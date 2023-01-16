banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.207,67
ALTIN
1.155,75
DOLAR
18,75
STERLİN
22,95
EURO
20,35
Siyasetin Her Rengi İmamoğlu İçin Bir Araya Geldi
Son Dakika
Siyasetin Her Rengi İmamoğlu İçin...
İmamoğlu: Bütün Vatandaşlarımız Duysun ki ; Hangi Konu Olursa Olsun, Zor Anında İBB Yanında
İmamoğlu: Bütün Vatandaşlarımız Duysun ki...
Mehmet Ali Bekaroğlu Hakka Yürüdü
Son Dakika
Mehmet Ali Bekaroğlu Hakka Yürüdü
Nâzım Hikmet 121 Yağında !
Nâzım Hikmet 121 Yağında !

Ünlü İş Adamı Aytekin Toy ile sosyal medyada gündem olan bağışı hakkında konuştu

Yaptığı bağışlar ile ilgili açıklamalardan bulunan iş insanı Aytekin Toy; “Yaptığım hayır ve bağışları göz önüne sürmeyi sevmem. Yapılan hayır sen ve kalbin arasında kalması gerektiğini düşünen kişilerdenim. Fakat sosyal medya üzerinde bu tarz durumları gizlemek maalesef çokta elde değil.” İfadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ocak 2023 Pazartesi 15:26
Ünlü İş Adamı Aytekin Toy ile sosyal medyada gündem olan bağışı hakkında konuştu
banner171

Yurt dışındaki kimsesiz çocuklar adına açtığınız dövüş okullarınızı Türkiye’de de faaliyete geçirmeyi düşünüyor musunuz?

Aytekin Toy: “Yurt dışındaki okullarım gibi aynı şekilde Türkiye’de de aynı konsepti yapmayı düşünüyorum.” AYTOY FİGHT TEAM ve THAİLAND UPPERCUTS MUAY THAİ ile senelerdir birlikteliği devam eden Toy, açıklamalarını sürdürdü.

“Hayat felsefem din ayırımı, insan ırk ayırımı hiç bir zaman yapmadım. Benim için iyi insan kötü insan var…) “Şu anda Türkiye’de yetiştirdiğim çok sayıda genç sporcum var müsabaka hazırlıklarımız devam ediyor ama bu işi büyük şehirde büyük bir stadyum ile yapmak istediğini ve yakın zamanda faaliyete geçireceğimizi düşünüyorum.”

En son dövüşünü 2022 yılında yapan toy bu sene müsabakalara çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Toy, bu sene daha çok golf ile ilgileneceğini dövüş sporunu artık hobi olarak devam etmeyi düşündüğünü söyledi.

Yurt dışındaki inşaat sektörünüz hakkında ilerlemeler nedir?

Aytekin Toy; “Yurt dışında şuanda inşaat işlerini son hız devam ettiriyorum. Yurt dışında da ortaklarım var çoğu zaman bende uçuş yapıp takibini sürdürüyorum. Yurt dışında şuanda yaptığım inşaatları Türkiye’de de yakın zaman içinde faaliyete geçirmeyi düşünüyorum.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siyasetin Her Rengi İmamoğlu İçin Bir Araya Geldi
Siyasetin Her Rengi İmamoğlu İçin Bir Araya Geldi
Dünyanın Etrafını 6 Kez Dolaştı
Dünyanın Etrafını 6 Kez Dolaştı
Davutoğlu :Erdoğan MHP ve Doğu Perinçek'in Korkusundan Dolayı Kürtçe'nin Önündeki Engelleri Kaldıramıyor
Davutoğlu :Erdoğan MHP ve Doğu Perinçek'in Korkusundan Dolayı Kürtçe'nin Önündeki Engelleri Kaldıramıyor
Milli Sinemanın Öncü Yönetmeni Yücel Çakmaklı ZKSM’ de Anıldı
Milli Sinemanın Öncü Yönetmeni Yücel Çakmaklı ZKSM’ de Anıldı
Sondakikam Haber Sitesi ve Mobil Uygulamaları Yayında !
Sondakikam Haber Sitesi ve Mobil Uygulamaları Yayında !

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169