasıyla vaadinde bulunuyor. Erdoğan ise dünyanın neresinde silah kaçakçısı, uyuşturucu baronu varsa onun kara parasını ülkemizde aklamayı vaat ediyor.

THY VE TCDD DEPREMZEDELERİ SEÇİMDE OY KULLANABİLMESİ İÇİN ÜCRETSİZ TAŞIMA YAPMALI !!

Bay Kemal; 81 ilimizi dolaylı olarak etkileyen, 9 özel ekonomi bölgesi, 17 tarım ve hayvancılık merkezi ve 50 üretim üssü kuracağız. Türkiye genelinde büyük bir üretim hareketi başlatacağız diyor.

Erdoğan ülkenin nerede hangi kaynağı varsa 5’li çete müteahhitlerine aktaracağım diyor.

Bay Kemal, en az 20 bin dolar kişi milli gelir vaat ediyor.Milli gelir sıralamasında 2000’de 66’ncı olan Türkiye’yi 2022’de 81’inciliğe gerileten Erdoğan, 21 yılın sonunda şimdi de kişi başı milli gelir için 16 bin dolar sözü veriyor.

Bay Kemal ülkemizi ucuz iş gücü olmaktan kurtaracağım diyor,Erdoğan ülkemizi yabancıların ucuz iş gücü cennetine çevirmekle övünüyor.

Bay Kemal kurban bayramında emeklinin hesabına 15 bin TL yatacak diyor,Erdoğan emekli ikramiyelerini istismar ettirmem, yaptırmam diyor.

Bay Kemal Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 bin öğretmen atama sözü veriyor,Erdoğan atama isteyen öğretmenlere sizin sırtınızda küfe yok diye azarlıyor.

Bay Kemal çiftçinin, esnafın kredi borçlarının faizlerini sileceğim diyor,Erdoğan yandaş iş adamlarına daha çok vergi teşviki vereceğim diyor,

Bay Kemal depremden yıkılan evlerin, iş yerlerini 5 kuruş almadan yapacağım diyor, Erdoğan para alarak yapacağım diyor.

Aradaki fark budur. Bay Kemal daha fazla üretim, daha fazla refah, daha fazla iş, daha fazla gelir öneriyor, Erdoğan ise daha çok işsizlik, daha fazla yoksulluk, daha fazla hayat pahalılığı öneriyor.

Erdoğan depremzedelere konteynır vereceğine sarayında aylık 300 milyon TL harcıyor.

Seçimde bakanlık binalarını seçim ofisi gibi kullanan iktidar, devletin tüm kaynaklarını seçim çalışmalarına ayıran iktidar, seçim için devletin hazinesine de göz koymuş durumda. Bugün Merkezi yönetim bütçe istatistikleri açıklandı. Resmi verilere göre sizinle şimdi bir rakam paylaşmak istiyorum. Erdoğan’ın sadece gizli hizmet gideri adı altında yılın ilk 3 ayında toplam harcadığı para 903,6milyon TL.

Ocak ayında 188 milyon TL, depremin olduğu Şubat ayında 373 milyon 302 bin TL, depremden bir ay sonra da vatandaş halen çadır beklerken harcadığı para ise 341 milyon 749 bin TL. Yani toplamı 903 milyon 634 bin TL. Her ay yani 300 milyon TL, her gün 10 milyon TL.

Bu parayla depremzedelerimize kaç adet çadır alınırdı, kaç adet konteynır alınırdı bir düşünün. Eğer Erdoğan vatandaşını birazcık olsa düşünseydi, iki aydır devletin bütçesinden gizli hizmet harcaması yapmazdı. Bu paraların nereye harcandığı da belirsiz. Genel Başkanımızın söz verdiği gibi; iktidara gelir gelmez bu israf düzenine son vereceğiz. Böyle gizli ödenek adı altında, nereye neyin harcandığı belli olmayan paraların dağıtılmasına son vereceğiz.

En büyük banknotumuz 200 TL 131 Dolar alınıyordu şimdi 10 dolar alınıyor!!

200 TL’lik banknot, en büyük banknotumuz,2009 yılında tedavüle çıktı.2009 yılında 200 liralık banknot basıldığında dolar kuru 1,52 TL. idi. 2009 yılında 131 dolara denk gelen 200 TL, bugün dolar kuru 19,38 civarında, değeri 10 dolara düşmüş durumda.

Bugün 131 Dolar almak için 2.540 TL gerekiyor.

2009 yılında 200 TL’lik banknotumuz ile 41 Kg Pirinç alabilirken şimdi 4 kg pirinç, yine 14 yıl önce 10 Kg et alabilirken şimdi 600 gram et alabiliyoruz dönem 200 TL ile 833 adet yumurta, 35 Kg tavuk alabilirken, şimdi 57 adet yumurta, 3 kilo 300 gram tavuk alabiliyoruz.

Kuzu eti tavsiyesi veren, Türkiye Ekonomi modeli dünyaya meydan okumadır diyen Nebati şunu unutmasın ki Dünyaya meydan okuyan ekonomi modelimiz, içeride soğana, ete, peynire, kur fasulyeye, pirince yenik düştü. Millet soğan bulamıyor Nebati dalga geçer gibi kuzu eti yiyin diyor.

Erdoğan tefeci arıyorsa aynadan kendisine baksın!!

Erdoğan, "Bay Kemal İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş? Ya sana kim güvenir de böyle bir parayı verir. Açık açık da söylüyor. Demek ki, bunlar tefeciliğe soyundu. Başka izahı yok" dedi.

