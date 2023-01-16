Ünlü İş Adamı Aytekin Toy ile sosyal medyada gündem olan bağışı hakkında konuştu

Yurt dışındaki kimsesiz çocuklar adına açtığınız dövüş okullarınızı Türkiye’de de faaliyete geçirmeyi düşünüyor musunuz?

Aytekin Toy: “Yurt dışındaki okullarım gibi aynı şekilde Türkiye’de de aynı konsepti yapmayı düşünüyorum.” AYTOY FİGHT TEAM ve THAİLAND UPPERCUTS MUAY THAİ ile senelerdir birlikteliği devam eden Toy, açıklamalarını sürdürdü.

“Hayat felsefem din ayırımı, insan ırk ayırımı hiç bir zaman yapmadım. Benim için iyi insan kötü insan var…) “Şu anda Türkiye’de yetiştirdiğim çok sayıda genç sporcum var müsabaka hazırlıklarımız devam ediyor ama bu işi büyük şehirde büyük bir stadyum ile yapmak istediğini ve yakın zamanda faaliyete geçireceğimizi düşünüyorum.”

En son dövüşünü 2022 yılında yapan toy bu sene müsabakalara çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Toy, bu sene daha çok golf ile ilgileneceğini dövüş sporunu artık hobi olarak devam etmeyi düşündüğünü söyledi.

Yurt dışındaki inşaat sektörünüz hakkında ilerlemeler nedir?

Aytekin Toy; “Yurt dışında şuanda inşaat işlerini son hız devam ettiriyorum. Yurt dışında da ortaklarım var çoğu zaman bende uçuş yapıp takibini sürdürüyorum. Yurt dışında şuanda yaptığım inşaatları Türkiye’de de yakın zaman içinde faaliyete geçirmeyi düşünüyorum.”