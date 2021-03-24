Ünlü iş insani sancak inşaat yön kur başkanı Engin Engin inşaat sektörüne önemli açıklamalar

Bundan sonraki sureçtede vizyonunu ve misyonunu dahada ileri taşımak adına inşaat sektöründe birçok yeni projeye imza atarak ülke içerisinde yeni istihdam kaynaklari yaratmaya devam edecektir. İnşaat Sektörüne önemli yatırımlar yapan Sancak İnşaat’ gelecekteki hedeflerine ulaşmak adına yaptığı çalışmalar birçok kişinin taktirini ve begenisini kazanmistir .Sektörün iş gücü verimliliği hakkındada konuşan ünlü iş insanı tarafından sektör değerlendirmesine bu makalede yer verdik.

Sancak inşaat Yönetim Kurulu Başkanı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sektörü Desteklemeli.”

Sancak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı E.Engin, günümüzde inşaat sektöründe artan maliyetlerin

çalışmaları olumsuz etkilediğini ve projelere yeterli seviyede destek sunulmadığına dikkat çekerek

sözlerine şöyle devam etti; “İnşaat sektöründeki maliyetlerin günümüzde fazlasıyla artmasıyla birlikte

İnşaat sektörü çok fazla etkilendi ve belirlenen hedeflere ulaşmak son zamanlarda bir hayli zorlaştı. Bu sebeple sektörde yer alan firmaların belirlenen hedeflerine ulaşabilmesi konusunda T.C. Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli desteklerin verilmesi şarttır kentsel dönüşüm kapsamında ınşaat firmalarının yeterli yenileme seviyelerine ulaşabilmesi için orta olçekli firmalara mutlak destek

verilmelidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlıgımızın bu konuya özen göstermesinin sonucunda inşaat

sektöründe beklenen verim ve istihdam kaynakları artacaktır dedi. ünlü iş insanı İnşaat sektörünün

devlet büyükleri tarafından desteklenmesi durumunda kentsel dönüşüm kapsaminda dayanıklı, ve uzun ömürlü akıllı konutlar üretebileceklerini söyledi.

Ünlü iş insani Sancak insaat yönetim kurulu başkani “Sektörün Öncüsü Olma Hedeflerimizi Sürdüreceğiz.”

Her ne kadar sektöre devlet desteği konusunda yeterli takviyeler yapılmıyor olsa da günümüzde

popülerliğini koruyan ve her geçen gün arttırmayada devam eden inşaat sektöründe firmamız adına

koyduğumuz hedeflerimizi sürdüreceğiz diyen ünlü iş insanı" sözlerine şöyle devam etti; geçmiş yıllarda gerek bakanlığımız gerekse sektörün öncü

firmalarıyla birlikte yaptığımız ortak çalışmalar sayesinde sektörün öncüsü olma hedefimize emin

adımlarla ilerlemeye devam edeceğmize inanıyorum. Biz bu konudaki çalışmalarımızı her zaman olması gereken seviyelerde tutarak hedeflerimizi ona göre belirliyoruz. Bütün ekiplerimiz alanında profesyonel,ve son

derece tecrübeli persenölden oluşmaktadır sektörde gerekli bilgi ve birikime sahip olduklarını

belirterek bundan sonraki süreçte geçmişte olduğu gibi başarı odaklı çalışmalarına devam

edeceklerini belirtti

Ünlü iş insanı istanbulun sultangazi ilçesinde başarlı projelere imza atmaya devam ediyor

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yap sat ve kentsel dönüşüm adı altında ilçede başarılı ve önemli

projelere imza atarak . Bu projelerin birçok kişi tarafından beğeniliyor olması, marka bilinirliği ve popürlerliği konusunda önemli etkiler sunarken halkın sağlam temellere dayanan yapılarda oturmasını sağlıyor. Sancak insaat Yönetim Kurulu Başkanı E. Engin başta olmak üzere butun yonetim kurulu üyeleri ve çalışma arkadaşları son derece deneyimli bir kadrodan oluşmaktadır.bütün projelerimizde deneyimli ve başarılı mimarlarla çalışan Sancak İnşaat; sağlam temellerinin yanı sıra estetik ve görsel niteliği ile sıcak aile ortamlarina uygun olan yapılar

İnşa etmeye devam ediyor. Bütün hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken müşteri memnuyeti onceligimizdir diyerek sözlerine son verdi.

Sosyal Medya Paylaşımlarıyla gerek inşaaat sektörü gerekse ozel hayatıyla adından sikca söz ettiren Ünlü iş insanı Sancak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Engin, Instagram’da @sancakengin_ kullanıcı adıyla sektörün önde gelen isimleri arasında popülerlığini koruyarak adindan sıkça söz ettirmektedir. İnstagram da @sancakengin_ adıyla bilenen ünlü iş insani geçmişteki tecrubesiyle sosyal medya hesabı instagram aracılığıyla takipçilerine ulaşarak sektörde yasanilan bütün gelişmeleri analizleri ve günlük değerlendirmeleri ile ilgili bütun bilgi birikimlerini sevenlerine ve takipçilerine duyurmaya devam edecegiz diyen ünlü iş insanı ayni zamanda etkili bir sosyal medya kullanıcısıoldupunu belirtti.