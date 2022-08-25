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Uzmanlar “Okula Dönüş” Sürecini Milliyet’e Anlattı

Gündeme ve yaşama dair birçok konuyu farklı bakış açılarıyla ele alan Milliyet Gazetesi, okulların açılmasına sayılı günler kala akıllardaki sorulara yanıt aradı. Uzmanlar, okula dönüş sürecinde öğrencileri ve velileri bekleyen konuları Milliyet okurları için yorumladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2022 Perşembe 16:28
Uzmanlar “Okula Dönüş” Sürecini Milliyet’e Anlattı
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Hayatın yoğun akışı içinde bilgilendirici içerikleri okurlarıyla buluşturan Milliyet Gazetesi,

24-25 Ağustos tarihlerinde yayımlanan “Okula Dönüş” dosyasındaki içerikleriyle ebeveynlere seslendi.

Okurlarını alanında uzman kişilerle buluşturan Milliyet Gazetesi, hazırladığı dosyada, okula başlama yaşının kaç olması gerektiğinden erken ya da geç başlamanın ne gibi olumsuz sonuçlar doğuracağına; çocuğun okula hazır olup olmadığının nasıl anlaşılacağından ebeveyn bağımlılığına kadar ailelerin akıllarındaki tüm sorulara yanıt verdi.

Okul fobisi nedir, çocuk okula gitmemekte diretirse ne yapmalı, hangi durumlarda uzmanlardan destek alınmalı, çocuğu okuldan almak doğru bir davranış mı, hangi aşamaya gelindiğinde okuldan almak gerekir, okuldan aldıktan sonra gelecek yıla hazırlamak için hangi adımlar izlenmeli gibi konulara da değinilen yazı dizisi, ebeveynler için bir rehber niteliğinde.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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