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Üsküdar ’da Madrigal Rüzgarı Esti

Gençler Çavuşdere Spor Salonunda Madrigal Konseriyle Coştu

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ocak 2023 Çarşamba 12:02
Üsküdar ’da Madrigal Rüzgarı Esti
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Kültür ve sanat etkinlikleri ile birbirinden değerli isimlerin vatandaşla buluşmasına öncülük eden Üsküdar Belediyesi Alternatif rock müziğinin yükselen gruplarından Madrigal’i İstanbullularla ile buluşturdu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde renkli anlar yaşandı. Gençler grubun sevilen şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Üsküdar Belediyesi, kültür ve sanat dünyasının en sevilen isimlerini İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor. Üsküdar Belediyesi Çavuşdere Spor Sarayı’nda düzenlenen konserde “İçimizden gelen müziği yaptık, herkes kendinden bir şeyler buldu” mottosuyla yoluna devam eden, alternatif rock müziğinin yükselen grubu Madrigal ile müzikseverleri buluşturdu. Renkli anların yaşandığı konsere Üsküdar ve İstanbul’un dört bir yanından gelen gençler yoğun ilgi gösterdi. Gençler grubun şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi. 

Binlerce müziksever, Madrigal’in en çok beğenilen ‘’Dip, Seni Dert Etmeler, Ne Zamandır Sendeyim, Senden Yoksun, Kelebekler, Bambaşka, Neden Diye Sorma, Bizim Olsalar Yeter, Aynadaki Görüntün’’ adlı şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Konserde sahneye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Madrigal grubuna Üsküdar’ın sembollerinde olan katip ve katibe heykelciği takdiminde bulundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Muhteşem, muhteşem ötesi bu güzel akşamda Çavuşdere Spor Salonunu tıklım tıklım doldurdunuz. Gençler tabi, şu bir gerçek, biz dünyaya biraz erken gelmişiz. Otuz yıl geriye gitsek ben de sizin aranızda olsam dünyalara değişmem bu güzelliği. İyi ki varsınız sevgili gençler. Madrigal Grubu fikri nereden çıktı biliyor musunuz, hemen bizim yan tarafta kütüphanemiz var Haluk Dursun Kütüphanesi. Ben zaman zaman uğrarım oraya gençlere sordum 'ne istiyorsunuz ne yapalım' diye, 'Madrigal' dediniz. Siz dediniz biz yaptık. Hem de 2023’ün ilk konseri, ilk programı. Size feda olsun sevgili gençler. İyi ki varsınız sevgili gençler sizi çok seviyoruz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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