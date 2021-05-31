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Uluslarası Askeri Kıyafet Üreticisi: Raff Military Textile!

Ülke ekonomisi açısından ihracatçılık her zaman önemli bir yere sahiptir. Bir ülkenin ekonomisinin kalkınması, ülkenin üretim kapasitesinin yüksek olmasından geçer, diyebiliriz. Bu nedenle her devlet için ihracat sektörü iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken bir role sahiptir. Türkiye sınırlarında ise tekstil ihracatı oldukça yaygındır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:23
Uluslarası Askeri Kıyafet Üreticisi: Raff Military Textile!
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Pamuk rezervinin yüksek olduğu topraklarımız, kaliteli ve sağlığa zararı bulunmayan kumaşlar üretmemize katkı sunmuştur. Yüksek pamuk oranı içeren kumaşlar ile tekstil sektörü kendini gün geçtikçe geliştirmektedir. Elbette yüksek oranda pamuk kullanımı, tekstil firmaları için aynı zamanda yüksek maliyet demektir. Bu nedenle birçok tekstil sektörü pamuk kullanımını azaltarak üretimlerini gerçekleştirmektedir.

Raff Military Textile ise uluslararası bir askeri kıyafet üreticisi olarak yüksek oranda pamuk içeriği ile Cordura olarak adlandırılan kaliteli kumaş tiplerini, üniforma üretimi için tercih etmektedir. Raff’ın asker kıyafetleri içeriklerini daha detaylı olarak https://www.raff.com.tr/asker/asker-kiyafetleri/ buradan öğrenebilirsiniz.

Siteyi incelediğiniz takdirde Raff Military Textile‘ın ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasının sahibi olduğunu görebilirsiniz. Raff, gerek kullandığı materyallerin kalitesi gerek uzman işçiliği ile bu sertifikayı almayı hak kazanmıştır. Üretiminde hiçbir maliyetten kaçmayarak yüksek oranda pamuk kullanmıştır. Her geçen gün tekstil alanında kendini geliştirmekte ve çok daha fazla ürünü bünyesine dahil etmektedir.

Geniş çaplı bir pazara sahip olan Raff, yalnızca kıyafet üretimi ile sınırlı kalmamış aynı zamanda askeri personeller için gerekli tüm ekipmanların satışını da üstlenmiştir. Örneğin, askeri uyku tulumu, askeri çadır, askeri kask veya askeri sırt çantası gibi daha sayılabilecek birçok ürünü Raff markası aracılığıyla temin etmek mümkündür. Bahsedilen tüm bu ürünleri ise https://www.askerigiyim.com/urunlerimiz/asker/ adresinden görebilirsiniz.

Uzun yıllara dayanan tecrübesi sayesinde Raff, bugün aktif olarak 60 ülkeye birden askeri kıyafet ihracatı sağlamaktadır. Bununla birlikte müşterilerine polis, kurumsal ve promosyon kıyafetler gibi farklı alanlara hitap eden ürünler de sunmaktadır. Firmanın kendisine ait resmî web sitesi https://www.raff.com.tr/ adresinden hakkında daha fazla bilgi öğrenmek ve üretim - dağıtım - satış avantajlarını görmek mümkündür.

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