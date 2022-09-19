banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.199,54
ALTIN
986,04
DOLAR
18,30
STERLİN
21,02
EURO
18,41
Ümraniye Meydanına Ve İSPARK'ına Kavuştu
Ümraniye Meydanına Ve İSPARK'ına Kavuştu
İBB’ Den Çiftçiye 25 Milyon Liralık Buğday Tohumu, 4 Milyon TL’Lik Mazot Desteği
Son Dakika
İBB’ Den Çiftçiye 25 Milyon...
Özgür Karabat: "Bunun adı sosyal konut değil, rant projesi!" (HALK NE DEDİ VİDEO)
Son Dakika
Özgür Karabat:
İstanbul Halkı ve Dünya İnsanları, Tarihi Surlarıyla Buluştu (VİDEOLU)
Son Dakika
İstanbul Halkı ve Dünya İnsanları,...

Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Katalan Müzisyen Jordi Savall Konseriyle Başlıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle gerçekleştirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 22 Eylül’de başlıyor. Dünyanın çeşitli yerlerine ait mistik müziklerin buluşma noktası olan festivalin ilk gününde, neslinin en yetenekli ve çok yönlü müzisyenlerinden biri olan Katalan sanatçı Jordi Savall sahne alacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Eylül 2022 Pazartesi 14:51
Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Katalan Müzisyen Jordi Savall Konseriyle Başlıyor
banner171

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’ne dahil edilen 19’uncu Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, müzik severleri farklı dünyalara götürmeye hazırlanıyor. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî'nin 815’inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında 22 Eylül’de başlayıp 30 Eylül’e kadar sürecek festivalde, müziğin etkili gücü sayesinde farklı inanış ve kültürler en çarpıcı yönleriyle sanat severlerle buluşacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Dünyanın mistik müziği Konya’da buluşuyor

Konya Mistik Müzik Festivali’nin bu yılki ana konser mekânı Selçuklu Kongre Merkezi olacak. Festivalin ilk günü olan 22 Eylül’de, eski müziklerin anlatıcısı olarak tanınan Katalan müzisyen Jordi Savall müzik severlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Festival boyunca da dünyanın farklı ülkelerinden farklı ezgiler, Selçuklu Kongre Merkezi’nden Konya’ya ve çevre illere ulaşacak. 23 Eylül’de Mısır’dan El-Hadra Ensemble, 24 Eylül’de Azerbaycan’dan Teyyub Aslanov, 25 Eylül’de Türkiye’den Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, 26 Eylül’de Almanya’dan Pera Ensemble, 27 Eylül’de Özbekistan’dan Adolat Ismoilova, 28 Eylül’de Hindistan’dan Dhruv Sangar, 29 Eylül’de Türkiye’den Cengiz Özkan ve 30 Eylül’de İran’dan Hesameddin Seraj, Selçuklu Kongre Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak. Kapsamlı bir restorasyonun ardından şehrin kültür ve sanat merkezi olarak hizmet veren Tantavi Han’da 28 Eylül’de yapılacak “İnançların Dili” konseriyle farklı din ve inançların müzikleri aynı sahneden yükselecek. Mevlâna Müzesi, 29 Eylül’de “Âyin-i Şerîf” olarak isimlendirilen Semâ âyinine ev sahipliği yapacak.

Geniş bir yelpazede açık hava konserleri

Konya Mistik Müzik Festivali’nin etkileyici atmosferi sadece salon konserleriyle sınırlı kalmayacak. Konyalılar ve çevre illerde yaşayanlar açık hava etkinlikleriyle de dolu dolu bir dokuz gün geçirecek. Mevlâna Meydanı, festival boyunca açık hava etkinliklerinin önemli adreslerinden biri olacak. Mevlâna Meydanı’nda 23 Eylül’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ritim sanatçısı Suat Orhan’ın “Bendire Salâ” isimli performansı, 24 Eylül’de Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun Tekke Musikisi, 27 Eylül’de de Zakiran Nevbe Topluluğu’nun gösterisi, sanat severlerin ilgisine sunulacak. Konya’nın en eski ve hareketli meydanlarından biri olan Zafer Meydanı da müzik severlerin buluşma noktası olacak. 25 Eylül’de Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı “Kuy-i Hicaz” ve 26 Eylül’de Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı “Saz-ü Söz” konserleriyle müzik severlere ziyafet yaşatacak. Konya’nın yeni meydanlarından birisi olan Kılıçarslan Meydanı’nda Maher Zain ile Mesut Kurtis konser verirken, TRT bağlama sanatçısı Hasan Hüseyin Genç ile yine kendisi gibi bağlama sanatçısı olan kardeşi Zeynel Genç, 29 Eylül’de Kültür Park’ta “Bir Nefes” isimli konser verecek. Çağdaş santur virtüözü Sedat Anar, 30 Eylül’de “Santurname” adlı konseriyle Konyalı müzik severlerin karşısına çıkacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Topluluğu ise 23-27 Eylül tarihleri arasında her gün Merkez Tren Garı’nda canlı performans sergileyerek, festival ruhunu canlı tutacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Genelinde Kiralar 2 Yılda 5 Kat Arttı
Türkiye Genelinde Kiralar 2 Yılda 5 Kat Arttı
Dünyaca Ünlü Tasarımcı Adam D. Tihany Ve İş Ortağı Alessia Genova Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’u Ziyaret Etti
Dünyaca Ünlü Tasarımcı Adam D. Tihany Ve İş Ortağı Alessia Genova Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’u Ziyaret Etti
Dünyaca Ünlü Tasarımcı Adam D. Tihany Ve İş Ortağı Alessia Genova Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’u Ziyaret Etti
Dünyaca Ünlü Tasarımcı Adam D. Tihany Ve İş Ortağı Alessia Genova Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’u Ziyaret Etti
Motor Tutkunları Prof. Dr. Haydar Baş Anısına Yarıştı
Motor Tutkunları Prof. Dr. Haydar Baş Anısına Yarıştı
Tuzla'da Karting Mücadelesi Nefes Kesti
Tuzla'da Karting Mücadelesi Nefes Kesti

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169