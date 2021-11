Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı Türk Gençlik Şöleni

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Türk Gençlik Şöleni pandemi sonrası büyük bir coşkuyla Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kovid-19 tedbirleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen şölene ;Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP MYK-MDK üyeleri, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP İstanbul İl Yöneticileri, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcıları ile Ülkü Ocakları İl Başkanları, İl Yöneticileri, İlçe Başkanları, Akademisyenler, çeşitli STK’lar ve sanatçılar katıldı.



Şölende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Başbuğ Alparslan Türkeş ve ülkücü şehitler adına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı.



Şölen'in açılış konuşmasını İstanbul Ülkü Ocakları başkanı Kazım Erdi Aktunç yaptı. Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım konuşmasına katılımcıları ve izleyicileri selamlayarak başladı.



“21. ASIR TÜRK ASRI OLACAK”



Genel Başkan Yıldırım şu ifadelere yer verdi;



Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in, "Büyük Türkiye" hayali ile yola çıktığı gençlik bugün buradadır! Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyin, "2023 Lider Ülke Türkiye" hedefini verdiği gençlik bugün bu salondadır!



Bugün Ülkücü Türk Gençliği bu hassasiyeti yaşamakta ve devleti, milleti için ölümü, şehitliği göze alabilecek değerler ışığında yetişmeye devam etmektedir.



Bileğimizi kimsenin bükmesine izin vermemeliyiz. Kürşad gibi gerektiği yerde Çin Sarayı'nı basacak, gerekli mücadeleyi verecek, ordular karşısında yenilmeyecek bir bileğe sahip olmalıyız.



Sorosçu Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'a sahip çıkan on büyük elçinin ülkelerine baktığımız zaman, Ülkü Ocakları'nı terörist ilan etmeye çalışan güruhla aynı olduğunu görmemek elde değil.



Türkiye parmak sallanacak bir ülke değildir,Türkiye boyun eğecek bir ülke değildir, Türkiye diz çökecek bir ülke değildir! Biz var olduğumuz müddetçe bunu hayal bile edemeyeceksiniz!



Umutların azaldığı bir dönem de Liderimizin öncülüğünde, Türk milletini savunduk ve mücadelemize devam ettik.



Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin 2023 Lider Ülke Türkiye hedeflerine, inandık ve iman ettik."Gelecek sizsiniz, siz geleceksiniz."sözünü hiçbir zaman hatırlarımızdan çıkarmadık.



Şehitlerimizin kanları ile vatan haline getirdikleri bu toprakları sonuna kadar savunmalıyız.



Bölücülük sevdalısı Serok Ahmet vardı, şimdi bir de Heval Meral çıktı.



Karşısında ki şahıs kürdistandan bahsediyor

İP Müdiresi ise; 'Ne kürdistanı ulan burası Türkiye Cumhuriyeti! diyemiyor.



Sözde kürdistan hayali kuranlara yumruğumuzu öyle bir indirmeliyiz ki; bunu bir daha akıllarından bile geçirmemelidirler



Heval Meral iyi bilsin ki; son Ülkücü ayakta kaldığı müddetçe, hayali kürdistan olanın sonu kabristan olur!



Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım konuşmalarını Türk dilinin konuşulduğu, Türk adının yaşatıldığı topraklardaki soydaşlarıma sesleniyorum; memleketin istiklal ve istikbal teminatı Türk gençliğine sesleniyorum; umutsuzluğa kapılmayın, durmayı bir an olsun düşünmeyin. Türk birliği için daha çok çalışacağız, esir düşmüş soydaşlarımızın hürriyeti için savaşmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz, Turan’a giden yolda birlikte yürüyeceğiz. Ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi 21. asır, Türk asrı olacaktır” ifadeleriyle noktaladı.



Yıldırım’ın konuşmasının ardından Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç; Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de yer aldığı bir tablo hediye etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)