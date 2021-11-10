Ulu Önderi̇ Anan İmamoğlu: Bu Ülkeni̇n Başina Gelmi̇ş En Güzel Şey, Atatürk

BEYOĞLU – ŞİŞLİ – BEŞİKTAŞ – BAKIRKÖY / İSTANBUL Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’ncü yıldönümünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle anıldı. Atatürk için düzenlenen tören; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’nci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kurumları adına Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koymalarıyla başladı. İstanbul 1 ve 2 nolu barolar, siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta sırasıyla çelenk koydu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da partileri adına anıta çelenk bıraktı. Çelenk merasiminin ardından; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. “İNŞALLAH LAYIK OLACAĞIZ” Yerlikaya, Yeni ve İmamoğlu, Taksim’deki resmi törenin ardından, Şişli’deki Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda İstanbul Valiliği’nce düzenlenen Atatürk'ü Anma Programı’na katıldı. CRR’den Dolmabahçe Sarayı’na geçen Yerlikaya, Yeni ve İmamoğlu, Ata’nın 10 Kasım 1938’de yaşama gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti. Atatürk’ün son nefesini verdiği yatağa çiçek bırakan üçlü, Dolmabahçe Sarayı’nda kısa bir tur yaptı. İmamoğlu, bu anlarda duygularını, sosyal medya hesabından yayınlanan canlı yayında, “Bu ülkenin başına gelmiş en güzel şey, Atatürk. Işığı hiç sönmüyor; çok kuvvetli. Allah’tan rahmet diliyorum, minnet duyuyorum. İnşallah layık olacağız” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu, Dolmabahçe Sarayı’nın ardından son durağı olan ve yenilenmiş haliyle hizmete giren Florya Atatürk Kent Ormanı’nda düzenlenen “10 Kasım Ata'yı Anma Yürüyüşü”ne katıldı. FLORYA’DA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ CHP PM üyesi Eren Erdem, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Kemal Çebi ile bir araya gelen İmamoğlu, yürüyüşe eşlik edecek vatandaşlara bir konuşma yaptı. Florya Atatürk Ormanı’nın, Atatürk'ün en fazla önem verdiği alanlardan birisi olduğunu belirten İmamoğlu, “Yıllardır kendi haline bırakılmış bu alanı, altyapı olarak insanların sadece ve sadece yürüyüş, koşu yaptığı, dinlendiği bir alan olarak hazırladık. Çok eksikleri vardı, tamamladık. Bunun bittiği günü, özellikle 10 Kasım'da, Ata’mızı andığımız bu güzel günde, bir geleneksel yürüyüşle başlatalım istedik” dedi. Alanın; İBB, Bakırköy Belediyesi ve vatandaşlar tarafından sahiplenilmesini isteyen İmamoğlu, “inşallah burası, başta Bakırköy halkımız olmak üzere, İstanbullulara emanet bir düzene, sisteme kavuşmuş olarak ömrüne devam edecek” diye konuştu. “İPA DA BU BÖLGEYE HAYIRLI UĞURLU OLSUN” Florya Atatürk Ormanı bünyesinde yer alan ve daha önce İBB Başkanlık Konutu olarak kullanılan yaklaşık 80 bin metrekarelik alanı, İstanbul Planlama Ajansı’na (İPA) dönüştürdüklerini hatırlatan İmamoğlu, “İstanbul'un geleceğine, gelecek vizyonuna, ‘Vizyon 2050 ofisi’nden istatistik ofisine, ‘Enstitü İstanbul'dan birçok kurum ve kuruluşuna varıncaya kadar birimlerin olduğu sivil toplum örgütleriyle, gençlerle, gençlik atölyelerinin olduğu ve aynı zamanda bütün dünyanın en üst seviye kütüphaneleriyle online diyalog kurabilecek kütüphanesiyle muazzam bir alana dönüşmüştür. İPA da bu bölgeye hayırlı uğurlu olsun. Bu geniş ve büyük alanın daha iyi kullanıma uygun, aynı zamanda diğer fonksiyonlarıyla İstanbul içinde becerikli bir mahal haline gelmesi, tam da Cumhuriyet’imizin