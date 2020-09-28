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Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorundan Azerbaycana Destek Açıklaması
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Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorundan Azerbaycana Destek Açıklaması

Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorun; "Biz ülkücüler olarak, her zaman ve her durumda olduğu gibi Azerbayca'nın yanındayız. Ülkü Ocakları Eski Başkanı ve Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorun "Azerbaycan yalnız değildir" dedi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
28 Eylül 2020 Pazartesi 13:23
Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorundan Azerbaycana Destek Açıklaması
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Başkan Ertorun yaptığı açıklamada; İşgalci ermenilerin saldırısında şehit olan Azerbaycan Türkü gardaşlarımıza Allahtan rahmet dilerim. Karabağ Türk dünyası için milli namustur yeniden Azerbaycanın olacaktır. İşgalden kurtarılan Türk köyleri zaferin habercisidir. Her zaman yanındayız her şartta yanındayız.

Ermenistan'ın, Azerbaycan mevzilerine ve sivil halka yönelik saldırısına ilişkin Ertorun, "Elbette Azerbaycan ordusu gereğini yaptı ve bu saldırıları püskürttü. Buradan şunu görüyoruz, Ermenistan özellikle işgal ettiği topraklardan, dikkati başka yerlere çekmek istiyor ve yeni çatışma alanları oluşturarak dikkat dağıtmak istiyor. Bu oyuna gelmeyeceğiz.

Türkiye'nin, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunması için elinden gelen her desteği verecektir. Ertorun, "Azerbaycan işgal edilmiş topraklar ve Karabağ konusunda işgal bitene kadar biz ülkücüler olarak Azerbaycan'ın yanında olacağız.

27 yıldır işgal ve saldırılar sürüyor. Buna artık bir dur deme zamanı gelmiştir. İran ve Rusya Ermenistana açıktan destek veriyor. Bu kabul edilemez. Ülkücüler olarak Yeniden Rüzgâr Birliği, Fırtına Timi olmaya hazırız. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçelinin talimatını bekliyoruz" dedi.

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