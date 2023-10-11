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Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: Emekliler En Az Asgari Ücret Kadar Maaş Almadılar

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, emekli maaşlarına yapılan zamlarla İlgili bugün (11 Ekim Çarşamba) Partisinin Genel Merkezi’nde basın açıklaması yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2023 Çarşamba 15:13
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: Emekliler En Az Asgari Ücret Kadar Maaş Almadılar
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Bursalı açıklamasında Vatan Partisi’nin çözümlerini aktardı.
Açıklamanın tamamını aşağıda dikkatinize sunarız.
Saygılarımızla.

“40 yıllık borçlanma ekonomisi ve bugün derinleşen ekonomik kriz, bütün
üreticilerimizin ve halkımızın günlük yaşantısına ağır bir şekilde yansıyor.
Krizin faturası tamamen milletimizin sırtına yıkılıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner
Bugün bu krizin en çok etkilediği kesimlerden biri de kuşkusuz emeklilerimizdir.
Nüfusumuzun yüzde 20’sini oluşturan, sayısı 16 Milyona ulaşan emeklilerimizin
geniş çoğunluğu büyük zorluklarla, geçinmeye, çocuğunu okutmaya, kirasını ödemeye,
hayatını idame ettirmeye çalışıyor.

TÜRK-İŞ’in hesaplamalarında 2023 yılı Eylül ayı 4 kişilik ailenin açlık sınırı
13.334 TL olarak belirleniyor.
16 Milyon emeklimizin yaklaşık 9 Milyonu aylık 7500 TL emekli maaşı
almaktadır. Yani emeklilerimizin yarısından fazlası, açlık sınırının altındadır.

Vatan Partisi olarak çözümümüz: Emekliler en az asgari ücret kadar maaş
almalıdır.
Asgari ücret, zaten insanın en alt düzeyde geçimini sağlamak için saptanan
ücrettir. Emeklilerimiz de insan. Emeklilerimiz de geçinmeye çalışıyor, yaşamaya
çalışıyor.

Yıllarını Türkiye için çalışarak geçiren, ter döken ve emekli olduktan sonra
daha insanca yaşamak isteyen insanlarımıza sadaka reva görülemez. Emeklilerimizin
onurunu, kişiliğini, insanca yaşamasını savunuyoruz.

Bir ülkede bankalar 350 Milyar TL kar ediyorsa, emekli maaşı 7500 TL olamaz.
Bir ülkede 500 Milyar Dolar dışarıya kaçırılıyorsa, emekli maaşı 7500 TL
olamaz.
Bir ülkede Milletvekili maaşı 73.000 TL ise, emekli maaşı 7500 TL olamaz.
Üretim ve paylaşım ilişkileri bu denli çıkmaza girdiyse, sistem bitti demektir.

EMEKLİ SADAKAYA MUHTAÇ EDİLEMEZ
Bu koşullarda Sayın Cumhurbaşkanımız bırakın emekli maaşlarına artış
yapmayı, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeneceğini açıkladı.
Sadaka mı veriyorsunuz emeklilerimize? Açıklanan, Sadaka Ekonomisinin
çözümüdür. Yani çözüm değildir.

Bu sistemin emekliye verdiği ikramiye, sadakadır.
Kimse emeklilerimizi sadakaya muhtaç edemez. Emeklilerimiz buna da şükür
demeyecek, hak ettiğini alacak.
Ancak bu Sadaka Ekonomisi sistemi içinde başka bir çözüm bulunmuyor.

KÖKLÜ ÇÖZÜM: ÜRETİM DEVRİMİ
40 yıldır Türkiye’yi borca batıran ve krizin bütün yükünü emekçilerimizin,
emeklilerimizin sırtına yıkan bu sistem bitmiştir. Londra veya New York Bankaları
kapısında borç dilenenler bu sistemi kurtaramazlar.
Vatan Partisi yalnız ücret artışını değil, emeklilerimizin ve bütün halkımızın
refahını yükseltmek için köklü çözümü savunuyor.

Köklü çözüm: Üretim Devrimidir.
Plan, tasarruf, yatırım, istihdam ve üretim programıyla ve doğru bir dış
politikayla Türkiye zenginleşir. Üretim artarsa yalnız ücretler değil, evlere giren maaş
sayısı artar, herkesin oğluna, yeğenine, torununa iş bulunur, işsiz kalmaz, refah
yükselir.

EMEKLİLERİ VATAN PARTİSİ’NE ÇAĞIRIYORUZ
Buradan emeklilerimize de sesleniyoruz.
Sadaka ekonomisine boyun eğmeyin. Sizleri iktidarıyla muhalefetiyle sadakaya
mecbur bırakan sistem Partilerine oy vermeyin.
AK Parti hükümetinin de CHP’nin de İYİ Parti’nin ve diğerlerinin de çözümü
aynıdır. Çünkü sistemleri ortaktır.

Sizere bu sistemin içinde köklü çözüm yok ancak sadaka var.
Vatan Partisi, köklü çözümün partisidir. Bütün emeklilerimizi Vatan Partisi’ne
davet ediyoruz.”
Kaynak : istanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

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