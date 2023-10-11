Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: Emekliler En Az Asgari Ücret Kadar Maaş Almadılar

Bursalı açıklamasında Vatan Partisi’nin çözümlerini aktardı.

Açıklamanın tamamını aşağıda dikkatinize sunarız.

Saygılarımızla.

“40 yıllık borçlanma ekonomisi ve bugün derinleşen ekonomik kriz, bütün

üreticilerimizin ve halkımızın günlük yaşantısına ağır bir şekilde yansıyor.

Krizin faturası tamamen milletimizin sırtına yıkılıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

Bugün bu krizin en çok etkilediği kesimlerden biri de kuşkusuz emeklilerimizdir.

Nüfusumuzun yüzde 20’sini oluşturan, sayısı 16 Milyona ulaşan emeklilerimizin

geniş çoğunluğu büyük zorluklarla, geçinmeye, çocuğunu okutmaya, kirasını ödemeye,

hayatını idame ettirmeye çalışıyor.

TÜRK-İŞ’in hesaplamalarında 2023 yılı Eylül ayı 4 kişilik ailenin açlık sınırı

13.334 TL olarak belirleniyor.

16 Milyon emeklimizin yaklaşık 9 Milyonu aylık 7500 TL emekli maaşı

almaktadır. Yani emeklilerimizin yarısından fazlası, açlık sınırının altındadır.

Vatan Partisi olarak çözümümüz: Emekliler en az asgari ücret kadar maaş

almalıdır.

Asgari ücret, zaten insanın en alt düzeyde geçimini sağlamak için saptanan

ücrettir. Emeklilerimiz de insan. Emeklilerimiz de geçinmeye çalışıyor, yaşamaya

çalışıyor.

Yıllarını Türkiye için çalışarak geçiren, ter döken ve emekli olduktan sonra

daha insanca yaşamak isteyen insanlarımıza sadaka reva görülemez. Emeklilerimizin

onurunu, kişiliğini, insanca yaşamasını savunuyoruz.

Bir ülkede bankalar 350 Milyar TL kar ediyorsa, emekli maaşı 7500 TL olamaz.

Bir ülkede 500 Milyar Dolar dışarıya kaçırılıyorsa, emekli maaşı 7500 TL

olamaz.

Bir ülkede Milletvekili maaşı 73.000 TL ise, emekli maaşı 7500 TL olamaz.

Üretim ve paylaşım ilişkileri bu denli çıkmaza girdiyse, sistem bitti demektir.

EMEKLİ SADAKAYA MUHTAÇ EDİLEMEZ

Bu koşullarda Sayın Cumhurbaşkanımız bırakın emekli maaşlarına artış

yapmayı, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeneceğini açıkladı.

Sadaka mı veriyorsunuz emeklilerimize? Açıklanan, Sadaka Ekonomisinin

çözümüdür. Yani çözüm değildir.

Bu sistemin emekliye verdiği ikramiye, sadakadır.

Kimse emeklilerimizi sadakaya muhtaç edemez. Emeklilerimiz buna da şükür

demeyecek, hak ettiğini alacak.

Ancak bu Sadaka Ekonomisi sistemi içinde başka bir çözüm bulunmuyor.

KÖKLÜ ÇÖZÜM: ÜRETİM DEVRİMİ

40 yıldır Türkiye’yi borca batıran ve krizin bütün yükünü emekçilerimizin,

emeklilerimizin sırtına yıkan bu sistem bitmiştir. Londra veya New York Bankaları

kapısında borç dilenenler bu sistemi kurtaramazlar.

Vatan Partisi yalnız ücret artışını değil, emeklilerimizin ve bütün halkımızın

refahını yükseltmek için köklü çözümü savunuyor.

Köklü çözüm: Üretim Devrimidir.

Plan, tasarruf, yatırım, istihdam ve üretim programıyla ve doğru bir dış

politikayla Türkiye zenginleşir. Üretim artarsa yalnız ücretler değil, evlere giren maaş

sayısı artar, herkesin oğluna, yeğenine, torununa iş bulunur, işsiz kalmaz, refah

yükselir.

EMEKLİLERİ VATAN PARTİSİ’NE ÇAĞIRIYORUZ

Buradan emeklilerimize de sesleniyoruz.

Sadaka ekonomisine boyun eğmeyin. Sizleri iktidarıyla muhalefetiyle sadakaya

mecbur bırakan sistem Partilerine oy vermeyin.

AK Parti hükümetinin de CHP’nin de İYİ Parti’nin ve diğerlerinin de çözümü

aynıdır. Çünkü sistemleri ortaktır.

Sizere bu sistemin içinde köklü çözüm yok ancak sadaka var.

Vatan Partisi, köklü çözümün partisidir. Bütün emeklilerimizi Vatan Partisi’ne

davet ediyoruz.”