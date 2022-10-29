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Vatan Caddesi'nde 99’uncu Yıl Coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü, Vatan Caddesi’nde gerçekleştirilen resmi törenle kutlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ekim 2022 Cumartesi 15:26
Vatan Caddesi'nde 99’uncu Yıl Coşkusu
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü nedeniyle, Fatih'teki Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine, eşleri; Hatice Nur Yerlikaya, Şafak Sivri ve Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katıldı. Çok sayıda vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla Vatan Caddesi’ne koştu. Kutlamalar kapsamında; Yerlikaya, Sivri ve İmamoğlu, üstü açık askeri araç üzerinde vatandaşları selamladı. Tören; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından, İstanbul Valisi Yerlikaya konuşmasını gerçekleştirdi. Askeri bando takımının tören alanında yerini almasıyla geçit töreni başladı. Törende, dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk ekip olan “Türk Yıldızları”nın şovu da yer aldı.

istanbul Times Haber Merkezi / Fatih / İstanbul 

BAĞCILAR MEYDANI’NDAKİ CUMHURİYET COŞKUSUNA ORTAK OLDU 

Caddesi’ndeki resmi kutlamaların ardından Bağcılar Meydanı’na geçen İmamoğlu, İBB’nin ilçede düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini yerinde deneyimledi. Vatandaşların yoğun ilgisi altında meydana giren İmamoğlu, İBB standında çocuklara oyuncak dağıttı. Bağcılar’daki Cumhuriyet coşkusuna ortak olan İmamoğlu, vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

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