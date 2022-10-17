Ünlü Yönetmen Erdal Gürbüz Aksiyon Yönetmenliği Hakkında Gençlere Tavsiyelerde Bulundu

Ünlü Yönetmen Erdal Gürbüz genç bir kesimi peşinden sürükleyen oldukça başarılı bir isim. Ona hayranlık duyan ve onun ağzından çıkacak her bir kelimeyi heyecanla bekleyen oldukça geniş bir kitle bulunuyor. Ve kendisi bu büyük ilgiye karşılık tüm mütevaziliğini koruyarak kendi ulaştığı başarılara gençlerinde ulaşabilmesi için onlara sürekli destek veriyor. İşte Ünlü Yönetmen Erdal Gürbüz’ün gençlere verdiği bu destelerden birisi daha! Yaptığı bir röportajda Aksiyon yönetmenliği hakkında geniş ve kapsamlı bir bilgilendirme yaptı.

Verdiği ilk tüyo aksiyon yönetmenliğinde başarı elde etmek isteyenlerin öncelikli olarak aksiyon sahneleri için görsel bir zekaya ve kuvvetli bir hafızaya sahip olmaları gerektiği yönünde oldu.

Ünlü Yönetmen Erdal Gürbüz Kimdir?

Ülkemizde aldığı başarılarla yetinmeyerek Avrupa’ya açılan ve burada büyük başarılar elde eden Ünlü Yönetmen Erdal Gürbüz kimdir sorusu son günlerde oldukça sık merak ediliyor. Gençleri peşinden sürükleyen Ünlü Yönetmen Erdal Gürbüz kimdir diyenler için işte altın niteliğinde bilgiler;

Erdal Gürbüz 10.11.1989 yılında İsviçre’de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini burada tamamladıktan sonra Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinden birisi ola ODTÜ Jeoloji Mühendisliğinden mezun oldu. Bu sektöre girişi setlerde kablo toplayarak oldu. Ama sahip olduğu azim ve hırs beraberinde sayısız ödülü de getirdi.

Ünlü Yönetmen Erdal Gürbüz 2019 yılında Uluslararası En iyi Yönetmenlik ödülünü aldı. 2020 yılında da Amerika’nın En iyi Yönetmenlik ödülünü aldı.

Bu alanda Amerika New York Film Akademisi ve Londra Film Akademisi’nde üst düzey eğitim alması onun başarı hikayesine büyük destek sağlamıştır.

http://www.erdalgurbuz.com/