Tefeciliği sizden iyi kimse bilemez. Katara Suudi Arabistana yalvarıp para isteyen sen değil misin? Onlardan aldığın paralarla ekonomiyi yönetmeye çalışıyorsun. Asıl tefeci sensin Erdoğan. Dolar garantili işler veren sen değil misin tefecilere ülkenin kaynaklarını yediren sensin sen. Erdoğan güya faize karşı olduğunu söylüyor. AKP döneminde bütçeden yapılan faiz ödemeleri, 2022 sonunda 1 trilyon 543 milyar liraya kadar ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılı için 519 milyar lira faiz ödemesi yapılacağını açıkladı. Şimdi sizlere soruyorum, kim faizci? Kim tefecilere para yediriyor? Dün, dünyanın en büyük ekonomisti çıkmış diyor ki: İnşallah bu pahalılığı ortadan kaldıracağız. 21 yıldır ülkeyi sen yönetiyorsun. Pahalılığın da sebebi sensin. İnsanlar çocuklarına bir gram et yediremiyor, süt içiremiyor. Ekonominin sorumlusu benim demiyor muydun? Faiz sebep enflasyon sonuç diye diye bu hale getirdin. Şimdi ne oldu faizi yükselttin. Erdoğan ülkeyi bu hale getirdi çözüm üreten Genel Başkanımıza çamur atmaya çalışıyor.

İktidarın çadır satışı ile ilgili aklı yeni mi başına geldi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kızılay'ın çadır satmasına üzüldük, genel kurulda gereken yapılır" dedi. Daha önce de İbrahim Kalın " Depremde çadır satışı hatalıydı" demişti. Hükümet sözcüleri çadır satışı yanlıştı diyor.

Kendilerine sormak isteriz daha yeni mi aklınız başınıza geldi. 2 ay geçti açıklama yapıyorlar. Kızılay Başkanı da haberim yoktu demişti. Kızılay gibi 155 yıllık bir Kuruluşun depremde çadır satması bir fiyasko. Haberimiz yoktu denmesi daha da büyük bir fiyasko. Herhangi bir zamanda olmuyor bu. 11 ili etkileyen asrın depremi dedikleri bir deprem olmuş. Adamların çadır satıldığından haberi yok. İnanalım mı buna? Burada iyi polis kötü polisi oynamasınlar. Bal gibi de haberiniz vardı. Zaten haberleri yoksa o makamlarda niye oturuyorsunuz biraz utanmanız varsa istifa edin çekin gidin. Genel Başkanımızın ilk 100 günde yapılacaklar listesinde vaat ettiği gibi Kızılay artık ticarethane olmayacak.

Malatya ağır hasarlı.

Ağır hasarlı binalara hafif hasarlı raporu veriliyor!!

Malatya ağır hasarlı. Bunu da bütün Türkiye’nin gündemine taşımak istiyoruz. Birçok ağır hasarlı bina yıkılırken dikkatli davranılmadığı için hasarsız ya da hafif hasarlı binalarda ağır hasarlıya dönüştü. Onlarca örneği var. Örneğin deva partisinin bulunduğu bina hafif hasarlı ama yıkım yapılırken maalesef dikkatsizlik sonucunda ağır hasarlıya dönüşmüş durumda. Malatya da ki yıkımlar plansız ve düzensiz. Bu konuyu gündemde tutacağız ve takipçisi olacağız. Hem ağır hasarlı binalara hafif hasarlı verilenleri takip edeceğiz hem de bu konuyu.

Ayrıca mutlaka yerinde dönüşümün yapılması gerekiyor. Hem çarşının hem de konutların. Bunu yapmak bizim de borcumuzdur.

Malatya Dayanışma Günleri Ankara ANFA’da.

Sayın Mansur Yavaş’a tüm kayısı üreticileri adına destekleri için teşekkür ediyoruz!

Sayın Mansur Yavaşa teşekkür etmek istiyorum. Mansur Yavaş Malatyaya geldi. Ben size ücretsiz yer tahsis ediyorum Malatyalılar gelsin ürünlerini satsın dedi. 13 Nisanda ANFA fuar ve kongre merkezinde dayanışma günleri düzenliyor. 20 nisana kadar devam edecek. Ankaralı yurttaşlarımız gidip orada alışveriş yaparak Malatyalı esnafımıza destek olabilirler. Oğuzhan Sadıkoğlu ve Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.

Kayısı üreticisi zor durumda.

Depremden sonra don ve yağışlarda Malatyalı kayısı üreticisini zor durumda bırakıyor. Görevlilerin mutlaka Malatyalıya sahip çıkması gerekiyor. Don ve dolu kayısının sigorta kapsamında yer alırken aşırı yağışlar bu kapsamda yer almıyor. Aşırı yağışlarında bu kapsama alınması gerekiyor.

Seçimlerde ikamet yerlerinde oy kullanmak isteyen depremzedelere yardımcı olunmalı.

THY VE TCDD DEPREM ZAMANI YAPTIĞI GİBİ ÜCRETSİZ TAŞIMA YAPMALI!

Deprem bölgesinde seçimde oy kullanmak isteyenlere devletin gereken kolaylığı yapması gerekiyor. THY gerekirse ek sefer yapması gerekiyor. Oy kullanmak isteyenleri THY ve devlet demir yolları ücretsiz taşımalı. Malatyalılar lütfen şehrinize dönün ve şehrinize sahip çıkın.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)