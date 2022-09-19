Uluslararası 4. Gastroantep Festivali 2.5 Milyon Ziyaretçinin Katılımıyla Sona Erdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) görkemli bir kapanışla sona erdi. Güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerin dünyaya tanıtıldığı festivali, yurt içi ve yurt dışından 2.5 milyona yakın kişi ziyaret etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Dünya Bankası'nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda (UCCN) Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, bir kez daha dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olduğunu kanıtladı. Kadim mutfağıyla Gaziantep’i dünya sahnesine taşıyan, Gaziantep’in yanı sıra bölgeye, ülke ekonomisine ve turizmine katkı sağlayan uluslararası festival; ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından binlerce lezzet tutkununun buluşma noktası oldu. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye’nin ünlü şefleri, otel ve restoran yatırımcıları, sektör temsilcileri ve profesyonelleri, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler ve akademisyenler ile yurt içi ve yurt dışından festivali ziyarete gelen yaklaşık 2.5 milyon kişi Gaziantep’te unutulmaz anılar biriktirdi.

300 ÜNLÜ ŞEF, 70 ÜLKEDEN 2.5 MİLYON LEZZET TUTKUNU BULUŞTU

15-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen, ilk gün Antepfıstığı hasadı ve şire yapımıyla konuklarına kapılarını açan GastroAntep; ardından birbirinden renkli, eğlenceli ve bilgilendirici etkinliklerle devam etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleşen festival, yaklaşık 70 ülkeden katılımcı, 20’si Michelin yıldızlı 300 ünlü şefi buluşturdu.

Bu yılki teması “Sürdürülebilirlik” olan festivalde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında tescillenen 100 coğrafi işaretli üründen 60’ının tescil belgelerinin teslimi için tören yapıldı. Festivalin ilk günü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı iş birliğinde “Sürdürülebilir Bir Gastronomi İçin Coğrafi İşaretlerin Önemi: Gaziantep Örneği” çalıştayı da düzenlendi. Festival etkinlikleri kapsamında, Rayiha Baharat Müzesi ve Peynir Müzesi törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Rekor ziyaretçi sayısına ulaşan GastroAntep; dört gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Festival coşkusu tüm kenti sararken Anadolu Ateşi’nin gösterisi, ünlü sanatçılar Haluk Levent, Emircan İğrek ve Derya Uluğ’un konserleriyle müzik ve eğlence dolu saatler yaşandı. Festivalde dört gün boyunca paneller, Michelin yıldızlı şeflerle workshoplar, uzman konukların katıldığı söyleşiler, Lokal Chef Yarışması, çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )