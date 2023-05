Ülkücü Başkan Ertorun’dan Erdoğan’a Destek

14 MAYIS’TA BİR ADAYIN % 51 OY ALAMADIĞI İÇİN 28 MAYIS 2023DE 2.TUR SEÇİME GİDİLECEK OLMASI ÖNCESİ ERTORUN’DAN ERDOĞAN’A DESTEK AÇAIKLAMASI GELDİ

Ülkü Ocakları Eski Başkanı, Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkanı ve MHP Milletvekili Adayı Okan Ertorun,13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Cumhur İttifakı ile ilgili Önemli Açıklamalar da bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner – İstanbul

YÜZYILIN SEÇİMİ VE BÜYÜK KAZANIMLAR

Ertorun, yaptığı açıklamada; "MHP olarak oylarımızı ve Milletvekili sayımızı artırdık. Cumhur İttifakı olarak TBMM'de çoğunluğu elde ettik.

13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Cumhuriyetimizin 100.yılında önemli bir dönüm noktası olacaktır. ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ-TEİ, ASPİLSAN, MKE ve Özel Teşebbüsler Savunma Sanayinde büyük başarılar elde ediyor.

TOGG, TCG Anadolu, MİLGEM, Altay Tankı, Atak Helikopteri, MMU Kaan, Kızılelma, İHA, SİHA, TİHA, İMECE, ULAK, Tayfun gibi Savunma Sanayinde önemli kazanımlar elde ettik. Nükleer santral hizmete geçti. Petrol ve Doğalgaz aramalarında önemli bir aşamaya gelindi. Bu kazanımların devamı için Erdoğan'ı güçlü bir şekilde destekliyoruz şeklinde konuştu.

ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Ülkücü ve MHP Milletvekili Adayı olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada ülkemiz ve değerlerimiz için tüm gücümüzle teşkilatımızla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılında, Ülkemiz için, Büyük Türkiye için, Cumhur İttifakı’nın önemini bir kez daha görülmüştür. Zor bir dönemden geçiyoruz. Güçlü devlet yönetimi ile Deprem, Sel gibi Afet ve Acil Durumlara hızlı müdahale ile yaralar sarılmaya devam ediyor. Deprem Konutları da kısa zamanda yapılıp teslim edilecektir. Milletimiz müsterih olsun, bu zor günleri köklü devlet, millet ve medeniyet geleneği ile ve güçlü dayanışma ile aşacaktır."

GENÇLIĞİMİZİ KORUYACAĞİZ

Ertorun "MHP ve Cumhur İttifakı, Vatanını ve Milletini seven, Milli ve Manevi değerlerine bağlı, Devletinin bölünmez bütünlüğüne bağlı her türlü kötü tehlike, terör, LGBT gibi ahlaksız bir akım ve deizm gibi inanç tehlikesine karşı gençliğimizi korumak için dik duran milli birliğin ittifakıdır. Gençliğimizi bu zararlı akımlardan korumak için, daha fazla eğitim-öğretim, ekonomik, sosyal destek ile spor gibi imkanlar ve manevi değerler kazandırarak koruyacağız.

GENÇLİK VARSA GELECEK VAR

Gençliğimizi, gelecek nesilleri korumak, ülkemizin güvenli yarınlara güçlü bir şekilde ilerlemesini sağlamaktır. Gençlik varsa gelecek var, gençlik varsa Güçlü Türkiye’nin yarınları var. Gençlik ülkemizin teminatıdır. Ülkücü Gençlik 57. Alaydır. Ülkenin Teminatıdır.

TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI

Ertorun "Her zaman Devleti’nin yanında olan biz Ülkücüler, yakın tarihte olduğu gibi, zor şartlarda elini taşın altına sokmuş ve Türk siyasal hayatının en önemli değeri olduğun göstermiştir. Cumhur İttifakı, Milletinin Devletiyle kucaklaşmasını sağlayan bir “Milli İttifaktır.” Milliyetçi siyaset ve Milli Devlet, kısa zamanda etkisini göstermiş Türk Devletler Teşkilatı Kurulmuş, Türkiye’nin Kızılelma’sı, ve Turan’ı yeniden Türk Birliği olmuştur."

TÜRKİYE YÜZYILI

Ertorun "Biz Ülkücülerin, tek sevdası Vatan, Bayrak ve Devletimizin bekasıdır. Cumhur İttikafı, bu zor dönemde ülkemizi Türkiye Yüzyılına taşıyacak önemli bir merkez olacaktır. Ülkemizin tüm sorunlarını iyi biliyor ve çözümü için Sayın Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ’nin milli duruşu ve milliyetçi politikaları ülkemizi güçlü yarınlara ve Türkiye Yüzyılına taşıyacağına inancımız tamdır."

KIZILELMA İÇİN ERDOĞANA DESTEK

Ertorun "Kızılelma ve Turan Ülkümüzde, her zaman olduğu gibi bundan sonrada Başbuğ Alparslan Türkeş’in izinde ve Bilge Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ’nin alacağı her karar da Ülkü Ocaklarında yetişen Genç bir MHP Milletvekili Adayı olarak, davamızın güçlü bir şekilde temsili ve Ülkücü bir nefer olarak her zaman yanında ve emrinde olmaya devam edeceğiz. 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Turunda da Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ı güçlü bir şekilde destekleyeceğiz" dedi.

OKAN ERTORUN KİMDİR

Okan Ertorun , 20 Mayıs 1982'de İstanbul'da doğdu. İlk, Orta öğrenimini Üsküdar'da, Lise tahsilini ise Üsküdar Ticaret Lisesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise, Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümlerinden mezun olmuştur. Yurt içi ve yurt dışında güvenlik ve tekstil işi ile uğraşmakta, özel sektörde üst düzey Yöneticilik Yapmaktadır.

Siyasi kariyeri ise, uzun yıllar Ülkü Ocaklarında ve MHP Teşkilatlarında görev yaptı.

Ülkü Ocaklarında 1997-1998 tarihleri arasında Orta Öğretim ve Eğitim Masasında, 2000 yılında Teşkilat başkanlığı görevlerinde bulunmuş olup, 2010 yılında devraldığı Üsküdar Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini 2013 Yılında tamamladı.

Ülkücü İşçiler Derneğinde sırasıyla, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, Marmara Bölge Başkanlığı ve Genel Başkanlık görevinde bulundu.

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulunda görev yapmıştır. 28. Dönem MHP İstanbul İl Milletvekili adayı olmuştur.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)