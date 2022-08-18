Uykur, 17 Ağustos Depremi'nde Hayatını Kaybedenleri Andı

Uykur, 17 Ağustos 1999’da ki Marmara depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, "Rabbimden benzer acıları bizlere tekrar yaşatmamasını ve felaketler karşısında birliğimizi daim kılmasını niyaz ediyorum. Depremin 23'üncü yılında, hafızalarımızda deprem gecesi dün olmuş gibi aklımızda. O sahne hep gözümüzün önünde canlanıyor. Gerçekten o gece yaşadıklarımız çok derin acılar bıraktı birçok ailede ve bizlerde. Allah, bir daha böyle bir acıyı bizlere yaşatmasın. Allah kimseye yaşatmasın. 23 yıl geçti ama sanki dün gibi aklımızdan hiç çıkmadı. Allah bir daha yaşatmasın. Unutmadık, unutturmayacağız."dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA