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Vatan Partisi Kıdem Tazminatını Düzenleyen Yasa Teklifini AK Parti İle Görüştü

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan başkanlığındaki parti heyeti, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’u Meclis’te ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ekim 2020 Perşembe 09:39
Vatan Partisi Kıdem Tazminatını Düzenleyen Yasa Teklifini AK Parti İle Görüştü
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Görüşmede halen Meclis’te yasalaşma sürecinde olan ve belirli yaş aralığındaki işçilerin kıdem tazminatı ile emeklilik haklarında kayba neden olacak “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ele alındı.

Vatan Partisi heyeti, yasa teklifi konusundaki eleştiri ve çözüm önerilerini Muş’a yazılı olarak sundu. İşçilerin haklarının tırpanlanmasına sebebiyet vermemek için yasa teklifine eklenmek üzere üç madde önerildi. AK Parti Grup Başkanvekili, Vatan Partisi’nin eleştiri ve çözüm önerilerini içeren metni inceleyeceklerini, konuyu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile de görüşeceğini belirtti. Muş, katkı sundukları için Vatan Partisi heyetine teşekkür etti.

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