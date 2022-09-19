Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Katalan Müzisyen Jordi Savall Konseriyle Başlıyor

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’ne dahil edilen 19’uncu Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, müzik severleri farklı dünyalara götürmeye hazırlanıyor. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî'nin 815’inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında 22 Eylül’de başlayıp 30 Eylül’e kadar sürecek festivalde, müziğin etkili gücü sayesinde farklı inanış ve kültürler en çarpıcı yönleriyle sanat severlerle buluşacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Dünyanın mistik müziği Konya’da buluşuyor

Konya Mistik Müzik Festivali’nin bu yılki ana konser mekânı Selçuklu Kongre Merkezi olacak. Festivalin ilk günü olan 22 Eylül’de, eski müziklerin anlatıcısı olarak tanınan Katalan müzisyen Jordi Savall müzik severlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Festival boyunca da dünyanın farklı ülkelerinden farklı ezgiler, Selçuklu Kongre Merkezi’nden Konya’ya ve çevre illere ulaşacak. 23 Eylül’de Mısır’dan El-Hadra Ensemble, 24 Eylül’de Azerbaycan’dan Teyyub Aslanov, 25 Eylül’de Türkiye’den Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, 26 Eylül’de Almanya’dan Pera Ensemble, 27 Eylül’de Özbekistan’dan Adolat Ismoilova, 28 Eylül’de Hindistan’dan Dhruv Sangar, 29 Eylül’de Türkiye’den Cengiz Özkan ve 30 Eylül’de İran’dan Hesameddin Seraj, Selçuklu Kongre Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak. Kapsamlı bir restorasyonun ardından şehrin kültür ve sanat merkezi olarak hizmet veren Tantavi Han’da 28 Eylül’de yapılacak “İnançların Dili” konseriyle farklı din ve inançların müzikleri aynı sahneden yükselecek. Mevlâna Müzesi, 29 Eylül’de “Âyin-i Şerîf” olarak isimlendirilen Semâ âyinine ev sahipliği yapacak.

Geniş bir yelpazede açık hava konserleri

Konya Mistik Müzik Festivali’nin etkileyici atmosferi sadece salon konserleriyle sınırlı kalmayacak. Konyalılar ve çevre illerde yaşayanlar açık hava etkinlikleriyle de dolu dolu bir dokuz gün geçirecek. Mevlâna Meydanı, festival boyunca açık hava etkinliklerinin önemli adreslerinden biri olacak. Mevlâna Meydanı’nda 23 Eylül’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ritim sanatçısı Suat Orhan’ın “Bendire Salâ” isimli performansı, 24 Eylül’de Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun Tekke Musikisi, 27 Eylül’de de Zakiran Nevbe Topluluğu’nun gösterisi, sanat severlerin ilgisine sunulacak. Konya’nın en eski ve hareketli meydanlarından biri olan Zafer Meydanı da müzik severlerin buluşma noktası olacak. 25 Eylül’de Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı “Kuy-i Hicaz” ve 26 Eylül’de Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı “Saz-ü Söz” konserleriyle müzik severlere ziyafet yaşatacak. Konya’nın yeni meydanlarından birisi olan Kılıçarslan Meydanı’nda Maher Zain ile Mesut Kurtis konser verirken, TRT bağlama sanatçısı Hasan Hüseyin Genç ile yine kendisi gibi bağlama sanatçısı olan kardeşi Zeynel Genç, 29 Eylül’de Kültür Park’ta “Bir Nefes” isimli konser verecek. Çağdaş santur virtüözü Sedat Anar, 30 Eylül’de “Santurname” adlı konseriyle Konyalı müzik severlerin karşısına çıkacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Topluluğu ise 23-27 Eylül tarihleri arasında her gün Merkez Tren Garı’nda canlı performans sergileyerek, festival ruhunu canlı tutacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )