Vekil EMECAN Covid-19 Mücadelesini Eleştirdi

Bildiğimiz üzere Dünya genelinde toplamda 35 milyonun üzerinde kişiye bulaşan ve 1 milyonun üzerinde kişinin ölümüne yol açan coronavirus, Türkiye’de de büyük endişe yaratmaya devam ediyor. Ülkemizde en son açıklanan verilere göre 329 bin 138 vakası bulunan, 8 bin 609 can almış virüsün kesin tanısı için yapılan COVID-19 PCR testi sonuçlarının T. C. Sağlık Bakanlığımız tarafından kamuoyuna gerçek rakamlarla paylaşılmadığını geçtiğimiz hafta öğrenmiştik. Şimdi ise bu illet hastalıkla ilgili tahminimizden daha fazla detayın gizlendiğini fark ediyoruz. 12.09.2020 tarihinde yaptırmış olduğu Covid-19 PCR testi pozitif çıkan bir vatandaşımıza Akut Farenjit tanısı konularak 14 günlük rapor ile evine gönderildiğini üzülerek sizlerle paylaşmak zorunda kalıyorum. (Belgeleri bizde mevcuttur.) Covid-19 vakalarını kontrol altına alma yöntemimiz yalnızca rakamlar üzerinde yapılan oynamalar ile olmamalı. Sağlık Bakanlığımızın üst düzey yöneticilerinin bu ve benzeri durumları yönetemediği, yetersiz kaldığı aşikardır.

Eğer gerçekler ile yüzleşmezsek nasıl bu hastalığın önüne geçebiliriz, nasıl daha doğru yapılanma ile planlama yapabiliriz? Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumları şeffaflık içerisinde çalışmaya bu şekilde covid pozitif tanısı konmuş ve toplum içerisinde günlük yaşamını sürdüren kaç kişi olduğunu kamuoyuyla paylaşmaya ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye davet ediyorum. Bu gibi gizli tutulmuş bilgilerin bize ne kadar zarar vereceğini düşünmek bile istemiyor bu konuyu toplumumuzun vicdanına bırakıyorum.