bizden beklentilerine karşılık gelecek, doğaya sahip çıkan, insanların yaşam kalitesini düzelten ve düzenleyen, aynı zamanda aklın ve bilimin ışığında gelecekle ilgili çalışmalar yapılan bir alan oluşmasına imza atmış olduk” diye konuştu. “İSTANBUL LOKOMOTİF ŞEHİR OLMAK ZORUNDA” Yürüyüş sonrası, İklim Zirvesi’ne katılmak üzere Glasgow’a gideceğini kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi: “Dünyanın artık en önemli konusu, ülkelerin en önemli konusu ve şehirlerin en önemli konusu; iklim değişikliğiyle mücadele, küresel ısınmayla mücadele. Bu noktada dünyadaki bütün ülkeler, bütün ülkelerinin büyük bir kısmını artık bu alana ayırıyor ve dünyanın yaşanabilir bir dünya olması için ortak mücadele platformları oluşturuluyor. İstanbul, dünyanın bu yolculuğunun en lokomotif şehirlerinden birisi olmak zorunda. Çünkü İstanbul, dünyanın en güzel, en değerli, en önemli şehirlerinin başında geliiyor. O zaman hepimiz sorumluyuz. Dünyayı korumak, ülkemizi korumak, şehrimizi korumak, doğayı, yaşamı, canlıları ve tabii ki insan yaşamını korumak ve güzelleştirmek adına milletçe, beraberce ortak akılla bir mücadelenin içerisinde olmamız lazım. Doğaya, şehrimize, yaşamımıza, ülkemize tahribat verecek veya bizi tehdit eden, yaşamı tehdit eden her ne varsa, hangi anlayış varsa, hangi iş varsa, sözüm ona hangi proje varsa karşısında milletçe durmalıyız.” TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLK KENT ORMANI İmamoğlu ve beraberindeki heyet, konuşmanın ardından yenilenen Florya Atatürk Ormanı’nda anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği ve İstanbul’daki Florya Atatürk Ormanı, ülkedeki en büyük yeşil alanlardan biri olarak öne çıktı. Florya Atatürk Ormanı’nın ağaçlandırılmasına 1936 yılında başlandı. Florya’da, eski adıyla Ayestafanos Mezarlığı’nın bulunduğu yere çam ağaçlı dikilerek, bölgeye “Atatürk Korusu” adı verildi. Florya Atatürk Ormanı’nın tesisi için ilk adımı, Fransız Mimar ve Şehir Plancısı Henri Prost hazırladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla görev alan Prost, Yenikapı’dan Florya’ya kadar yeşil ağırlıklı bir kent planını oluşturdu. İBB, süreç içerisinde bakımsız kalan toplam 542 bin 721 metrekarelik alanda yenileme çalışmalarına başladı. TEPEDEN TIRNAĞA YENİLENDİ Yenileme çalışmaları kapsamında şu imalatlar gerçekleştirildi: “Korunun mevcut asfalt ve betondan oluşan geçirimsiz yolları değiştirilerek ekolojik denge sağlanması amacıyla doğal bisiklet ve yürüyüş yolları yapıldı.8 bin metrekarelik bisiklet yolu hayata geçirildi. 17 bin 120 metrekarelik toprak zemin yürüyüş yolu imalatı tamamlandı. Giriş kapıları yenilerek, güvenlik tedbirleri artırıldı. 101 bank ve 65 kır masası, ormanın dokusuna uygun biçimde eklendi. 7 bin metrekarelik otomatik sulama tesisatı yapıldı. Drenaj hattı, 287,15 metre daha artırıldı. Ücretsiz İBB Wifi hizmeti devreye alındı. Mevcut olmayan ışıklandırma, yaban hayatı da gözetilerek insan boyuna yakın bir biçimde tekrar düzenlenerek hayata geçirildi. 2021’de, bin ağaç ormana eklendi. 2022 hedefi olarak da bin ağacın daha eklenmesi planlanıyor. 6 bin mevsimlik çiçeğin ekildiği alana, 7 bin metrekarelik çim serimi yapıldı. Damlama sulama sistemi tamamlandı. Alana; 4 tanesi kütükten, bir tanesi de mermerden çeşme eklendi. Kule mimarili çocuk oyun grubu ve eğitim alanı, birinci etap projesi olarak tamamlandı. Zeminde zeytin çekirdeği kullanıldı. Mescit, merkezi yere konuldu. 2 tuvalete ek olarak, ormana bir tuvalet daha konuldu. Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)