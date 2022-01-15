Ülkeyi dolara endekslediler

Piyasadaki zam yağmurunun durmadığına dikkat çeken Eyercioğlu “2002 yılının başından bu yana hükümet piyasada fiyatların düşmesi beklentisinde olduğunu ve bunun için yaptırımlar uygulanacağını çeşitli açıklamalarla dile getirmektedir. Ancak çarşı pazarda temel gıda ürünlerinde yılbaşından bugüne herhangi bir fiyat gerilemesinin olmadığı ortadadır. Tam aksine yılın başladığı ilk dakikalarda açıklanan zamları takiben başta akaryakıt olmak üzere zam sağanağı devam etmektedir. Elbette bunun temel nedeni döviz kurundaki artışın yani Türk Lirası’nın değer kaybının devam etmesidir. Başta Maliye Bakanı olmak üzere ekonomide güvenin tesis edilmesinin çok önemli olduğunu belirten hükümet yetkililerinin bir taraftan kur köpürtmeye devam ederken, diğer taraftan fiyatların düşmesi için duaya sığınmaktan başka bir yol bulamamış olmaları piyasadaki güvensizliğin ve istikrarsızlığın ana nedenidir.” ifadelerini kullandı. Türk Lirası doların tercümesi oldu Ömer Eyercioğlu, Bağımsız Türkiye Partisi’nin merhum genel başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın “Türk Lirasını doların tercümesi haline getirdiler” sözünü hatırlattı ve şöyle devam etti: “1 litre benzinin 1 dolar, 1 kilovatsaat elektriğin 10 cent olduğu ülkemizde, hammaddeden enerjiye, dolayısıyla temel gıda ürünlerine kadar hemen her şey dolar kuruna endekslenmiştir. Hükümet son kararı ile mevduatı da kur garantili yaparak dolar bazında endekslemiş oldu. Ebedi genel başkanımız Sayın Prof. Dr. Haydar Baş’ın yıllarca vurgulamış olduğu gibi, “Cebimizdeki Türk Lirası da zaten dolar karşılığı basılmış tercüme paradır.” Yani dolarla maaş almasak da dolar karşılığı olan bir ekonomik yapı ile karşı karşıyayız.“ Satacak bir şey kalmayınca döviz fırladı BTP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Eyercioğlu ekonomideki son durum ve özelleştirmeler arasındaki bağlantıyı şöyle ifade etti: “Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş’ın haftasonu bir programda açıkladığı gibi aslında bu ekonomik gidişat Ak Parti’nin ilk dönemlerinden beri devam etmektedir. Son dönemde ortaya çıkan tablo Sayın Hüseyin Baş’ın tespiti ile satacak bir şey kalmadığı içindir. “100 tane SEKA olsa onları da babalar gibi satarlar ve milleti uyutmaya devam ederler. Satacak bir şey kalmayınca döviz fırladı, enflasyon fırladı” diyor Sayın Hüseyin Baş.” Karanlık tablodan çıkış MEM ile mümkün Ülkeyi içinde bulunduğu ekonomik krizden ancak Bağımsız Türkiye Partisi’nin çıkarabileceğini ifade eden Ömer Eyercioğlu “Aralık 2021 tarihinden bugüne yaşananlar mirasyedi politikalarla tüketilen kamu varlıklarından sonra sıra vatandaşın cebindekine geldiğini göstermektedir. Bu politikanın devam ettirilmesi halinde vatandaş hızla fakirleşecek, tasarrufları eritilecek ve satın alma gücü yok edilecektir. Bağımsız Türkiye Partisi bu karanlık tablodan çıkış için elinde bir ekonomik modeli olan tek parti olarak vatandaşımızın önünde durmaktadır. Prof. Dr. Haydar Baş’a ait olan Milli Ekonomi Modeli’ni uygulamaya koyacak genel başkana ve yetişmiş kadrolara sahip tek parti Bağımsız Türkiye Partisi’dir. Vatandaşımızın kendi kaderini belirlemesi kendi tercihine bağlıdır. İmkân verilmesi halinde BTP, ülkeyi ve insanını bu karanlık tünelden çıkaracaktır.” diyerek sözlerini tamamladı. Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)